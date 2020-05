Celle feiert Timm Ulrichs mit der Ausstellung „Die Krönung – 80 Jahre Totalkunst“

Celle

In Berlin ist ihm die Corona-Pandemie ein bisschen dazwischengekommen. Eigentlich wollte Timm Ulrichs dort zu seinem 80. Geburtstag (nachdem ihm die Akademie der Künste mit einer feinen Ausstellung und dem Käthe-Kollwitz-Preis geehrt hatte) eine stetig wachsende Ausstellung präsentieren. 100 Tage sollte die Schau im Haus am Lützowplatz dauern, zu Beginn war ein fast leerer Raum mit nur einem Kunstwerk zu sehen, dann sollte jeden Tag ein weiteres Kunstwerk hinzukommen. Doch dann kam Corona. Und die Ausstellung musste pausieren. Seit Kurzem geht es weiter. Jetzt soll die Ausstellung – falls nichts dazwischenkommt –bis zum 2. August zu sehen sein –und jeden Tag ein um ein Objekt größer werden.

„ Krönung “ in Celle mit Verspätung

Augen auf bei der Kunstbetrachtung: „The End“ von Timm Ulrichs. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Noch eine andere Timm-Ulrichs-Geburtstagsausstellung ist durch die Pandemie aus dem Takt geraten. Eigentlich sollte die Schau „ Timm Ulrichs. Die Krönung – 80 Jahre Totalkunst“ bereits im März im Kunstmuseum Celle eröffnet worden sein. Nun geht es mit Corona-Verspätung eben jetzt erst los – den Umständen entsprechend ohne Party, ohne Führungen und vorerst auch ohne Künstlergespräch.

Querschnitt durch Tim-Ulrichs-Werk

Aber das muss vielleicht auch gar nicht sein. Denn die Kunst von Timm Ulrichs erzählt auch so eine Menge. Kunstsammler Robert Simon hat über viele Jahre eine großartige Ulrichs-Sammlung zusammengetragen. Die Ausstellung in Celle bietet einen schönen Querschnitt durch das Werk des Totalkünstlers. Zu sehen sind bekannte Fotos wie das „Ich kann keine Kunst mehr sehen“-Bild oder Timm Ulrichs, wie er als lebender Blitzableiter mit einer Metallstange auf dem Rücken über eine Wiese eilt. Und natürlich das geschlossene Auge, auf dessen Lid „The End“ tätowiert ist. Der Tod ist nah in den Arbeiten des Tod-All-Künstlers, und er ist oft für eine Pointe gut.

Die Muse im Museum

In der Ausstellung in Celle gibt es auch allerlei Überraschendes: Etwa die Fahne aus Tarnmaterial oder Lichtkunstarbeiten wie das phasenanzeigende O im Wort Mond. Zwei Arbeiten des Meisters aus Hannover sind hinter der großen Glasscheibe im Eingangsbereich des Museums – also auch jenseits der Öffnungszeiten – zu sehen: eine Krone, die eigentlich einen Baum zieren soll, und eine Leuchtschrift, die klar macht, dass in einem Museum die Muse umherwandelt. Wortspiele sind ja nicht die schlechtesten Spiele. Sie erweitern den Horizont und lassen das Denken mal einen Hüpfer machen.

Zunehmend, voll und abnehmend, aber immer leuchtend: Lichtkunst mit O von Timm Ulrichs. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Wenn das Denken eine Straße wäre, dann wäre es, würde es nach Timm Ulrichs gehen, keine Asphaltpiste, sondern ein Kopfsteinpflasterweg – wie der, der im Kunstmuseum Celle aus den Schädelabdrücken des Künstlers gefertigt am Boden liegt. Die Zuschauer werden durchgerüttelt –am Ende sind sie erheitert und vielleicht auch etwas wacher.

Bis 6. September im Kunstmuseum Celle.

Diesen Satz hat sich Timm Ulrichs für seinen Grabstein ausgesucht. Hier ist er auf dem Anhänger einer Kette zu sehen. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Von Ronald Meyer-Arlt