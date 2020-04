Hannover

Es kann ja jeden Tag geschehen. Bei Hannes Weckerling geschah es auf dem Weg an die Nordsee. Plötzlich konnte er die Welt nicht mehr richtig erkennen. Er fuhr einen Rastplatz an und rief seine Frau an, dass jemand kommen möge, um ihn abzuholen. Es war nicht nur ein Migräneanfall, wie vermutet wurde. Hannes Weckerling hatte einen Tumor im Kopf. Groß wie eine Fleischtomate, gefährlich.

Von der Krankheit, der Rettung, der Genesung und der Gefährdung schreibt der hannoversche Autor Dietrich zur Nedden in seinem Roman „Diesseits“, dem er den etwas koketten Untertitel „Ein Hirnroman“ gegeben hat. Der Roman ist nicht nur die Geschichte einer Erkrankung und Genesung, er ist auch ein vielschichtiges und packendes Porträt eines mittelalten Schriftstellers, der plötzlich aus der Bahn geworfen wird und in Todesnähe gerät.

Auffällig sind die unterschiedlichen Erzählhaltungen. Es gibt Berichte, Tagebucheinträge, Notate, Glossen, Geschichten und Fragmente von Geschichten, Protokolle, Mails und Schnipsel aller Art. Es gibt einen erfunden Herausgeber und es gibt viele unterschiedliche Schrifttypen. Ein Großteil des Hirnromans ist (etwas nervend) in simulierter Schreibschrift gehalten. Diese Fülle an Stimmen und Zugängen, dieses ständige Versuchen, etwas zu fassen, was nicht zu fassen ist, entspricht dem zutiefst romantischen Konzept, dass man sich dem Ungeheuren, wenn überhaupt, nur tastend nähern kann.

Dietrich zur Neddens „ Hirnroman“ packt ein Thema an, das nicht zu fassen und schon gar nicht in den Griff zu bekommen ist: die eigene Sterblichkeit. Und ist dabei selber packend und sehr beklemmend.

Dietrich zur Nedden: „Diesseits. Ein Hirnroman“. Zu Klampen Verlag, 248 Seiten, 20 Euro.

Von Ronald Meyer-Arlt