Bosse feiert mit 800 Fans und fordert „Beifall für die Hunde!“

„Den größten Beifall erstmal für die Hunde!“, ruft Bosse. Denn die sind die heimlichen Stars der vierteiligen „Back to Culture“-Reihe auf der Gilde-Parkbühne. Eine Teststudie prüft, ob ausgebildete Corona-Spürhunde bei Konzerten eingesetzt werden können, um mit Sars-CoV-2 infizierte Personen auszumachen. Jeder Besucher muss sich vor der Show testen lassen und eine Schweißprobe abgeben, die von den Spürhunden nach dem Corona-Duft beschnüffelt wird. Beim Fury-Konzert vor einen Tagen hatte das geklappt: Es gab laut Vorabtestergebnis keine corona-positiven Besucher, aber die Hunde erkannten von Wissenschaftlern eingeschleuste (unschädliche) Positivproben.

Bosse zumindest freut sich über eine Möglichkeit mehr wieder live spielen zu können. „Wir haben so einen Bock!“ ruft er den 800 Fans auf der Gilde-Parkbühne zu.

„Großer Beifall für die Hunde“: Ein Tier versucht, positive Corona-Schweißproben zu erschnüffeln. Quelle: Ilona Hottmann

„Wir“, das sind seine siebenköpfige Band und er. Am Vortag hat er noch mit Otto Waalkes Tennis gespielt, jetzt hat er Muskelkater, und dennoch hüpft und springt er wie ein Gummiball über die Bühne. Immer im Vollbetrieb, tanzt und dreht er sich, ist hyperaktiv und voller Energie.

Auf der „Sunnyside“

„Früher hab’ ich in Songs AfD-Plakate zerrissen“, sagt er. Politisch will er später werden, so gibt’s erstmal „Der Sommer“ von seinem aktuellen, achten Album „Sunnyside“. Das überzeugt mit feinen Melodien und einer leichten Produktion.

800 Fans wollen Bosse auf der Parkbühne sehen. Quelle: Ilona Hottmann

„Ich hab’ schon immer Lockdown-Songs geschrieben. Über Einsamkeit und so“, sagt er. Sein Lied „Wartesaal“ passt in diese Zeit, und Axel Bosse, oder „Aki“, wie ihn die Fans nennen, lässt Stille zwischen den Songs zu.

Nostalgiker und treuer Bandleader

41 Jahre alt ist der gebürtige Braunschweiger. Als Sänger und Songschreiber hat Bosse sich schon lange durchgesetzt. „Ich spiele in der 2. musikalischen Liga. Und dafür spiele ich so richtig schlecht Gitarre“, kokettiert er. Ein Angeber ist Bosse also nicht, eine klare Vorstellung von seiner Musik hat er allerdings schon: Trompeter Martin soll „ein erotisches Solo spielen“, und in „Schönste Zeit“ verrät er: „Es war 1994 und wir wussten nicht wohin, also gingen wir in dein Bett“. Geschichten von der Matratze mit Bosse; die Fans stehen und tanzen zu seinem deutschsprachigen Indie-Pop.

Thorsten und Theofilos, Gitarrist und Bassist, spielen seit 17 Jahren an seiner Seite. Bosse ist also auch ein treuer Bandleader, und nicht nur ein Musiker mit nostalgischen Liedern: „Hallo Hometown“ handelt von seinem alten Dorf, „Vater“ erzählt offen und ehrlich von elterlicher Liebe und Unterstützung. Die vielen Frauen im Publikum sind verzückt und berührt.

Bei „Der letzte Tanz“ setzt der Regen ein. Quelle: Ilona Hottmann

Bei „Der letzte Tanz“ regnet es

Und dabei folgen seine größten Hits noch: „So oder so“, ein Lied für sein Patenkind, oder „Der letzte Tanz“, bei dem der Regen über der Gilde-Parkbühne niedergeht.

Bosse schwitzt in seiner schwarzen Jacke und befeuert und dirigiert die Menge, seine Fans antworten ihm mit großer Begeisterung. Das also muss Liebe sein, und mit dem Song „Frankfurt Oder“ und unter viel Beifall beendet Bosse sein letztes Open-Air-Konzert in dieser Saison.

