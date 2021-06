Hannover

Toilettenpapier. Nudeln. Hefe. Mehl. Desinfektionsmittelflaschen. Selbst genähter Mund-Nasen-Schutz. FFP2- und OP-Masken. Nasenprobeentnahmestäbchen. Spritzen und Pflaster auf Oberarmen. Impfpässe.

Wer die Geschichte der Corona-Pandemie erzählen möchte, kann sich dafür gut an Gegenständen entlanghangeln. Gegenständen, die rar wurden und wieder auftauchten. Gegenständen, die einfach so aus dem Nichts heraus den Alltag übernehmen. Gegenständen, die willkommene Ablenkung sind. Oder Hoffnung.

Endlich Zeit zum Einräumen: Das Hubregal des Repair-Café-Leiters Velten Wilharm. Quelle: Werner Musterer

Und dann gibt es noch diese anderen Gegenstände. Diejenigen, die sich – in einer Zeit, in der die Menschen in ihren vier Wänden auf sich selbst zurückgeworfen sind – plötzlich einfach da sind. Vielleicht schon immer da waren, aber sich unvermutet und vehement in den Vordergrund drängen. „Fabelhafte Dinge“, so nennt sie der Journalist und Autor Burkhard Wetekam. Zusammen mit dem Fotografen Werner Musterer begibt er sich aktuell für sein Projekt „Die Spur der fabelhaften Dinge“ auf eine – oder viele – Reisen hin zu diesen besonderen Dingen, ihren Besitzern und Besitzerinnen, und vor allem: ihren Geschichten.

„Die Spur der fabelhaften Dinge“ ist dabei zunächst eine rein digitale. Zu jedem Gegenstand gehört ein Text, den Wetekam aus einem Gespräch heraus erarbeitet, verdichtet und ein wenig literarisiert. Musterer fertig Fotos des Gegenstands und ihrer Besitzer an, dazu gehört jeweils auch noch ein Video des Gesprächs.

Lippenstift unter der Maske

Fabelhafte Dinge können beispielsweise das Hubregal des Repair-Café-Leiters Velten Wilharm sein, das er während des erzwungenen Stillstands endlich einräumen und montieren konnte. Oder der Lippenstift der Hochschulpastorin Simone Liedtke, der ihr auch unter der Maske und in Videokonferenzen wichtig ist. „Da dachten wir zuerst: Kirche, sakrale Gegenstände“, erzählt Wetekam, „Vielleicht der Abendmahlskelch, der jetzt seit einem Jahr im Schrank steht. Dann kam sie aber mit dem Lippenstift an. Das war überraschend und interessant, weil es so ungewöhnlich war.“ Für die beiden ist jeder Gegenstand eine Begegnung mit einem Menschen – „Wir suchen auch fabelhafte Begegnungen“, erzählt Musterer. Zu jedem Gegenstand ergäben sich „tolle und jedes Mal wieder überraschende Begegnungen.“

Auch ein fabelhaftes Ding: Der Lippenstift von Hochschul-Pastorin Simone Liedtke. Quelle: (FREELENS Pool) Werner Musterer

Inspiration für das Projekt war einerseits der Roman „Siebzehn Dinge“ der Schweizer Autorin Eleonore Frey, der die Biografie eines Mädchens anhand der Gegenstände in ihrem Rucksack erzählt. Andererseits aber auch die Beobachtung, dass gerade in Krisenzeiten sich Menschen an ihren Dingen festhalten.

Durch die Nebentür

„Welcher Gegenstand ist dir im vergangenen Jahr wichtig gewesen oder wichtig geworden? Diese ein Frage stellen wir jedem. Es ist ein Gesprächseinsteig, der ein bisschen durch die Nebentür kommt. Dadurch kommt ein ganz anderes Gespräch zustande“, erzählt Wetekam. „Man bekommt über diese Gegenstände einen Eindruck, wie Menschen diese letzten knapp zwei Jahre erlebt haben.“

Natürlich haben auch die beiden ganz eigene fabelhafte Dinge. Für Wetekam ist es ein Fahrradhelm. Für Musterer sind es Wanderstiefel. „Viele Gegenstände haben etwas damit zu tun, dass Menschen diese Corona-Erfahrung kompensieren wollen. Die Beschäftigung mit sich selbst, auf sich selbst zurückgeworfen sein: Das spielt eine ganz große Rolle.“

Kleine Fluchten

So sind die Geschichten, die die beiden bis jetzt gesammelt haben Geschichten von Einsamkeit, aber auch Geschichten vom Klarkommen, von Akzeptanz, von Auswegen und kleinen Fluchten. Wie die Pastorin und ihr Lippenstift, dessen Auftragen fast schon eine Trotzreaktion ist. Oder wie Michael und sein aufblasbares Paddelboot, das für einen Urlaub in Kroatien angeschafft wurde, dann vergessen und 2020 wieder zum Vorschein kam – seitdem paddelt er, wann er immer kann, auf alle Seen hinaus, die er finden kann.

Am Ende soll „Die Spur der fabelhaften Dinge“ ein Mosaik werden, das über ganz persönliche Geschichten zu unscheinbaren Gegenständen mehr über eine ganz bestimmte Zeit erzählt – über das Klopapier und das Mehl und die Masken hinaus. Denn die besten Geschichten sind ja oft nicht die offensichtlichen. Sondern die kleinen, versteckten.

Bis zum Herbst wollen die beiden noch solche Geschichten sammeln – dann sollen sie den digitalen Raum verlassen und noch einmal als Ausstellung in einer Galerie gezeigt werden.

Das Projekt „Die Spur der fabelhaften Dinge“ ist weiter auf der Suche nach Geschichten über besondere Gegenstände. Ein Kontaktformular gibt es online unter https://spur-der-fabelhaften-dinge.de .

Von Jan Fischer