Hannover

Die Bäume im Park hinter dem Wilhelm-Busch-Museum tragen schon Blätter – und zwar ganz besondere. Große, blattförmige Kunstschoffscheiben sind an den Bäumen befestigt. Jede Scheibe hat irgendwo ein Loch. „Blattschuss“ heißt diese Arbeit von Angelika Mantz.

Die Künstlerin ist Mitglied im Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler Niedersachsen. (BBK). Der feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Und weil es die erste Ausstellung des BBK in Niedersachsen 1946 in der Orangerie gab, feiert man auch in diesem Jahr in Herrenhausen. Der Garten hinter dem Wallmoden-Palais, in dem das Wilhelm-Busch-Museum untergebracht ist, ist zum Geburtstag ein Kunstort geworden.

Kunst und Engagement

Hier zeigt Angelika Mantz ihre „Blattschuss“-Schussblätter und auch eine Arbeit mit biografischem Bezug. Vor dem Eingang an der Rückseite des Palais’ hat sie eine Windschutzscheibe installiert, die weiß-gelblich beschmiert ist – es geht um das massenhafte Insektensterben an Windschutzscheiben. Die Jahreszahl „1960“ im Titel erinnert daran, dass das früher ein größeres Problem war als heute – so könnten die Betrachter ins Grübeln geraten über das Verschwinden der biologischen Vielfalt und über Kunst und Engagement.

„Mein Freund, der Baum“: Die Künstlerin Angelika Mantz unter einem ihrer „Blattschuss“-Werke. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zum Geburtstag gönnen sich die Verantwortlichen des Bundes bildender Künstlerinnen und Künstler aber mehr als nur eine Ausstellung hinter dem Wilhelm-Busch-Museum. Unter dem Motto „Stadt – Land – Schloss“ präsentieren sie eine „Landeskunstausstellung“ mit dem wortspielerischen Titel „d platziert“. An fünf Schlössern in Niedersachsen soll das ganze Jahr über zeitgenössische Kunst gezeigt werden und meist sind Arbeiten von mehreren Künstlerinnen und Künstlern an einem Schloss zu sehen.

Die Ausstellung von Angelika Mantz im Palaisgarten ist bis zum 18. Mai zu sehen. Vom 6. Juni bis 18. Juli folgt eine Ausstellung mit insgesamt 13 Künstlerinnen und Künstlern im Schloss Celle. Vom 10. Juli bis 29. August stellen acht Künstlerinnen und Künstler des BBK ihre Werke im Schloss Agathenburg bei Stade aus. Es folgen Ausstellungen auf Schloss Clemenswerth im Emsland (vom 3. September bis zum 31. Oktober) und dem Weserrenaissance Schloss Bevern im Kreis Holzminden (vom 7. November bis 12. Dezember).

Das sind alles wunderschöne Ziele für einen Wochenendausflug – über die Geschwindigkeit der Anreise mit dem Auto sollte man sich angesichts der Windschutzscheibe am Wallmodenpalais allerdings Gedanken machen.

Von Ronald Meyer-Arlt