Hannover

Zwei Legenden bewegen sich einander stützend die schmale Treppe des Jazz Club zur Bühne herab, und eine dritte kommt hinterher. Fest umklammert Carla Bley – die im vergangenen Jahr ihre Tour aus Krankheitsgründen absagen musste – den Arm ihres Bassisten und Lebenspartners Steven Swallow, macht sich auf der Bühne von ihm los, stützt sich noch einmal am Flügel ab um auf den Hocker zu gelangen. Und dann beginnen ihre 83-jährigen Finger zu fliegen.

Jazzgeschichte auf der Bühne

Zwei Stunden wird der Auftritt Bleys mit ihrem Trio im Jazz Club dauern – sechs Lieder werden die drei dabei spielen, fünf davon von Bley selbst komponiert, das sechste ist „Misterioso“ von Thelonious Monk in einem Arragement von Bley. Dabei steht Jazzgeschichte auf der Bühne: Bley, Swallow und der dritte im Bunde, der Saxophonist Andy Sheppard bringen nicht nur lange Jahre Bühnenerfahrung mit, sondern auch jeweils eine lange Liste von Spiel- und Kompositionspartnern, die sich liest wie ein Who‘s who der letzten 50 Jahre Jazzprominenz.

Mit ihrem Trio präsentiert Bley – die sich durchaus auch im Free Jazz, in der Jazzoper oder im Big-Band-Sound zuhause fühlt – eher minimalistische Kompositionen. Die sich dennoch im Laufe der gerne halbstündigen Songs zu trickreichen musikalischen Massiven auftürmen. Bley liefert dabei meist ein geradezu zaghaft gesetztes, dahin perlendes Grundgerüst am Flügel, das eine faszinierende Kommunikation mit Swallows warm-lyrischen, stellenweise gitarrenhaft gespielten Bass eingeht. Sheppards Saxophon rundet mit reihenweise i-Tüpfelchen ab.

Ohne billige Tricks

Es sind vertrackte Kompositionen, aber ohne billige Tricks, gesetzte Musik, die nicht aufgesetzt wirkt. Dabei aber nicht unbedingt ernst: Das Bley-Trio ist keine Band, die mit Schlips und Kragen und großer Ernsthaftigkeit komplexe Zahlenreihen herunter spielt. Es steckt immer auch Humor und Haltung dahinter. Zum Song „Beautiful Telephones“, beispielsweise, sagt Bley: „Dieser Song ist inspiriert von Donald Trump. Der Mann braucht unsere Hilfe“ und erzählt die Geschichte, dass Donald Trump an seinem ersten Tag im Oval Office nichts positives über die Einrichtung zu sagen wusste außer eben, dass es schöne Telefone gäbe. Der zugehörige Song ist ein dreiteiliges Werk, durch das ein dicker Wechselbass stapft, in dem Spannungen im Klavier immer wieder entstehen und aufgelöst werden, sich das Saxophon zwischen Hoffnung und Traurigkeit in den Vordergrund kämpft.

So ist das Konzert dieses Trios der Legenden ein wirklich außergewöhnliches – gerade dadurch, dass es klein, gesetzt und reduziert bleiben möchte und ohne großartige Sperenzchen auskommt. Und damit herauskehrt, was alles möglich ist, wenn Legenden mit Altersweisheit, Humor und spielerischer Sicherheit sich gegenseitig stützen.

Von Jan Fischer