Als der Komponist ihm zum ersten Mal Auszüge aus der neuen Oper vorspielte, brach der russische Bassist Fjodor Schaljapin in Tränen aus – eine so vielschichtige und anspruchsvolle Partie wie die Titelrolle in Jules Massenets „Don Quichotte“ war dem Sänger in seinem meist einseitig finsteren Stimmfach bis dahin nicht begegnet. Die Begeisterung Schaljapins, der einer der großen Opernstars seiner Zeit war, sorgte für einen Erfolg des Stückes, der eine Weile über die Uraufführung 1910 in Monte Carlo hinaus anhielt.

Heute ist die Oper nur selten zu hören – die neue Produktion der Bregenzer Festspiele fügt sich durchaus in die Reihe der Entdeckungen, die man hier abseits der großen Seebühne machen kann. Dort wird in diesem Jahr „Rigoletto“ gespielt.

Leerlauf in der Musik

Gábor Bretz tritt bei „Don Quichotte“ im Festspielhaus eindrucksvoll die Nachfolge Schaljapins an und verleiht dem Ritter von der traurigen Gestalt eine ungewöhnliche, schöne Mischung aus Wärme und Grandezza. Der ungarische Bassbariton führt ein starkes und frisches Ensemble an, aus dem auch David Stout als Sancho Pansa und Anna Goryachova als Dulcinée herausragen.

Szene aus „Don Quichotte“ in Bregenz. Quelle: Karl Forster

Am Pult der Wiener Symphoniker gewinnt Dirigent Daniel Cohen der Partitur wohl alles ab, was ihr abzugewinnen ist: viel buntes spanisches Kolorit, einige effektvoll aufgemotzte Aktschlüsse und wunderbare Kantilenen auch für die Orchestermusiker. Nicht selten läuft die tonleiterlastige Komposition allerdings auch nur im Leerlauf.

Zusätzliche Szenen hinzugefügt

Originell und unterhaltsam ist dagegen die Inszenierung von Mariame Clément. Die französische Regisseurin gibt sich nicht zufrieden mit der Verkürzung und teilweisen Verkehrung der berühmten episodenhaften Romanhandlung: Sie hat zusätzliche Szenen mit einem Schauspieler hinzugefügt und die auf fünf Akte verteilte Handlung der Oper aufgebrochen, nach der Don Quichotte von Dulcinée beauftragt wird, ihr eine gestohlene Halskette wiederzubeschaffen. Das tut er, seine Angebetete will ihn aber trotzdem nicht heiraten, woraufhin er stirbt.

Clément macht aus den einzelnen Stationen dieser Geschichte in jedem Akt eine eigenständige Minioper mit jeweils eigenem Bühnenbild und Kostümen. Immer wieder kämpft ein Mann darin gegen sein eigenes Bild von der Welt an.

Szene aus „Don Quichotte“ in Bregenz. Quelle: Monika Forster

Tod im Diorama

Ausstatterin Julia Hansen hat dafür einen mittelalterlichen spanischen Dorfplatz aus Pappwänden gebaut und ein modernes Badezimmer, in dem Don Quichotte seinen Kampf gegen die Windmühle mit einer Propellerlüftung ausfechten kann. Es gibt eine Großstadtsteppe mit rotzigem Betongraffiti, ein Großraumbüro und schließlich ein nostalgisches Diorama, in dem der Held dekorativ sein Leben aushauchen kann.

Szene aus „Don Quichotte“ in Bregenz. Quelle: Karl Forster

Die Regisseurin stößt unter der oberflächlichen Geschichte immer wieder auf eine zeitlose Frage: Wann ist ein Mann ein Mann? Sie versteht es, das Publikum darüber im Zweifel zu lassen, ob der versponnene, aber idealistische Held wirklich eine lächerliche Figur ist.

Wie weich kann ein Held sein? Und darf sich ein echter Kerl eigentlich rasieren? Eines zumindest steht am Ende der begeistert aufgenommenen Premiere fest: Wer diesen „Don Quichotte“ wiederbeleben will, muss ihn hart anfassen.

Von Stefan Arndt