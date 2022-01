Hannover

Sie fand Worte schieren Entsetzens: „Dies ist ein einziges Irrenhaus, die Welt ist verrückt geworden“, schrieb Gretha Jünger Ende Oktober 1943 an ihren Mann Ernst. Der berühmte Schriftsteller logierte zu dieser Zeit im Hotel Majestic in Paris, er diente als Wehrmachtsoffizier im Kommandostab. Sie selbst lebte in Kirchhorst bei Hannover, wo die Familie 1939 das verwaiste Pfarrhaus gemietet hatte – und sie schilderte ihm in erschütternden Briefen das Grauen des Bombenkrieges.

„Vom Zustand Hannovers kannst Du dir keinen Begriff machen; diese Stadt ist nicht mehr aufzubauen“, schrieb sie am 11. Oktober 1943. Nach dem schwersten Luftangriff auf Hannover hatte sie sich auf einem Lastwagen und später zu Fuß durch die Trümmer bis zum Stephansplatz durchgekämpft, bis zum Haus ihrer Eltern.

Wortmächtige Frau: Gretha Jünger, geborene von Jeinsen. Quelle: Lauber

Dieses war als einziges dort nur teilweise beschädigt worden. „Ich traf sie inmitten zerschlagener Fenster und Türen, mit dick verquollenen Augen“, berichtete Gretha Jünger. „Ein solches Wiedersehen ist erschütternd; Beide waren um Jahre gealtert.“ Mit dem Vater und der weinenden Mutter kletterte sie über Schuttberge und zwischen brennenden Trümmern hindurch, um sie nach Kirchhorst zu holen.

Suche in Hannovers Trümmern

„Der Bahnhof zeigt nur noch sein Gerüst“, schrieb Gretha Jünger. „Der Mond ging auf, und beleuchtete all diesen Jammer, die leeren Gestalten, die vor ihren Türen zwischen altem geretteten Plunder und brennendem Hausrat sassen, apathisch, stumpf, Andere wiederum weinend, Urlauber suchten unter den Trümmern nach ihrer Familie, und mir war die Kehle wie zugeschnürt.“

Spuren der Verwüstung: Der Stephansplatz im Jahr 1949. Hier lebten Gretha Jüngers Eltern. Quelle: Historisches Museum Hannover

Fast täglich schrieben sich Ernst und Gretha Jünger, geborene von Jeinsen, zwischen 1922 und Grethas Tod im Jahr 1960 Briefe. Rund 2000 Schreiben sind erhalten. Aus diesen haben Anja Keith und Detlev Schöttker jetzt 358 Briefe ausgewählt und im Band „Einer der Spiegel des anderen“ herausgegeben. Weit packender als die oft spröden Äußerungen des heute umstrittenen Autors Ernst Jünger sind die Briefe seiner Frau. Sie zeigen Gretha Jünger als wortmächtige, starke Persönlichkeit.

Erst 16 Jahre alt war sie, als sie Jünger im Oktober 1922 in Hannover kennenlernte. Er war schon 27, ein im Ersten Weltkrieg hoch dekorierter Offizier und Autor des Kriegsbuches „In Stahlgewittern“. Noch zwei Jahrzehnte später, in einem Brief vom 8. Juni 1942, dachte sie sehnsuchtsvoll an diese Zeit zurück: „Ich traeumte von unserem ersten Stelldichein in der kleinen Weinstube der Hildesheimerstrasse.“

Prinzeßchen und Schneckchen

In seinen ersten Briefen berichtete der Infanterist aus der Mittelstraße in der Calenberger Neustadt seinem „kleinen Prinzeßchen“ von der Felddienstübung in Vahrenwald oder dem Besuch bei seiner Großmutter in Kirchrode. Sie nannte ihn zärtlich „mein liebes Schneckchen“.

„Der Bahnhof zeigt nur noch sein Gerüst“: Hannovers Hauptbahnhof nach den Zerstörungen im Oktober 1943 – Trümmer und Eisenträger in der großen Halle. Quelle: HMH

Nach der Heirat 1925 wurde der Ton rasch sachlicher; im Laufe der Jahre ging es um Alltagssorgen, die Kinder, die Katzen, eher selten um Politik und manchmal auch um das literarische Werk des Gatten.

Seine Dramatik entfaltet der Briefwechsel in den Jahren des Krieges. Beider Beziehung gerät nach einer Affäre von Ernst Jünger in Paris in eine tiefe Krise; Gretha reagiert tief verletzt („Das brennt in mir, weil ich den natürlichen Stolz als Frau besitze“) – worauf ihr Mann sich kalt und verständnislos gibt.

Empathie und echte Sorge um seine Familie zeigt der sonst für seine mitleidslosen Schlachtenschilderungen bekannte Ernst Jünger ausgerechnet angesichts der Schrecken des Krieges. „Was ihr alles erlitten und durchgemacht habt“, schreibt er bedauernd.

Immer wieder erkundigt er sich nach dem Wohl der Kinder. „Das Verhältnis ist jetzt umgekehrt – Ihr seid gefährdet, während ich in verhältnismäßiger Sicherheit bin“, schreibt er am 10. Oktober 1943 aus Paris. „Gern wollte ich, es wäre umgekehrt.“

Wein zwischen den Luftangriffen

In drastischen Worten berichtet sie ihm von Luftangriffen auf Isernhagen, Thönse und Bothfeld. „Alles, was zum Umkreis dieser unglücklichen Stadt gehört, wird mit einbezogen“, schreibt sie. Sie erzählt von Flüchtlingsströmen, von verschütteten Menschen im Bahnhofsbunker und von den Brandbomben. „Wie flüssiges Silber ergossen sich die Phosphormengen über die Stadt, ein schauerlich schönes Schauspiel.“ Sarkastisch schreibt sie auch von dem Wein, den sie zwischen den Angriffen trinkt. „Wenn man schon in die Grube fahren soll, so doch wenigstens mit ein wenig Elan.“

Ernst Jünger zeigt sich angesichts ihrer Berichte ungewohnt sensibel. Fast fromm sinniert er am 26. Oktober 1943 darüber, dass die Übel der Zeit nur theologisch geheilt werden könnten. Er lese „ständig in der Bibel“, schreibt er, über den Turmbau zu Babel und Sodoms Untergang. „Die Hölle ist eben keine Erfindung müßiger Gehirne, sie rückt vielmehr ganz sichtbar, allzu sichtbar heran, wenn der Mensch sich von dem ihm offenbarten Gesetz entfernt. Daher ist es auch diesmal mit einem Friedensschlusse, rein als zwischen Menschen getroffenem Vertrage, nicht getan.“

Man muss die teils martialische Prosa von Ernst Jünger nicht lieben, um in diesen Briefen ein bewegendes Zeugnis der Zeitgeschichte zu sehen – und ein Stück hannoversche Historie.

So sieht das Cover des Buches mit dem Briefwechsel des Paares Jünger aus. Quelle: Klett-Cotta

Gretha und Ernst Jünger: „Einer der Spiegel des anderen – Briefwechsel 1922–1960“. Klett-Cotta. 720 Seiten, 42 Euro.

Von Simon Benne