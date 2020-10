Hannover

Es war der Morgen des 18. Dezember 2005. Mein Handy klingelte, aber ich schlief noch und verpasste den Anruf. Am Abend zuvor war ich zu Gast bei der Verleihung der European Film Awards in Berlin. Ein Standardtermin für Filmjournalisten wie mich, aber dieser war besonders. Sean Connery bekam einen Preis für sein Lebenswerk, ich kannte seinen Agenten, und schon Wochen vorher hatten er, die Filmakademie und ich eine Überraschung für den Mann geplant.

1969 habe ich zum ersten Mal einen James-Bond-Film im Kino gesehen. Zugegeben, es war der „andere“, der Australier George Lazenby, der „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ agierte. Aber im „Esplanade“-Kino in der Geibelstraße 39 lief damals nicht nur der, es liefen auch die früheren 007-Filme. Die waren alle mit Sean Connery – dem großen Bond-Darsteller, der jetzt im Alter von 90 Jahren gestorben ist.

Staunend, mit großen Augen saß ich dort, ängstigte mich, wenn der Agent in Bedrängnis kam, träumte, wenn er in ein tolles Auto stieg, durch die Welt reiste, in schönen Hotels abstieg und mit schönen Frauen im Bett lag.

Sean Connery bei den Dreharbeiten zu „Man lebt nur zweimal“ . Quelle: AP

Sean Connery ist James Bond

Das alles war für einen 12-Jährigen wie mich natürlich unerreichbar, aber Träumen immerhin war erlaubt. Erreichbar waren allerdings Zeitungsausschnitte mit Berichten über Bond, später dann auch Filmplakate, zumeist gegen Schokoladentafelspenden an verständnisvolle Frauen in Kinokassenhäuschen, und letztlich auch Originalrequisiten. Da allerdings waren Spenden nicht mehr ausreichend.

Damals war mir eines klar: Sean Connery ist James Bond. Dass die Leidenschaft für diese Art von Filmen später zum Studium der Germanistik, Soziologie und Politik, einem Kontakt zur Zeitschrift „cinema“ und damit zum Einstieg in den Beruf führen würde, war damals nicht abzusehen. Insofern: Ich habe Sean Connery viel zu verdanken.

Aber als Connery 1971 die Rolle des James Bond erstmals abgab, als brutaler Polizist in „Sein Leben in meiner Gewalt“ erschien, und in knapper Bekleidung durch die futuristische Welt von „Zardoz“ lief, bekam meine Leidenschaft Risse. Ein richtiger Fan hält natürlich durch und sieht sich auch diese Filme an. Als mein Lieblingsschotte 1983 in „Sag niemals nie“ Roger Moore mal so richtig zeigte wie das so geht mit James Bond, war die Kinowelt wieder in Ordnung.

Sean Connery in der Rolle des James Bond und die golüeberzogene Shirley Eaton, aufgenommen während der Dreharbeiten zum James-Bond-Film "Goldfinger" im Jahre 1964. Quelle: Str/KEYSTONE/dpa

Drei Jahre später kam es dann zu unserer ersten realen Begegnung. Ich war zum Set von „Der Name der Rose“ eingeladen, fuhr zum Kloster Eberbach, sprach mit Sean Connery, ließ mir ein Autogramm geben, und ein gemeinsames Foto entstand auch.

Der Mann war höflich, gewitzt und verschmitzt. Selbst die drängelnden Fans – andere natürlich –lächelte er weg. Es blieb nicht bei dieser einen Begegnung. Ich traf Sean Connery in Hamburg als er „Medicine Man“ vorstellte, in Cannes, als er „Verlockende Falle“ präsentierte. Immer war er sehr nett, stand auf, wenn man in den Raum kam, gab jedem die Hand und – das muss man sich mal vorstellen: Er stellte sich vor!

Mittlerweile war mein erstes Buch über Connery erschienen, eine zweite Auflage war in Vorbereitung. Bei einer Ausstellung zum Thema James Bond und Sean Connery im hannoverschen Maritim Hotel, habe ich das handsignierte Foto aus Eberbach ausgestellt. Es wurde mir geklaut. Ich verfluche den Dieb immer noch.

Connery als Franziskanermönch William von Baskerville in dem Kinofilm "Der Name der Rose". Quelle: Str/KEYSTONE/dpa

Das Bild ist weg – aber die Erinnerungen bleiben

Aber die tollen Erinnerungen kann er mir nicht nehmen, und besonders nicht diese: Für die Verleihung der European Film Awards am 17. Dezember 2005, stellte ich der Filmakademie den Mantel zur Verfügung, den Connery in dem Film „Das Russland-Haus“ getragen hatte. Ich hatte ihn bei einer Auktion in England gekauft. Moderator Heino Ferch überreichte ihm den Dufflecoat. Der sichtlich amüsierte Preisträger stopfte seine Trophäe gleich in eine der beiden Taschen. Im Anschluss schenkte ich ihm mein jüngstes Buch über ihn.

Am nächsten Tag kam dann der Anruf – von Connery persönlich. Die Nachricht ist noch auf meinen Anrufbeantworter: „Hi, Siegfried. Hier ist Sean Connery. Vielen Dank für das Buch. Ich habe ein paar Bilder entdeckt, die ich noch nie gesehen habe. Mein Deutsch ist etwas rostig, aber ich werde mir das Buch übersetzen lassen. Vielen Dank nochmals, ich hoffe wir sprechen uns und einen schönen Tag.“

Wenn das nicht wirklich respektvoll ist. Und Charme und Witz hat er auch. Die Aufzeichnung besitze ich noch. Und das wird auch so bleiben.

Buchautor Siegfried Tesche ist Bond-Experte. Quelle: Frank Wilde

Siegfried Tesche ist freier Journalist, Buchautor und Hochschuldozent und lebt in Garbsen. 1984 erschien mit „Die neuen Stars des deutschen Films“ sein erstes Buch. Inzwischen hat er 25 Bücher verfasst. Seine jüngsten Werke „Motorlegenden James Bond“, „007 Der James Bond Atlas“ und „50 Jahre Sonntagsmord“ über die „Tatort“-Reihe sind im Buchhandel erhältlich.

Von Siegfried Tesche