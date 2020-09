Brigitte Waldach im Museum Marta Herford

Hannover

Selten dürfte eine Künstlerin vor ihren Bildern gestanden haben, um mit solcher Leidenschaft zu erklären, was es auf ihnen zu sehen gibt. Das kann gefährlich sein. Vor allem, wenn die Bilder die Erklärungen nicht herausgeben. In solchen Momenten ist die Künstlerin oder der Künstler klüger als ihre Kunst und nicht umgekehrt, wie es nach einer schönen Empfehlung von Theodor W. Adorno der Fall sein sollte.

Die Werke der 1966 in Berlin geborenen Brigitte Waldach haben rhetorische Aufrüstung im Prinzip gar nicht nötig. Sie können für sich alleine stehen – ohne großartige Anmerkungen, wie sie bei der Pressevorstellung der Ausstellung zu hören waren. Diese starke Ausdruckskraft ihrer Werke dürfte der Künstlerin auch den alle zwei Jahre vergebenen Marta-Preis der Wemhöner Stiftung eingebracht haben, der ihr zur Eröffnung ihrer Ausstellung in Herford übergeben wurde. Mit einer Gesamtsumme von 25.000 Euro ist er einer der höher dotierten Preise für zeitgenössische Kunst in Deutschland.

Brigitte Waldach, einstige Meisterschülerin von Georg Baselitz an der Hochschule der Künste in Berlin, zeigt in ihrer Ausstellung im Museum Marta in Herford drei Werkgruppen. Sie legen Zeugnis ab vom Talent der Künstlerin für Zeichnung und Installation, aber auch vom Willen der studierten Germanistin, in ihren künstlerischen Werken zu erzählen.

Wikipedia-Überschreibungen

So ist der Ausgangspunkt für ihre Zeichnungsserie „History Now“ (2016) eine künstlerische Auseinandersetzung mit Wikipedia. An der digitalen Enzyklopädie schreiben verschiedene User mit, wobei Einträge fortlaufend verändert und ergänzt werden. Waldach hat ein halbes Jahr lang beobachtet, welche Artikel am häufigsten bearbeitet wurden. Sie ist dabei auf so unterschiedliche Protagonisten wie Christus, Franz Kafka, die RAF, Adolf Hitler und Hannah Arendt gestoßen.

Welche Schlüsse aus der Fokussierung der Wikipedia-Autoren auf diese Figuren zu ziehen sind, lässt Waldach offen. Ebenso, wohin die immer neuen Überschreibungen führen. Doch machen ihre gezeichneten Porträts eindringlich deutlich, wie die Personen Kontur aus Wolken von Wörtern und Sätzen gewinnen. Sie sind, was über sie gedacht und geschrieben wird.

Narrative Strukturen beherrschen auch Brigitte Waldachs gezeichnete Kirchenfenster aus der Serie „Schweigen“ (2020). Imponierend, wie sie als leuchtende Versprechen aus grafitschwarzem Nachtdunkel auftauchen. Solche Fenster dienten einst dazu, gläubigen Analphabeten die Heilsgeschichte bildlich vor Augen zu führen.

Das ist der Marta-Preis Inspiriert durch den Gründungsdirektor des Marta, Jan Hoet, sammelt der Herforder Unternehmer Heiner Wemhöner seit den Neunzigerjahren Kunst. Seit 2014 finanziert seine Stiftung den Marta-Preis, der alle zwei Jahre vergeben wird. Die aktuelle Preisträgerin ist Brigitte Waldach. In dem Preisgeld von 25.000 Euro sind auch die Produktionskosten eines neuen Werkes für die Sammlung Marta enthalten. Darüber hinaus umfasst die Auszeichnung eine Einzelausstellung plus Katalog.

Das ornamentale Bildprogramm der Künstlerin ist dagegen kaum zu entziffern. Neben dem christlichen Kreuz tauchen der jüdische Davidstern und das Zeichen der Anarchie auf. Aber auch das Heptagramm, dessen Spitzen die sieben Stufen buddhistischer Erleuchtung symbolisieren. Sie alle sind ein Plädoyer für mehr als nur eine Heilsgeschichte.

Unter einem der Kirchenfenster verweist der kanadische Pianist Glenn Gould als genialer Bach-Interpret auf eine weitere Arbeit der Künstlerin, „Die Goldberg-Variationen“ (2019). Sie bezieht sich auf das gleichnamige Werk des Komponisten. Waldachs Zeichnung „Aria (Anfang)“ lehnt sich an Johann Sebastian Bachs Ursprungsnotation an, ihre „Aria (Ende)“ als Palimpsest an seine 30 Variationen. Das Triptychon „Wurmloch“ katapultiert Bachs Werk wie einst die Voyager-Sonde in das Weltall.

Nach metaphysischer Erleuchtung strebt Brigitte Waldachs Rauminstallation „Schimmer und Glanz“ (2020), in der Bachs Musik zu hören ist und Fadenverspannungen à la Fred Sandback zu besichtigen sind. Viel Aufwand, wenig Ertrag. Auch das Herbeizitieren großer Meister ist gefährlich. Allzu leicht wird man an ihnen gemessen.

Brigitte Waldach, „Schimmer und Glanz“. Bis zum 17. Januar 2021, Marta Herford.

Von Michael Stoeber