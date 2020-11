Benjamin Maack,geboren 1978, ist Journalist und Autor. Nach Gedichten und Kurzgeschichten hat er jetzt das Buch „Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein“ ( Suhrkamp Nova, 334 Seiten, 18 Euro) veröffentlicht, in dem der Hamburger über seine Depression schreibt. Am heutigen Montag spricht er im Literaturhaus Hannover mit Kai Kahl, Leitender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover. HAZ-Redakteurin Jutta Rinas moderiert die Veranstaltung, die vom 1. Dezember an im Stream ( literaturhaus-hannover.de) zu sehen sein wird.