Böser oder guter Junge? Rapper Shindy in der Swiss-Life-Hall

„Ich habe euch vermisst“ sagt Shindy zu den 4800 Menschen in der Swiss-Life-Hall. Flammen sind da schon über die Bühne geleckt, Shindy ist über den Steg ins Publikum gelaufen, hat von teuren Autos und Uhren erzählt und wird das auch weiter tun. Aber eigentlich wäre Zeit für eine Rückblende.

Denn tatsächlich war es zwischen 2017 und dem Album „Drama“, das im Juli 2019 erschien, ruhig geworden um den gebürtigen Bietigheim-Bissinger Michael Schindler, so sein bürgerlicher Name. Shindy galt lange Zeit als Bushidos Ziehsohn und veröffentlichte bei dessen Label. Ab 2017 kam es zu einem Machtkampf zwischen Bushido und seinem Freund, Geschäftspartner und Clanboss mit Hells-Angels-Verbindungen Arafat Abou-Chaker, der wiederum sein eigenes Label gründete, während ein Prozess wegen Körperverletzung gegen ihn lief.

Fehde und Psychoterror

Zu dieser undurchsichtigen Gemengelage darf man auch noch Bushidos Fehde mit Rapper Fler sowie die von Shindy mit Kay One addieren. Sowohl Bushido als auch Abou-Chaker jedenfalls wollten Shindy bei ihren jeweiligen Labels unter Vertrag nehmen, Shindy nahm das laut einem Interview als „Psychoterror“ wahr und gründete sein eigenes Label mit Sitz im heimatlichen Bietigheim-Bissingen. Das Logo wird zu Beginn des Konzerts in der Swiss-Life-Hall groß auf eine Leinwand projiziert.

Alles das thematisiert Shindy in seinen Songs kaum – auch wenn die ersten beiden Stücke des Konzerts, „ Affalterbach“ und „ Tiffany“ sich sicherlich als trotzige Existenzbekundungen verstehen lassen. Eher geht es um Standardsituationen des Hip-Hop, die Shindy, teilweise zusammen mit dem Rapper Laas, zu Oldschool-Beats des Produzenten OZ besingt: Statussymbole und Geld sollen beschafft und Frauen beschlafen werden, Shindy ist der beste und alle anderen können nichts. „Mein zweites Album klingt, als wär’s ’n „Greatest Hits/Du bist Berlusconi, ich bin Julius Caesar, Bitch“ lässt Shindy sein Publikum wissen, sowieso: „Und die Bitch geht vor mir auf die Knie als wär’s ein Gottesdienst.“

Spielen mit den coolen Kids

Es sind sexistische, misogyne und gewaltverherrlichende, mindestens aber arrogante Texte, die Shindy seinem jubelnden Publikum entgegenschleudert – damit ist er neben Bausa und RIN von allen Rappern der Bietigheimer Schule derjenige mit den härtesten Lyrics. Es sind die Texte eines Jungen – so wirkt es fast –, der unbedingt bei den coolen Kids mitspielen will und deshalb cooler sein muss als alle anderen.

Da ist allerdings auch die große Freundlichkeit seiner Ansagen: „Schöne Shirts habt ihr an“, meint er einmal, oder „Ihr habt das richtig nice gemacht, ich bin mies in den Vibe gekommen.“ Geradezu putzig wird es, als Shindy eine Frau aus dem Publikum holen und sie auf einem Stuhl auf der Bühne platzieren lässt, um ihr „Babygirl“ vorzusingen, aber sich offenbar nicht ganz entscheiden kann, ob jetzt sie oder das Publikum angesungen werden soll. Jedenfalls dreht Shindy ihr den Rücken zu, und sie sitzt wie bestellt und nicht abgeholt hinter ihm den Song aus.

Fast witzig

Es steckt auch viel Nostalgie, viel Selbstzweifel in Shindys Texten. „Rapsuperstar“ thematisiert die Kindheit in der Provinz, „31. Dezember“ fragt sogar: „Was ist das Leben ohne Rolex wert? Was wird aus den Kids, wenn das die Message ist?“ Das ist zwar weder subtil, noch bleiben Shindys Songs lange im Gedächtnis – gute zwei Stunden lang allerdings versucht er zwischen nettem Jungen und bösem Rapper ein Gleichgewicht herzustellen – und findet dabei manchmal Reime und Vergleiche, die fast schon funkeln vor Witz und Selbstironie.

