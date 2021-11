Hannover

Die achte Sinfonie von Anton Bruckner ist allein wegen ihrer Länge von fast anderthalb Stunden und ihrer riesigen Besetzung ein Ausnahmewerk. Da ist es schon bemerkenswert, wenn das Stück im Abstand von nur zwei Jahren in Hannover zu erleben ist. Im Oktober 2019 hatte der Dirigent Constantin Trinks, damals ein Kandidat für den Chefposten im Opernhaus, eine eindrucksvolle Version mit dem Staatsorchester vorgelegt. Jetzt haben Andrew Manze und die NDR Radiophilharmonie nachgezogen.

Bei beiden Konzerten war der Wille zu erkennen, ein neues Bruckner-Bild zu entwerfen: Die Musik des Komponisten wird nicht länger als Klangmonument inszeniert, das sich aus harmonischen Nebeln himmelwärts streckt. Bruckner klingt heute fast überall viel klarer und beweglicher als vor zwanzig Jahren. Es gibt nicht viele Komponisten, deren Rezeption sich zuletzt so deutlich gewandelt hat.

Leichtigkeit und Dichte

Manze ist an sich der ideale Dirigent für solche Entschlackung, aber beim Konzert im Funkhaus hat er nun viel Energie investiert, um es nicht zu übertreiben mit der Leichtigkeit. Mit ungewohnt ruhigen und langgezogenen Bewegungen betont er immer wieder auch die ungeheurere Masse des Klangs. Auf diese Weise ergibt sich ein faszinierendes Wechselspiel zwischen durchsichtig-lichten Passagen und solchen von höchster Dichte.

Statt der Klangblöcke, die viele Dirigenten als Fortschreibung der früheren Bruckner-Sinfonien auch in diesem Spätwerk aufgetürmt haben, hört man plötzlich ständige Veränderung: Alles in dieser Musik ist in natürlichem Fluss und wandelbar. Für das Orchester ist eine solche permanente Flexibilität eine zusätzliche Herausforderung, die es souverän bewältigt. Entsprechend begeistert ist der Schlussapplaus.

Von Stefan Arndt