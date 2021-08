Hamburg/Rostock

Das Symbol von „Sunnyside“ sagt Axel „Aki“ Bosse über sein achtes Album, sei die Sonnenblume. Und dabei belässt er es nicht. Unlängst legte sich der 41 Jahre alte Indie-Pop-Rock-Singer/Songwriter sogar ein eigenes Sonnenblumenfeld zu, und zwar auf einem ökologischen, von engagierten Endzwanzigern betriebenen Bauernhof bei Rostock. So groß wie zehn Fußballfelder sei der Acker, auf dem in diesem Jahr die fotogenen Pflanzen gedeihen, berichtet Bosse. „Die Hühner essen die Stängel, die Galloways den Rest, und wir pressen Öl.“

„Dass am Ende das Gute siegen wird“

„Blumen über Dreck“ heißt der Song, eine ernste Kollaboration mit seinem Lieblingsrapper Disarstar, über den Bosse zunächst gedanklich und dann auch tatsächlich zur Sonnenblume gelangt ist. „In dem Lied geht es darum, von einer etwas dunkleren Seite auf die helle zu kommen“, sagt er. „Auf dass am Ende das Gute siegen wird und es viele Menschen gibt, die sich offen umschauen, zuhören, dafür statt dagegen sind und Dinge zum Besseren verändern.“

Nun ist Axel Bosse in allererster Linie kein politischer Liedermacher, sondern ein grundsympathischer Unterhalter, der oft genau dann seine Stärken ausspielt, wenn es persönlich wird. Für „Sunnyside“ jedoch hatte er sich vorgenommen, in einigen Liedern auch gesellschaftliche Themen aufzugreifen.

Zum Beispiel in „Paradies“, dem herrlich hymnischen Finale des Albums. Hier bricht Bosse auf in eine utopische Man-darf-ja-noch-träumen-Welt und skizziert sein Ideal von einer Gesellschaft, in der sich frei von Diskriminierung, Gewalt und Leid lebt. „Es gab dort genug für alle, und alle waren sich genug“, singt er.

„Ich habe alles, was mich ankotzt, in den Song hineingepackt und ins Positive gedreht“, erzählt er. Im „Projekt Paradies“, das aus dem Song hervorgegangen ist, stellt Bosse online Ideen und Organisationen vor, die sich für die Verwirklichung seiner und anderer Utopien einsetzen.

Er hat in Ruhe am Album gebastelt

Bosse hatte Zeit für dieses Album. Viel gab es ja sonst aus den einschlägig bekannten Gründen nicht zu tun. Der Mann, der mit 17 seinen ersten Plattenvertrag unterschrieb, auf den Erfolg (mit dem Album „Wartesaal“) warten musste, bis er 30 war und seitdem aus der Riege kommerziell erfolgreicher, aber nicht abgehobener, auch auf der Bühne überzeugend auftretender Mainstream-Indie-Künstler nicht mehr wegzudenken ist, hat in aller Ruhe im Hamburger Heimkellerstudio an „Sunnyside“ gebastelt.

Interessanterweise sind ausgerechnet zwei der Songs, in denen es um Themen wie Vergänglichkeit und Einsamkeit geht – nämlich das energetisch-melancholische „Ende der Einsamkeit“ sowie das nachdenkliche „Nebensaison“ – schon deutlich vor der Pandemie entstanden. „Ich brauche keinen Lockdown, um mich einsam zu fühlen“, sagt Bosse. Für ihn freilich sei Einsamkeit eine praktisch genauso schöne Befindlichkeit wie Glück oder die gepflegte Ekstase, beteuert er. „Ich genieße es, mein Inneres, meine persönliche Gefühlswelt, zu sortieren, zu archivieren und zu verarbeiten.“

Bosses Tochter ist schon 15

Und daraus entstehe dann ein Lied wie „Nebensaison“, in dem es um tiefstes Vertrauen und das Fallen der letzten Fassade in einer Liebesbeziehung geht, um die „Champions League der Liebe“, wie Aki Bosse es nennt und wohl weiß, wovon er spricht: Seit vielen Jahren ist er verheiratet, die gemeinsame Tochter ist inzwischen 15. Und der Teenager singt – stimmlich überzeugend – mit auf „Sunnyside“, ausgerechnet im Trink- und Partylied „Hinter dem Mond“.

Denn klar, auch die Songs übers Saufen oder Sex-Freuden („Wild nach deinen Augen“) sind typisch Bosse. Dann wiederum gibt es mit „Sommer“ einen sehr schönen Sehnsuchtssong in der Tradition seines größten Hits „Die schönste Zeit“, das von zackigen Bläsern geprägte „Der letzte Tanz“ dreht sich ums Hier, ums Jetzt und ein bisschen auch um den Tod.

Doch der Höhepunkt ist das Stück „Vater“. Musikalisch weckt es poppige Erinnerungen an die frühen Gorillaz, während der Text eine unheimlich berührende Liebeserklärung an Bosses alten Herrn geworden ist.

