Hannover

Die Leiter von 40 deutschen Musikfestivals fürchten wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie einen Kahlschlag in der Branche. In einem offenen Brief haben sie sich nun an die Bundesregierung gewandt, um auf ihre speziellen Probleme aufmerksam zu machen. Zu den Unterzeichnern gehören viele niedersächsische Festivals wie die Sommerlichen Musiktage Hitzacker, die Gandersheimer Domfestspiele und die Braunlager Maikonzerte, aber auch große Akteure wie das Schleswig-Holstein-Musikfestival, das Musikfest Bremen oder das Bachfest Leipzig.

Einer der Initiatoren des neu gegründeten Forums Musik Festivals, das den Brief verfasst hat, ist Tobias Wolff, der Intendant der Händel-Festspiele in Göttingen. Dort hätte man in wenigen Wochen den 100. Geburtstag der Festspiele gefeiert – die Jubiläumsausgabe wurde aber bereits in das kommende Jahr verlegt. Die Schwierigkeiten, mit denen Wolff dabei zu kämpfen hatte, sind typisch für viele Festivals.

Anzeige

Juristische Klarheit schaffen

„Es geht gar nicht in erster Linie um Geld“, sagt Wolff, „sondern um Fragen der Organisation und Abwicklung: Wann kann oder muss ich zu welchen Bedingungen absagen? Mit solchen Fragen werden viele Festivals gerade allein gelassen, dabei wäre es wichtig, so etwas gemeinsam mit der Politik zu entscheiden.“

Weitere HAZ+ Artikel

„Juristisch betrachtet darf man nur Leistungen honorieren, die tatsächlich erbracht wurden“

Eine zentrale Aufgabe sieht der Intendant darin, die Unterstützung von Künstlern rechtlich klar zu regeln. „Juristisch betrachtet darf man nur Leistungen honorieren, die tatsächlich erbracht wurden“, sagt er. Ansonsten drohe den Verantwortlichen ein Vorwurf der Untreue, und Vereine könnten ihren gemeinnützigen Status verlieren. Die müssten aber ihrer sozialen Verantwortung für die Künstler nachkommen: „Sie sind es, die Festivals zum Strahlen bringen – es kommt ja niemand, um unser Büro zu sehen.“ Die Künstler aber seien derzeit von den Absagen am härtesten betroffen.

Föderalismus bereitet viele Probleme

Erschwerend kommen die vielen regional unterschiedlichen Regelungen hinzu: „Der Föderalismus bereitet uns gerade mehr Probleme, als dass er Lösungen anbietet“, sagt Wolff. Nötig wären sogar einheitliche europäische Lösungen. Viele Hilfsprogramme und Rettungsschirme seien in großer Eile aufgesetzt worden. „Darum erheben wir keine Vorwürfe, aber jetzt muss man die Dinge sortieren und vereinheitlichen.“

Gottesdienste oder Konzerte?

Dringend müsse auch geklärt werden, wann und wie künftig Veranstaltungen durchgeführt werden könnten. „Warum dürfen Gottesdienste mit 15 Besuchern stattfinden, aber keine Konzerte mit 15 Besuchern?“, fragt er. Es sei wichtig, dass die Kultur gleichwertig behandelt werde mit Sport, Religionsgemeinschaften und Wirtschaft. Dabei glaubt Wolff an die guten Absichten der Verantwortlichen: „Politik und Verwaltung stehen prinzipiell auf unserer Seite“, sagt er. „Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt klammheimlich abserviert werden sollen.“ Aber die akuten Probleme der Festivals würden nicht richtig gesehen, man brauche jetzt Ausnahmeregelungen und Lockerungen.

Sorge um jüngere Festivals

„Ich habe große Vertrauen, dass große Tanker wie die Händel-Festspiele weiter bestehen werden“, sagt Wolff. „Aber bei jüngeren Festivals im ländlichen Raum, die in hohem Maße auf Sponsoring angewiesen sind, mach ich mir schon Sorgen, dass sie nicht überleben könnten.“ Gerade die sorgten aber inzwischen oft für die kulturelle Grundversorgung in der Fläche. „Man muss immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht nur um die Leuchttürme in den Städten geht.“

Eine Antwort auf das Schreiben, das an die Bundeskanzlerin, Ministerpräsidenten und Kulturpolitiker adressiert ist, hat Wolff noch nicht erhalten. Es gäbe aber Anzeichen, dass die Initiative positiv aufgenommen werde.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt