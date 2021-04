Herr Brodowy, wie kommen Sie als Künstler derzeit über die Runden?

Ich habe das Glück, in den Genuss der November- und Dezemberhilfen gekommen zu sein, und ich habe auch das Glück, dass ich arbeiten kann, weil ich zumindest einige Auftritte habe.

Nach mehr als einem Jahr Pandemie: Ist es unattraktiv geworden, Künstler zu werden?

Für mich nicht. Ich würde es immer wieder machen. Ich könnte mir auch andere Berufe vorstellen, aber ich will keinen anderen Beruf. Wenn Leute jetzt sagen: „Hättste mal was Anständiges gelernt“, gehe ich auf die Palme. Dass wir in einer Demokratie leben, haben wir auch Menschen zu verdanken, die in früheren Zeiten Kunst und Theater über Freiheit und gegen totalitäre Systeme gemacht haben. Kunst hat die Menschheit immer weitergebracht.

Unter anderem mit den Mitteln der Provokation und der Satire. Ihr Kollege Helmut Schleich hat sich das Gesicht schwarz gemalt, um einen afrikanischen Diktator zu persiflieren – und hat Rassismusvorwürfe und den dazugehörigen Shitstorm geerntet. Zu Recht?

Ich kenne Helmut schon lange. Ich bin mir sicher, dass er es nicht rassistisch meinte. Ich verstehe aber auch die Kritik daran. Der größte Mist an der Sache ist der Shitstorm. Warum bekommen wir keinen Diskurs hin, bei dem wir über die Sache reden und sie verstehen lernen? Ich bin früher als Sternsinger mit schwarz bemaltem Gesicht durch die Gegend gelaufen, da war nichts böswillig gemeint, gleichwohl verstehe ich, dass es verletzen kann. Mit Shitstorm kommen wir aber überhaupt nicht weiter bei solchen Themen. Wir müssen viel dialogischer arbeiten anstatt zu pöbeln.

„Wir empören uns über alles, blenden uns selbst aber aus“

Gefährdet Cancel Culture grundsätzlich die Satire, die ja eigentlich ein politisches Korrektiv sein soll?

Ja. Letztlich muss gelten, was Tucholsky gesagt hat: Satire darf alles. Allerdings hat er den Satz in einem Kontext gesagt: Du musst eine Haltung haben. Wenn du eine Haltung hast, darfst du alles machen. Tucholskys Satz war in der damaligen Zeit mutig. Diesen Mut brauchen wir heute eigentlich nicht. Aber ich muss als Satiriker eine Haltung haben, in meinem Fall eine humanistische. Dann muss ich alles aussprechen dürfen. Auch Provokationen.

Genau das scheint gerade schwierig zu sein.

Weil wir eine furchtbare Empörungskultur haben. Wir empören uns über alles, blenden uns dabei aber selbst am meisten aus.

„Das geht in Richtung Zensur““

Hat sich diese Empörungskultur politisch verlagert?

Also: Das ist ja alles nichts Neues. Hanns-Dieter Hüsch ist Ende der Sechziger beim damals populären Burg-Waldeck-Festival von der Bühne gebuht worden, weil er dem Publikum nicht links genug war. Sie haben ihn nicht verstanden, weil sie ihn nicht verstehen wollten. Aber es geht in dieser Debatte gar nicht um politische Lager, es geht um Dogmatismus. Wenn jemand keine andere Meinung zulässt, gibt es keine Chance auf Dialog, und wo es diese Chance nicht gibt, handeln wir falsch. Das geht gerade beim Thema Humor in Richtung Zensur, die nicht vom Staat kommt, sondern von grundsätzlich humorlosen dogmatischen Gruppen. Wobei andere Meinung natürlich nicht heißt, dass man jemanden einfach beleidigen darf.

Aber das genau sind ja die aktuellen Vorwürfe – Stichworte: versteckter Rassismus, versteckter Sexismus, Genderdebatte. Also Diskriminierung.

Ohne das gleichsetzen zu wollen: Ich habe als Katholik auch eine Menge heftigster Satire ausgehalten, die teilweise auch verletzte. Trotzdem habe ich erkannt, dass vieles auch berechtigt war. Ich finde, man muss bei allem Respekt auch Kritik aushalten können. Jeder in unserer Gesellschaft muss das. Auch in Form von Satire.

Zur Person Matthias Brodowy, 1972 in Braunschweig geboren und studierter Theologe, arbeitet als Humorist und Musiker, Moderator und Autor. Er engagiert sich sozial, hat sich 2020 für die Kulturszene in der Corona-Pandemie eingesetzt und unter anderem das Projekt „Theater für Hannover“ mitinitiiert. Im vergangenen Herbst erhielt Brodowy den Gaul von Niedersachsen. Am Freitag, 30. April, spielt er ab 19 Uhr ein „Wunschkonzert“ im Livestream beim Theater am Küchengarten. Alle Infos: tak-hannover.de.

„Wolfgang Neuss hätte heute keine Chance“

Muss man auch einen Shitstorm aushalten können?

Ein Shitstorm ist eigentlich sowieso schwer auszuhalten. Insbesondere, wenn er nur von Menschen kommt, die sich per se über alle anderen ereifern, ohne dabei mal in den Spiegel zu gucken.

Nach dem Motto: Wer etwas finden will, der findet auch was?

Natürlich! Man findet immer was. Wenn man es sarkastisch zu Ende denkt, darf man irgendwann als Mann nicht mehr über Frau Merkel reden, weil man keine Frau ist. Stellen Sie sich Wolfgang Neuss heute vor – der hätte mit seinem Kabarett keine Chance mehr. Aber er hat die Demokratie bereichert. Deshalb: Kunst muss man aushalten können, auch wenn man es nicht mag. Ich persönlich finde zum Beispiel Jonathan Meeses Provokationen schlicht scheiße. Und nicht richtig. Aber er soll seine Kunst machen. Er hat das Recht dazu.

Wie fanden Sie die Satire der gut 50 Künstler zur Corona-Politik der Regierung – und die anschließende Empörungswelle?

Ich fand die Kampagne ziemlich misslungen und wenig satirisch. Angesichts der Toten und der Covid-Patienten auf den Intensivstationen und der Arbeit des Pflegepersonals kam mir vieles zynisch vor. Es hat die Anliegen aus der Künstlerszene nicht vorangebracht. Aber auch hier: In einer Demokratie müssen Schauspieler so etwas machen dürfen und wir müssen uns damit bitte möglichst konstruktiv auseinandersetzen.

„Es gibt für mich kein oben und unten“

Darf Satire nur nach oben austeilen?

Es gibt für mich kein oben und unten. Es gibt die Gesellschaft, das sind wir alle. Und es schadet nicht, bei sich selbst anzufangen. Ich kann mich über Dicke lustig machen, ich bin selber dick. Aber: Auch, wenn ich dünn wäre, müsste ich es machen dürfen. Es ist kein Nach-unten-Treten, wenn ich an unseren Bürgersinn appelliere.

Was empfehlen Sie?

Auch wenn gerade das jetzt seltsam klingen mag: Humor und ein bisschen mehr Gelassenheit.

Von Uwe Janssen