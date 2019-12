Hannover

Das Kulturministerium leuchtet in Richtung des hannoverschen Weihnachtsmarkts: Die Fenster in der siebten Etage erstrahlen jetzt bis zum 22. Dezember im Licht von Videoarbeiten, die Studierende der Hochschule für Bildende Kunst (HBK) in Braunschweig für das Ministerium geschaffen haben. Dort wurde ein Wettbewerb zum Thema Advent veranstaltet.

In der siebten Etage Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Gewonnen haben drei Künstler. Lydia Hoske zeigt in ihrer Arbeit „Ex Umbra in Solem – Aus dem Dunkel ins Licht“ kaleidoskopartige Muster, die stetig ineinander fließen. Conrad Veit widmet sich in seiner Videocollage „Silent Santa“ dem Genre des fast vergessenen frühen Weihnachtsfilms, Yinan Zhang setzt in sich seinem Zeichentrickfilm „Pigeon“ mit dem christlichen Symbol der Taube auseinander. Die drei Arbeiten werden immer im Wechsel gezeigt.

„Mit diesem Projekt wollen wir unser Haus auch nach außen sichtbar mit Kunst in Verbindung bringen“, sagt Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler. Gleichzeitig dient die Videokunst in den Fenstern auch der Förderung angehender Künstlerinnen und Künstler. Die Filme sind täglich von 16 bis 24 Uhr und von 5 bis 8.30 Uhr vom Hohen Ufer und vom Leibnizufer aus an den Fenstern des Ministeriums zu sehen.

Von Ronald Meyer-Arlt