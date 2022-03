Braunschweig

Es gibt zwei Gründe, die in Braunschweig jetzt zwei unabhängige Ausstellungen zusammengeführt haben, die gemeinsam ein faszinierendes Panorama der Fotografie von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart aufspannen: eine Voigtländer-Kamera mit Glasnegativplatten und eine kompakte zweiäugige Rolleiflex.

Beide Fotoapparate wurden einst von Braunschweiger Firmen hergestellt – für das auf lokale Themen abonnierte Städtische Museum ist das Anlass genug, eine umfangreiche Werkschau des Fotografen Andreas Feininger (1906–1999) einzurichten. Der war Sohn des Bauhaus-Künstlers Lyonel Feininger und gilt mit seinen Aufnahmen und Lehrbüchern als einer der stilbildenden Fotografen seiner Zeit. Begonnen hat er seine Karriere mit dem alten Voigtländer-Apparat seiner Mutter, später gehörte eine Rolleiflex zu seinen bevorzugten Kameras.

Was beschäftigt junge Fotografen?

Fast gegenüber des Städtischen Museums zeigt das Museum für Photographie, wohin die Entwicklungen geführt haben, die Feininger mit angestoßen hat. „Transitions – Protestkulturen und digitale Welten im Wandel“ heißt die Schau, die sichtbar macht, was junge Fotografinnen und Fotografen gerade beschäftigt. Zu sehen sind überwiegend Arbeiten von Absolventen und Studierenden verschiedener deutscher Kunst- und Fotografiestudiengänge.

Beide Ausstellungen, die unabhängig voneinander organisiert wurden, aber gerade in der Zusammenschau ein Glücksfall sind, werden von zwei scheinbar gegensätzlichen Elementen geprägt: einem künstlerischen und einem dokumentarischen Zugang zur Fotografie.

Ikonische Skyline: Blick in die Ausstellung mit Fotos von Andreas Feininger. Quelle: Dirk Scherer

Feininger zieht dabei noch eine klare Grenze durch seine Motivwahl. Berühmt ist er vor allem für seine Stadtansichten von New York. Die vielen ikonischen Bilder von der Skyline der Stadt, von ihren Brücken und von Straßenszenen mit Bewohnern unterschiedlicher kultureller Herkunft haben der Schau auch den Namen gegeben: „Alte Neue Welt“.

Fast die Hälfte der mehr als 250 in Braunschweig gezeigten Fotos, die vom Zeppelin Museum Friedrichshafen geliehen sind, zeigen Details von Pflanzen, Fragmente von Muschelschalen und Knochenstrukturen als gleichsam neonaturalistische Stillleben. Diese Bilder stehen nicht für den sorgsam ausgewählten Ausschnitt aus der Realität, sondern eröffnen durch die Inszenierung ihrer Motive einen künstlerischen Blick auf die Wirklichkeit.

Die künstliche Realität

In seiner Reihe „Niemandsland“ zeigt Daniel Chatard auch, wie eine Kirche dem Tagebau weichen muss. Quelle: Daniel Chatard

Im Fotomuseum sind die Grenzen zwischen Kunst und Dokumentation viel durchlässiger. Daniel Chatard, der bis zum vergangenen Jahr an der Hochschule Hannover studiert hat, zeigt seine eindrucksvollen Bilder vom Braunkohlabbau am Hambacher Forst in einer Rauminstallation. Die Fotos sind in Rahmen aus rohem Holz an Schnüren und Seilen befestigt, die die Aktivisten im Protestcamp für ihre Baumhäuser verwendet haben.

Bob Jones ist mit Porträts vertreten, die bei Videokonferenzen aufgenommen wurden. Der Künstler (der eigentlich eine Künstlerin ist und amtlich Eli Eichler heißt) hat die Fotos zunächst mit analogen Techniken bearbeitet und dann digital zu kurzen Bewegungssequenzen animiert. Die scheinbar vertrauten Gesichter wirken so besonders natürlich – und sind doch das genaue Gegenteil davon.

Die Gegenwart als Warteraum für die Zukunft: „Igor“ aus der Serie „While I was Waiting“ von Julia Autz. Quelle: Julia Autz

Igor Samolet hat hochformatige Bilder auf Styroporblöcke geklebt, die wie überdimensionale Handys erscheinen und Alltagsszenen aus einem Privatleben zeigen, das es in der Wirklichkeit nicht gibt. Julia Autz erzählt mit warmen Porträts von osteuropäischen Jugendlichen von der Gegenwart als Warteraum für die Zukunft. Und Jakob Schnetz, der vor seinem Kunststudium in Essen die Fotografenausbildung an der Hochschule Hannover durchlaufen hat, zeigt die schöne, neue Arbeitswelt mit „Clean Desk“-Arbeitsplatz und Bällebad in sonderbar unnatürlich wirkenden Bildern, die doch in echten Büros etwa bei Google in Hamburg oder Connox in Hannover entstanden sind.

Yorgos Yatromanolakis, aus der Serie „The Splitting of the Chrysalis & the Slow Unfolding of the Wings“ Quelle: Yorgos Yatromanolakis

Vielfalt im Fotomuseum, Fülle im Städtischen Museum

Der Grieche Yorgos Yatromanolakis schließlich scheint direkt die ästhetischen Experimente Feinigers fortzuführen. Er nutzt die Möglichkeiten, die Belichtung und Entwicklung bieten, um seinen Motiven eine surreal märchenhafte Anmutung zu geben. Ursprünglich sind seine Bilder in einem Fotobuch erschienen – ein Medium, mit dem auch Feininger Erfolge hatte. In Braunschweig wurde das Buch in eine Videoinstallation transformiert.

Die Ausstellungen „Alte Neue Welt – Fotografien von Andreas Feininger“ ist bis zum 14. August dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr im Städtischen Museum Braunschweig (Steintorwall 14) zu sehen. „Transitions – Protestkulturen und digitale Welten im Wandel“ wird bis zum 27. März im Braunschweiger Museum für Photographie (Helmstedter Straße 1) gezeigt. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 13 Uhr bis 18 Uhr und am Wochenende von 11 Uhr bis 18 Uhr.

Die beeindruckende Vielfalt an Medien und Themen, die im Fotomuseum gezeigt wird, erscheint durch kluge Zusammenstellung besonders konzentriert. Im Städtischen Museum setzt man eher auf die Fülle des starken Materials, die manchmal allerdings eine Überfülle ist: Eine belebte Straßenszene etwa ist ohne erkennbaren Grund gleich zweimal in der Ausstellung zu sehen.

Gelegentlich ergeben sich aber auch hier überraschende Bezüge – zum Beispiel wenn ein Bild von Flugzeugbombern, die 1944 in der Sonne Kaliforniens glänzen, direkt neben einer 43 Jahre jüngeren Aufnahme hängt: Die Doppeltürme des World Trade Centers verlieren sich darauf in unheilvollen Dunst.

