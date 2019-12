Hannover

Bevor nach zweieinhalb Stunden endgültig Schluss ist, steht das Restpublikum laut klatschend vor seinen Stühlen und Chilly Gonzales auf einem Geländer im Parkett des Kuppelsaals. Dabei rappt er zu bollernden Beats, stützt sich auf die Köpfe einiger Zuschauer, um die Balance zu halten. Etliche der 2200 Konzertbesucher waren zwischen den Zugabepausen bereits gegangen – sie dachten wohl, die Show wäre vorbei. Sie lagen ziemlich falsch.

„Ich bin Entertainer“, hatte der 47-Jährige zu Beginn seines ersten Hannover-Konzerts angekündigt. „Ihr habt Zeit und Geld investiert, um herzukommen. I owe you!“ Chilly Gonzales ist Frankokanadier, der seit fast 20 Jahren in Deutschland lebt. Er wechselt nach Belieben zwischen Deutsch und Englisch, beides begleitet von einem heftigen französischen Akzent. Das klingt so überkandidelt, wie der Morgenmantel aussieht, den er bei seinen Auftritten trägt. Beides gehört zu seiner Kunstfigur.

Dass er allerdings noch zum Abriss beim Jazzkonzert ausruft, das war so nach der ersten halben Konzertstunde nicht abzusehen. Da saß Chilly Gonzales fast im Dunkeln vor dem Klavier, spielte Stücke seiner „Solo Piano“-Trilogie und 2200 Zuschauer hörten besinnlich zu. Es sind stimmungsreiche, atmosphärische Songs, die getragen werden von einer federleichten Unberechenbarkeit. Gonzales hat am übererfolgreichen Daft-Punk-Album „Random Access Memories“ mitgeschrieben. Einer seiner Songs ist auf der ersten Platte von Rapper Drake zu hören. Außerdem hat er mit über 27 Stunden und rund 200 gespielten Songs den Guinness-Rekord für das längste gespielte Konzert eingestellt.

Chilly Gonzales im Kuppelsaal. Quelle: Michael Wallmüller

Chilly Gonzales : „You don’t sound like a spießige classical music crowd.“

Nachdem Gonzales schließlich eine episch-melancholische Version von „Stille Nacht“ zu Ende gebracht hat, sagt er einen der vielen großartigen Sätzen an diesem Abend: „Ich habe ihn ein bisschen in Moll verwandelt. Moll ist immer besser.“ Oder: „Das Klavier ist schwach.“ Und in Richtung Publikum: „You don’t sound like a spießige classical music crowd.“

Damit ist der anspruchsvollere Teil des Abends beendet. Jetzt wird „entertaint“: Der Pianist kramt „die älteste Beat-Maschine der Welt“ heraus – ein Metronom. „Ist das für euch Musik?“, fragt er über das gleichmäßige Ticken. Eher nicht. Den ersten Rap des Konzerts reimt er nun über Taktgeber. Im Anschluss erklärt er das Erfolgsrezept von Johann Sebastian Bach: „Mach Musik every day. Und wenn es nur zehn Minuten sind.“ Dann spielt er mit einer Cellisten, die mittlerweile auf der Bühne sitzt Britney Spears „...Baby One More Time“ über „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana. Die Fusion von beiden Songs und Instrumenten könnte problemlos als 300 Jahre alt durchgehen.

Der verschwitzteste Morgenmantelträger aller Zeiten

„In 20 Jahren Karriere ist das mein erstes Konzert in Hannover“, fällt Gonzales auf. Später setzt er hinterher: „Ich komme wieder ... in 20 Jahren.“ Die Wartezeit darauf verkürzt er selbst mit etlichen Zugaben: In der ersten spielt der das gesamte Konzert im Schnelldurchlauf – was für eine großartige Idee. Schließlich begibt er sich zum Wummern der Beat-Maschine (einer modernen) ins Publikum und rappt. Dabei sieht er aus, als könnte er einen neuen Guinness-Rekord aufstellen: Der verschwitzteste Morgenmantelträger bei einem Klavierkonzert aller Zeiten.

Von Manuel Behrens