Hannover

Schon länger hat Direktor Adam Budak die Fassade der Kestnergesellschaft für den Auftritt künstlerischer Interventionen entdeckt. Zum Auftakt seiner neuen Ausstellungen wird sie von der Leipziger Künstlergruppe „Famed“ bespielt. Ihre englischsprachige Neonarbeit aus einer kreisrund angeordneten Wortfolge in Großbuchstaben aus Neon leuchtet regelmäßig in Rot und Blau auf. Als wolle sie auf diese Weise nicht nur die vergehende Zeit anzeigen, sondern uns auch alarmieren.

„Dedicated to ideas not (yet) realised, Dedicated to dreams not (yet) some true“: Der Text des Werkes adressiert die Besucher ebenso wie er als künstlerisches Programm der Kestnergesellschaft gelesen werden kann. Denn er ist all unseren Ideen und Träumen gewidmet, die bis heute auf ihre Einlösung warten.

Liebe und Leben, Arbeit und Muße

Um sie geht es auch in den neuen Ausstellungen. Wo letzthin Nicolas Party in der großen Kuppelhalle des Hauses ein Fest der Malerei angerichtet hatte, empfängt nun die britische Künstlerin Helen Cammock das Publikum mit Filmen und Textbildern. Letztere formulieren, freigestellt vor monochromem Hintergrund, existenzielle Fragen und Aussagen zu Liebe und Leben, Arbeit und Muße.

Auf einer Bühne in Form einer Rampe kann man die Werke abwandern und anschauen. Dort wird die Künstlerin zur Eröffnung auch, einen Strom von Stimmen zitierend, über Emanzipation sprechen, singen und sie beschwören. Und zur Finissage eine Performance zeigen, die sie gemeinsam mit der sich für Integration und Teilhabe einsetzenden hannoverschen Initiative „Unter einem Dach“ entwickelt hat.

„Gesellschaftlichen Verhältnisse verbessern“: Turner-Preisträgerin Helen Cammock. Quelle: Rainer Dröse

Cammock, 1972 als Tochter eines schwarzen Jamaikaners und einer weißen Britin geboren, hat sich bereits als Jugendliche mit rassistischen Vorurteilen auseinander setzen müssen. Ihre Mutter wurde als „nigger lover“ verunglimpft, sie selbst beschimpft und beleidigt. Bevor sie als Künstlerin aufgetreten ist, deren Werke man mit dem renommierten Turner Preis ausgezeichnet hat, arbeitete sie zehn Jahre als Sozialarbeiterin, um auf diese Weise mitzuhelfen, die gesellschaftlichen Verhältnisse in Großbritannien zu verbessern.

Mitdenken statt einfühlen

Dieses Ziel bewegt sie auch als Künstlerin. Es wird vor allem in ihren Filmen sichtbar. In ihnen erinnert sie an ihren Vater, einem Lehrer und Keramikkünstler, der sein Leben lang unter Diskriminierung litt. Oder sie denkt mit Hilfe der Bücher von James Baldwin über Migration und Künstlertum nach. Gesellschaftsbezogen und selbst-referentiell ist auch ihr Film „They Call It Idlewild“ (2019/20), in dem sie Überlegungen zur britischen Kolonialgeschichte und zum kreativen Produzieren miteinander verknüpft. Brillant ist, wie sich in Cammocks Filmen Bilder und Texte assoziativ befruchten.

Dabei geht es in all ihren Werken eher ums Mitdenken als ums Einfühlen. Unausgesprochen schwebt der Geist von Bertolt Brecht über ihnen, der 1922 bei der Premiere seines ersten Theaterstückes an die Wände des Theaters hatte schreiben lassen: „Glotzt nicht so romantisch!“

Der Schein vom Paradies

Zu rationaler Auseinandersetzung mit ihren Werken fordern ebenfalls die weiteren Künstler der Kestnergesellschaft auf. So Mathieu Kleyebe Abonnenc, der schon durch seine Familie, in der es über mehrere Generationen Schwarze und Weiße gegeben hat, mit der Kolonialgeschichte Frankreichs verbunden ist. 1977 geboren, verbrachte er die ersten fünfzehn Jahre seines Lebens in Französisch-Guyana, bevor er mit seinen Eltern nach Frankreich übersiedelte, um dort die Schule zu besuchen.

Kolonialgeschichte und eigene Biografie: „Wacapou“ von Mathieu Kleyebe Abonnenc. Quelle: Rainer Dröse

Mit Filmen, Fotografien, Zeichnungen und Objekten vertieft sich der Künstler nicht nur in Frankreichs Kolonialgeschichte, sondern auch in die eigene Biografie. 1984 hatte seine Mutter ein kleines Haus in Wacapou, einem verfallenen Goldgräberdorf in Französisch-Guyana, erworben. Mehr als dreißig Jahre später forscht Abonnenc nach dessen Verbleib und filmt die Suche. Das Ergebnis ist das poetische Porträt eines Landes, dessen paradiesischer Anschein trügt. Im Verlauf seiner Geschichte war es immer wieder Gegenstand von Kriegen und Ausbeutung, bis es 1946 als Überseedepartment Frankreichs eine eingeschränkte Selbstverwaltung erhielt.

Reanimierte „Nashörner“

Ist die Kunst von Abonnenc und Cammock in starkem Maße autobiografisch grundiert, lässt sich der schweizerisch-französische Künstler Vittorio Santoro, 1962 in Zürich geboren, eher von der Literatur anregen. Sein Diptychon „Rhinocéros/Bérenger“ (2018) ist ein starkes Stück: Streng und reduziert, zugleich anspielungsreich und vom Menschen handelnd.

Hannover, KestnerPK zum ersten Ausstellungskomplex 2022 in der Kestner Gesellschaft, Vittorio Santoro, Foto: Rainer Droese Quelle: RAINER Rainer Droese

Was wir sehen, sind zwei Farbaufnahmen einer Gegensprechanlage. Sie sind völlig identisch bis auf die unterschiedlichen Namen, die sich auch im Titel finden. Sie spielen auf einen Klassiker des absurden Theaters aus dem Jahr 1957 an, „Die Nashörner“ (frz.: Rhinocéros) von Eugène Ionesco. In ihm stellt der Autor dar, wie sich in einer auf Anpassung bedachten Gesellschaft nach und nach jeder in ein Nashorn verwandelt – mit Ausnahme des Protagonisten Bérenger.

Ionescos Drama könnte moderner nicht sein. Und Santoros Werk reanimiert seinen Gehalt in ebenso knapper wie essentieller Form. Als visuelles Angebot, vor dem es sich zu entscheiden gilt, mit wem man lieber kommunizieren möchte und wer man eigentlich sein will.

Die Ausstellungen mit Werken von „Famed“, Helen Cammock, Mathieu Kleyebe Abonnenc und Vittorio Santoro sind bis zum 22. Mai in der Kestnergesellschaft, Goseriede 11, zu sehen. Zur Eröffnung heute Abend um 19 Uhr gibt es eine Performance von Helen Cammock.

Von Michael Stoeber