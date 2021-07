Hannover

Die Kestnergesellschaft hat die Ruine der Nikolai-Kapelle als Außenposten für künstlerische Aktivitäten entdeckt. Seine Feuerprobe hat das dem Ausstellungshaus benachbarte, auch im Zerfall noch eindrucksvolle Bauwerk bereits bestanden. Einen Abend lang diente es als Bühne für die Präsentation einer Soundinstallation mit dem Titel „Broken Gargoyles“. Komponiert hat die „Zerbrochenen Dämonen“ in der Corona-Pandemie die in New York lebende, US-amerikanische Sängerin, Komponistin und Pianistin Diamanda Galás.

Während die Kapelle in rotes Höllenlicht getaucht war, drangen aus vier Lautsprechern in ihrem Inneren angstvolles Jammern, schmerzvolles Stöhnen, schrilles Schreien und lautes Klagen, als hätten sich die Seelen aus Dantes Inferno zum Chor versammelt. Dazwischen hallende Beckenschläge, harte Klavierakkorde, giftiges Sirren, dumpfes Grollen. Dann Auszüge aus Gedichten von Georg Heym, die ebenso hellsichtig wie halluzinatorisch die düsteren Gräuel des Ersten Weltkrieges vorwegnehmen und die quälenden Leiden von Gelbfieberpatienten beschreiben. Und immer wieder heisere Beschwörungen, die das Unheil zu bannen suchen. Eine eindrucksvolle Partitur des Schreckens und Erschreckens, auf der Suche nach Erlösung.

Die Nikolaikapelle ist in rotes Höllenlicht getaucht. Quelle: Samantha Franson

Dass es zu diesem außergewöhnlichen Klangerlebnis in Hannover kommen konnte, ist der Initiative und den Beziehungen von Robert Knoke zu verdanken, Künstler und Kurator der Kestnergesellschaft. Seit Jahrzehnten verbringt er einige Monate im Jahr in New York. Dort hat er Diamanda Galás bereits in den 1990er-Jahren kennengelernt und an verschiedenen Projekten von ihr mitgearbeitet. Seine Stimme ist auch in den „Broken Gargoyles“ zu hören.

Die „Callas der Avantgarde“

Vor allem aber hört man natürlich die viereinhalb Oktaven umfassende Stimme der Galás, deren Virtuosität berühmt ist und der sich auch Regisseure wie Oliver Stone oder Francis Ford Coppola für ihre Filme versicherten. Souverän setzt die Pionierin elektronischer Musik und Sounddesignerin sie in großartigen, von ihr komponierten Schreiarien ein. Aus diesem Grund vergisst kein Artikel, der über sie geschrieben wird, auch dieser nicht, sie als die „Callas der Avantgarde“ zu ehren.

Diamanda Galás komponiert in fünf Sprachen und singt in zehn. Quelle: Archiv

Galás, 1955 im kalifornischen San Diego als Tochter eines türkisch armenischen Vaters und einer armenisch syrischen Mutter geboren, ist studierte Immunologin und Chemikerin und erforschte Drogen in und außerhalb der Universität. Als Kind genoss sie eine klassische Klavierausbildung, trat später in der Band ihres Vaters auf, spielte und sang arabische und griechische Musik und Gospel. Sie komponiert in fünf Sprachen und singt in zehn. Es gibt von ihr avantgardistische und politische Alben ebenso wie solche mit eigenwilligen Interpretationen von Blues- und Jazzstandards.

Ihre Werke wollen wie in „Broken Gargoyles“ den Toten eine Stimme geben und damit gegen das Vergessen votieren. Das gilt für ihr Album „Defixiones, Will and Testament“, mit dem sie an den Genozid am armenischen Volk erinnert, wie für die drei Alben „Masque of the Red Death“. Mit ihnen trauert sie um ihren 1986 an Aids verstorbenen Bruder Philip, dessen Tod sie als traumatisch erlebte. Doch sind sie nicht allein ihm gewidmet, sondern allen Aids-Toten jener Jahre.

Von Michael Stoeber