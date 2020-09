Herr Doppelbauer, Sie haben in der Netflixserie „Biohackers“ mitgespielt, sind von Haus aus aber Theaterschauspieler. Besteht zwischen diesen beiden Formen nicht eine gewisse Konkurrenz?

Das Theater ist eh immer schon in der Krise gewesen wegen der Zuschauerzahlen. Aber es ist gleichzeitig auch nicht totzukriegen seit 2000 Jahren. Ich würde mir schon wünschen, dass mehr Leute ins Theater gehen – aber nicht aus einem Konkurrenzgedanken heraus. Ich merke eher, dass die Leute denken: „ Netflix – das kann ich mir einfach angucken. Aber das Theater verstehe ich nicht, oder die schreien nur rum.“ Ich würde den Leuten gerne das Gegenteil beweisen, dass es tolles Theater gibt, wofür man auch nicht Literatur studiert haben muss, um sich das anzugucken. Und wo junge Leute auf der Bühne stehen und wir uns freuen, wenn auch junge Leute zusehen. Aber es ist sowieso nicht das eine oder das andere, sondern am besten von allem so viel wie möglich.

Das könnte auch das Motto von Netflix sein. Dort laufen deutsche Produktionen derzeit recht erfolgreich, „Dark“ etwa und „ How to Sell Drugs Online (Fast)“. Was machen die anders als das klassische deutsche Fernsehen?

Erst mal sind Netflixserien nicht die typischen Fernsehkrimis, sondern wagen sich auch an neue Erzählformate. Und Netflix ist mutiger, weil sie auch junge Leute besetzen. Ich bin gar nicht wütend auf die Branche, ich kann mich beruflich nicht beschweren. Aber es ist schon bemerkenswert, wenn man mal unsere Serie anguckt, dass da von den jungen Leuten drei bis vier überhaupt nicht bekannt sind und auch fast keine Dreherfahrung haben.

Sie zum Beispiel.

Genau, ich habe davor zwei Studentenfilme gemacht. Also, das muss man sich auch trauen, eine Serie so zu besetzen. Und das kann man sich nur trauen, wenn man keine Quoten erfüllen muss. Außerdem wird es synchronisiert, das ist natürlich auch ein Punkt. Netflixserien werden in der Welt gesehen. So sind auch die Rückmeldungen. Auf meinem Instagramaccount kriege ich jetzt Nachrichten aus Brasilien, Mexiko und Japan, das ist absurd. Davor hatte ich mal eine Fanpost aus Detmold. Das war auch schön, aber das ist eben ein Unterschied.

In der Serie „Biohackers“ spielt Sebastian Jakob Doppelbauer den Studenten und Bodyhacker Ole. Quelle: Marco Nagel

Ist der Unterschied in den Arbeitsweisen denn auch so groß?

Es ist eine andere Form desselben Sports. Das merkt man auch. Das Spiel ist beim Film viel dezenter und auf die Kamera ausgerichtet. Trotzdem haben die Regisseure mich ausprobieren lassen. Ich musste mich nicht eindampfen, sondern konnte groß und körperlich spielen. Aber man muss natürlich die Markierung am Boden treffen, sonst ist man nicht scharf im Bild. Und im Theater stehe ich halt mal da und mal da. Das ist ja der Zauber des Theaters, dass es jedes Mal anders ist. Das Theater ist aber auch sehr technisch, und man braucht Methoden, bis man vergessen kann und einfach ist. Und dann spielt man eine Kussszene, aber man weiß, dass die Zuschauer da sind. Und im Film tust du auch so, als wäre niemand da. Aber wenn der Kuss vorbei ist und du dich umdrehst, stehen 80 Leute hinter der Kamera, und ein Mensch tupft dir im Gesicht rum und ein verschwitzter Tonmann muss sich Luft zufächern, weil es so heiß ist im Studio. Dann bist du ganz schnell wieder in der Realität.

In „Biohackers“ geht es am Rande auch um ein Virus – gedreht wurde aber im vergangenen Jahr, also vor der Corona-Pandemie. Wirkt das Thema nun plötzlich noch bedrohlicher?

Das ist natürlich krass. Die Serie sollte ja im April rauskommen und kam erst im August raus, weil die Realität die Fiktion überrollt hat. Natürlich guckt sich das jetzt schon anders. Letztes Jahr war das zwar gar nicht so weit weg von uns – aber man musste es immer dazu sagen. Und jetzt merkt man: Das ist wirklich krass, was in der medizinischen Welt passiert. Aber ich hoffe, dass man die Serie gucken kann und unterhalten wird. Und es geht ja nicht um eine Pandemie oder eine Weltverschwörung, sondern um Biohacking und um Studenten in Freiburg. Es ist eine Mischung aus Comedy, Thriller und ein bisschen Liebesgeschichte, und das sollte auch der Fokus sein.

Die Produktion einer zweiten Staffel ist schon bestätigt. Hatten Sie mit dem Erfolg gerechnet?

Zur Person: Das ist Sebastian Jakob Doppelbauer Sebastian Jakob Doppelbauer wurde 1995 in Feldkirch in Österreich geboren. Während seines Schauspielstudiums an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg war er in diversen Produktionen auf Kampnagel, dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg und am Thalia Theater zu sehen. Seit der Spielzeit 2019/20 gehört der 25-Jährige zum Ensemble des Schauspiels Hannover, wo er unter anderem in der Produktion „Darkroom“ zu sehen war und den Abend „Spielplatz der Helden“ gestaltet hat. Ab Freitag, 18. September, spielt er die Titelfigur in „ Don Karlos“. Für die Premiere gibt es nur noch Restkarten. Seit August 2020 ist Doppelbauer als Ole in der Serie „Biohackers“ zu sehen. Die Produktion der zweiten Staffel hat Netflix bereits bestätigt.

Nein, das kann man eh nicht. Auch Leute, die 50 Jahre im Beruf sind, wissen nicht, ob Sachen ein Erfolg werden. Wenn das so wäre, hätte man ja nur noch Erfolg. Ich freu mich darauf, die zweite Staffel zu drehen. Gleichzeitig will ich da auch nicht zu viel darüber nachdenken. Ich muss auch weiterhin meine Wäsche selbst waschen und mein WG-Zimmer saugen und einkaufen. Und das ist auch angenehm, sich damit zu beschäftigen.

Bevor die Dreharbeiten losgehen, spielen Sie in Hannover erst mal den „ Don Karlos“. Was können die Zuschauer da erwarten?

Eine ganz schön brutale Erzählung. Und sie können ein Ensemble erwarten, das sich wahnsinnig freut, wieder zu spielen. Das sich auf der Bühne verbrennt, um die Menschen zum Leben zu erwecken. Es ist die Geschichte eines sehr unglücklichen, ungeliebten jungen Mannes, der kämpft, um seine persönliche Erfüllung zu finden, um seine Gefühle ausleben zu können – in einer Gesellschaft, die von Kälte und Überwachung und faschistoiden Systemen geprägt ist. Also, die Leute können eine tolle Inszenierung und sehr tolle Schauspielerinnen und Schauspieler erwarten, was denn sonst?

Von Johanna Stein