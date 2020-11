Herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Brosda, zur Wahl zum neuen Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins. Haben es sich die Theaterverteter eigentlich richtig überlegt, Sie zu wählen? Schließlich sind Sie kein Theatermann, sondern Kultursenator. Man könnte auch sagen, Sie gehören der Gegenseite an.

Das hoffe ich doch, dass sich alle Beteiligten das gut überlegt haben. Aber es ja nicht das erste Mal, dass jemand aus der Kulturverwaltung diese Stelle antritt. Vor Ulrich Khuon hat Barbara Kisseler den Deutschen Bühnenverein geleitet. Und sie war auch Kultursenatorin in Hamburg. Verwaltung und Politik gehören ja auch zum Bühnenverein. Im Vorfeld meiner Wahl gab es die Diskussion, wie man es schaffen kann, die politische und die kulturelle Dimension in der Leitung des Vereins wieder stärker zusammenzubringen. Es geht darum, Brücken zu bauen. Das will ich versuchen. Als Kulturpolitiker ist man ja auch ein Dolmetscher zwischen beiden Welten.

Ulrich Khuon, Ihr Vorgänger im Amt, war durchaus ein großer Brückenbauer. Ein Mann von großer Wärme und Herzlichkeit. Was sind das für Fußstapfen, in die Sie jetzt treten?

Das sind bedeutende Fußstapfen. Ich habe mich sehr gefreut, als Ulrich Khuon mich anrief und fragte, ob ich mir vorstellen könne, sein Nachfolger zu werden. Er hat unglaublich viel im Deutschen Bühnenverein in Bewegung gesetzt. Er hat den Verein modernisiert und ihn aktuellen Themen geöffnet. Er hat bei der Jahreshauptversammlung gesagt, dass in seiner Zeit als Präsident des Bühnenvereins viele Wege auch erst beim Gehen entstanden sind. Jetzt geht es darum, diese Wege engagiert weiterzugehen.

Wollen Sie auch neue Wege gehen? Und wo sollen die hinführen?

Viele wichtige Themen stehen auf der Agenda: Wie gehen wir mit Vielfalt um? Wie gehen wir mit den Herausforderungen des Klimawandels um? Wie gehen wir mit Machtstrukturen um? Das sind alles Themen, die in den kommenden Jahren nichts an Aktualität und Dringlichkeit verlieren werden. Hinzu kommen noch die Fragen nach der Relevanz und Sicherung von Kultur gerade auch in schwierigen Zeiten. Wir müssen uns als Gesellschaft immer wieder darüber klar werden, welche Bedeutung Kulturorte haben. Als Verein müssen wir hier mit einer starken Stimme sprechen.

Zur Person Carsten Brosda ist der neue Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Der Hamburger Kultursenator wurde als Nachfolger von Ulrich Khuon gewählt. Brosda, Jahrgang 1974, studierte Journalistik und Politikwissenschaft in Dortmund. Er war Redenschreiber und Referent für Grundsatzfragen im SPD-Parteivorstand. Bis 2009 leitete er das Referat Reden, Texte und Analysen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Seit November 2019 ist Brosda auch Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie. Er hat mehrere Bücher geschrieben, darunter „Die Kunst der Demokratie: Die Bedeutung der Kultur für eine offene Gesellschaft“ und „Ausnahme / Zustand: Notwendige Debatten nach Corona“, die beide in diesem Jahr erschienen sind.

Den Punkt Digitalisierung haben Sie jetzt nicht erwähnt. Gerade in Corona-Zeiten suchen viele Theater die Rettung in digitalen Formaten – oft mit überschaubarem Erfolg.

Digitalisierung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt auf der Agenda. Das Thema hat aber gerade mit Blick auf das Theater zwei Dimensionen. Zum einen müssen wir klären, wie wir in Zeiten der Pandemie die digitalen Techniken nutzen können – zum anderen sollten wir auch auf den besonderen Wert des analogen Theaterraum hinweisen. Theater findet in erster Linie physisch statt. Das eine ersetzt nicht das andere. Was wir jetzt tun müssen, ist künstlerische Strategien für Digitalität zu entwickeln. Es entwickeln sich hier auch neue künstlerische Optionen.

Carsten Brosda, der Hamburger Kultursenator Quelle: Marcelo Hernandez

Die Corona-Situation führt dazu, dass viele Kulturschaffende vor dem Aus stehen. Auch im Bereich der Privattheater wird es wohl zu Schließungen kommen. Kann der Bühnenverein da helfen?

Ja, indem wir engagiert dafür weiterstreiten, dass die Relevanz von Theater in all seinen Ausprägungen tatsächlich erkannt wird. Es ist wichtig und notwendig, dass der Staat jetzt eine besondere Verantwortung für die Kulturräume übernimmt, die geschlossen sind. Das geschieht ja mit vielen Hilfsangeboten wie etwa dem Projekt „Neustart Kultur“ und den vielen Anstrengungen, die Länder und Kommunen gerade unternehmen. Um ein Beispiel zu nennen: In Hamburg haben wir zusätzlich zu den bekannten Hilfsangeboten neun Millionen Euro zur Rettung der Privattheater ausgegeben.

Wann hat Sie eigentlich ein Theaterabend das letzte Mal richtig verstört?

Verstört?

Ja, verstört. Es ist ja eine Aufgabe der Kunst, gewohnte Sichtweisen aufzubrechen, etwas in Unordnung zu bringen, zu irritieren....

In einem positiven Sinne verstört hat mich „molto agitato“, Frank Castorfs Projekt zur Saisoneröffnung an der Hamburger Staatsoper, mit Musik von Ligeti, Brahms, Händel und Weill. Das hat gezeigt, wohin sich das Musiktheater bewegen kann, wenn es die klassische Form verlässt.

Und haben Sie schon mal eine Theateraufführung vor dem Ende verlassen?

Tatsächlich: Nein. Es hat für mich auch mit dem Respekt gegenüber den Künstlern zu tun. Wenn ich in meiner Freizeit bei Konzerten war und bemerkt habe, dass das gar nichts für mich ist, bin ich aber auch schon mal früher gegangen.

Sie beginnen ihr Ehrenamt als Präsident des Bühnenvereins in einer merkwürdigen Zeit ...

Ja, wir befinden uns in einer Phase unglaublicher hoher Improvisationsnotwendigkeit. Wir werden sicherlich viele Antworten entdecken und vielleicht erst im Nachgang die Fragen dazu entwickeln können. Es ist eine Zeit voller Umbrüche. Und manche davon können wir uns noch gar nicht vorstellen.

Sie haben gerade ein Buch zum Thema Corona veröffentlicht: „Ausnahme / Zustand“. Darin findet man viele Fragen, aber kaum Antworten.

Das stimmt. Da findet man Fragen, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Ich bin ein starker Verfechter der These, dass die Vernunft nicht bei einem liegt, der Antworten entwickelt, sondern in einer Gesellschaft, die sich miteinander ins Gespräch begibt, um gemeinsame Antworten zu finden.

Von Ronald Meyer-Arlt