Hannover

Die Staatsoper gründet ein neues Institut für die Ausbildung junger Sängerinnen und Sänger. Mit Unterstützung der Walter-und-Charlotte-Hamel-Stiftung und in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule bekommen jeweils fünf Talente für zwei Spielzeiten die Gelegenheit, an Produktionen des Hauses mitzuwirken. Außerdem werden sie in regelmäßigen Meisterkursen von erfahrenden Kollegen unterrichtet.

Zum Auftakt des Programms war nun die Mezzosopranistin Brigitte Fassbaender zu Gast in Hannover: Drei Tage lang hat sie Sängerinnen und Sänger unterrichtet, die bereits zur Abteilung der Jungen Oper gehören. Die ersten neuen Stipendiaten sollen Ende des Jahres aufgenommen werden. Das Ergebnis der Arbeit ist in einem digitalen Abschlusskonzert zu erleben, das ab Freitag, 5. Februar, auf der Internetseite der Staatsoper abrufbar ist.

Energie ohne Alter

Das Engagement von Brigitte Fassbaender zum Start des Opernstudios zeigt, auf welchem Niveau das neue Institut arbeiten wird: Fassbaender ist eine legendäre Figur in der Opernwelt. Bis zum Ende ihrer Karriere als Sängerin hat sie an allen großen Opernhäusern gesungen und war auch als Liedsängerin erfolgreich. Mehr als 250 vielfach preisgekrönte Aufnahmen dokumentieren ihr riesiges Repertoire. Nach dem Ende ihrer ersten Karriere 1994 hat sie eine zweite als Regisseurin, Intendantin und Pädagogin begonnen, die bis heute sehr erfolgreich andauert.

Mit Sicherheitsabstand: Brigitte Fassbaender (hinten am Tisch) unterrichtet junge Sänger an der Staatsoper Hannover. Quelle: Clemens Heidrich

Tatsächlich ist der 81-Jährigen, die noch immer ihre berühmte Kurzhaarfrisur trägt, auch am Ende eines langen Unterrichtstags keine Spur von Ermüdung anzumerken. Die ungeheure Energie, die von ihr ausgeht, ist eigentlich kaum in Einklang mit ihrem Alter zu bringen: Während den jungen Sängern die Anstrengung der intensiven Konzentration anzumerken ist, wirkt Fassbaender noch vollkommen frisch.

Frappierende Veränderung

Dabei beschränkt sie sich bei Weitem nicht nur aufs Zuhören: Oft singt sie eine Passage zur Verdeutlichung mit und überrascht dabei mit einer noch sehr vollen und treffsicheren Stimme – egal, ob sie in Sopran- oder Baritonlage singt. Sie vergisst nie, die jungen Sänger ausführlich zu loben, und bleibt doch stets unbestechlich streng im Detail.

Jede technische Anmerkung zielt auf musikalische Wirkung und ist für Außenstehende nicht immer leicht zu verstehen. „Umrunden Sie das E mit dem O, dann erhalten Sie das Licht in dem O“, ist so ein rätselhafter Hinweis, der doch zu frappierender Veränderung führt. Debussys Lied „Les Cloches“ klingt bei Sopranistin Clara Nadeshdin jetzt plötzlich so, wie Fassbaender es zu Beginn eingefordert hatte: schlank, elegant, voller Parfum. „Vergessen Sie nicht“, sagt die Lehrerin noch: „Die Quelle unserer Arbeit ist der leichte, spielerische Umgang mit dem Atem.“

„Ich lerne selbst noch immer dazu – auch wenn ich das inzwischen nicht mehr brauche“: Brigitte Fassbaender im Austausch mit jungen Kollegen. Quelle: Clemens Heidrich

Die Profis vor der Tür

Ihre Erfahrung weiterzugeben, sagt die 81-Jährige nach Unterrichtsende, sei für sie Verpflichtung und Freude zugleich: „Es ist so erfrischend, und ich lerne selbst noch immer gern dazu – auch wenn ich das inzwischen nicht mehr brauche.“

Fassbaender: Eine Jugend in Hannover Kaum jemand hat so interessant das eigene Künstlerleben beschrieben wie Brigitte Fassbaender in ihren 2019 veröffentlichten Memoiren. „Komm’ aus dem Staunen nicht heraus“ (C. H. Beck, 381 Seiten, 26.95 Euro) ist wegen der thematischen Breite nicht nur für Musikfreunde eine sehr interessante Lektüre. Darin berichtet Fassbaender auch von ihren Jugendjahren in Hannover.

Wie erfolgreich diese Haltung bei ihr in den vergangenen Jahren gewesen ist, lässt sich beim Meisterkurs sogar vor der Tür beobachten: Dort warten einige der längst fest engagierten Sängerprofis der Oper, um die Lehrerin zu begrüßen, die ihnen einst wichtige Impulse für die eigene Karriere gegeben hat.

