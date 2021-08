Hannover

Dicke Nasen waren sein Markenzeichen. Und dicke Brillen. Und ein oft ziemlich dick aufgetragener Humor. Martin Perscheid liebte die Brüllerpointen. Und oft gelangen sie ihm. Nun ist der Cartoonist gestorben. Er wurde 55 Jahre alt. „Nach langer Krankheit hat er in der Nacht zum 31. Juli den Kampf gegen den Krebs verloren“ heißt es in einer Mitteilung des Lappan Verlags und der Galerie „Caricatura“ in Kassel

„Dieser Verlust ist dramatisch. Wir verlieren mit Martin Perscheid nicht nur einen der besten und populärsten Zeichner der Komischen Kunst, sondern auch ein Vorbild und einen Wegbereiter – und einen Freund. Wir trauern mit seiner Familie und mit seinen vielen Fans“, sagt Martin Sonntag, der Leiter der Caricatura-Galerie. Die Galerie hat Martin Perscheid eine besondere Ehre zukommen lassen. Auf dem Vordach der Caricatura am Kasseler „KulturBahnhof“ ist eine typische Figur aus dem Perscheid-Kosmos installiert: der dicke Glatzkopf mit der dicken Brille. 2016 wurde das „Denkmal für den unbekannten Idioten“ zur Ehren Perscheids errichtet.

Erster Buch im Jahr 1995

Martin Perscheid wurde 1966 in Wesseling bei Köln geboren. Seit 1994 wurden seine Cartoons in zahlreichen Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht, 1995 erschien sein erstes Buch im Lappan Verlag. Unter dem Titel „Perscheids Abgründe“ schuf er mehr als 4.300 Cartoons und wurde zu einem der bedeutendsten Cartoonisten unserer Zeit.

Perscheid war böse. Sehr böse. Einer seiner Cartoons zeigt einen Pfarrer beim Missbrauch eines Ministranten. „Gibt das nicht Ärger mit dem Kardinal?“ fragt der Junge. „Nur wenn wir heiraten“, antwortet der Pfarrer. Unter dem Titel „Perscheids Abgründe“ beglückte er seine Fangemeinde in den sozialen Medien regelmäßig mit frischen Cartoons, oft waren Brüller darunter. Niveaugrenzen interessierten Perscheid kaum. „Nein, ich bin nicht tätowiert, ich habe nur großes Glück mit meinen Krampfadern“, sagt eine dicke Frau am Strand zu einem dicken Mann, der ihre Beine betrachtet. Auf dem Oberschenkel ist die Zeichnung eines Penis zu sehen. Auch pubertärer Humor kann komisch sein.

Eine ganz besondere Ehre: Martin Perscheid mit dem „Denkmal des unbekannten Idioten“ in Kassel. Quelle: Galerie Caricatura, 2016

Antje Haubner, Programmleiterin des Lappan Verlages, sagte: „Martin Perscheids Humor war nicht erfrischend, er war schwarz. Er wollte mit seinen Cartoons nicht nur spielen, sondern zubeißen. Dort, wo es wehtut und wo andere sich lieber wegducken, weil es kaum auszuhalten ist. Wir trauern um einen der größten deutschen Cartoonisten und um einen lieben Freund. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“

Perscheid wurde mehrfach für seine Arbeiten ausgezeichnet. Er lebte und arbeitete bis zu seinem Tod in Wesseling.

Von Ronald Meyer-Arlt