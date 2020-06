Denise M’Baye ist Schauspielerin und Sängerin. Seit zehn Jahren spielt sie in der ARD-Serie „Um Gottes Willen“ die Schwester Lela. Als Sängerin arbeitete sie zum Beispiel mit Mo’ Horizons und der Jazzkantine zusammen. Gemeinsam mit der Autorin Ninia Binias veröffentlicht sie regelmäßig Podcast-Folgen der Reihe „Das kleine Schwarze“. Die 46-Jährige hat zwei Kinder und wohnt in Hannover im Stadtteil Limmer. Am 21. Juni lädt sie mit der Hörregion in den Hof des Schauspiel. Dort moderiert und rezitiert sie „Im Sound der Sterne – Ein kosmischer Klangabend“. Karten gibt es im Schauspiel, sobald die Veranstaltung genehmigt wird.