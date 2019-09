Hannover

Das Spektrum im Konzertprogramm der chor.com ist weit: Alte Musik, Kinderchöre, Volkslieder, Avantgarde und Jazz und Pop – alles ist dabei. Hier eine Übersicht über das Programm am Wochenende:

Freitag, 13. September

15 Uhr: Grundschüler aus Hannover präsentieren das Ergebnis des Projektes „SingBach!“ in der Galerie Herrenhausen (auch Sonnabend, 11 Uhr)

19.30 Uhr:Eher swingend geht es bei den Konzerten im Aegi (A Cappella mit Humanophones & Sliks), in der Markuskirche (Vivid Voices) und im Pavillon zu, wo ein Oratorium für Knabenchor und Rockband zu hören ist. Alte Musik bieten der Kammerchor Josquin des Préz (Basilika St. Clemens) und das Voktett Hannover (Kreuzkirche). Gemischte Programme gibt es in der Marktkirche (Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund), in der Christuskirche (Jugendchor Hochtaunus) und in der Neustädter Hof- und Stadtkirche, wo der legendäre Chorleiter Frieder Bernius mit Solisten des Kammerchores Stuttgart das Programm „Original und Bearbeitung“ präsentiert.

Um 22 Uhr gibt es Konzerte in der Orangerie (Voces8), in der Markuskirche (Vokalensemble des Europäischen Kammerchores), der Kreuzkirche (AuditivVokal Dresden), der Christuskirche (The Tyger) und in der Basilika St. Clemens (Kammerchor der Uni Köln).

Sonnabend, 14. September

Der Tag startet mit besonderen Projekten:Nach „SingBach“ um 11 Uhr in der Galerie ist um 16 Uhr im Leibniz Saal im HCC Felix Mendelssohns wenig bekanntes Chorfragment „Christus“ unter anderem mit Studierenden der Musikhochschule zu hören, wo es um 18 Uhr eine hannoversche Erstaufführung gibt: die Jugendoper „Des Esels Schatten“ von Richard Strauss mit dem Kinder- und Jugendchor der Hochschule und der Hannoverschen Orchestervereinigung. Um 19 Uhr startet in der Markuskirche das Abschlusskonzert der Meisterkurse mit dem Collegium Vocale und dem Jungen Vokalensembel Hannover.

Um 19.30 Uhr gibt es vier Konzerte: Landesjugenchor Niedersachsen ( Marktkirche), Mädchenchor Hannover und Voces8 (Christuskirche), Knabenchor und NDR Brass (Neustädter Hof- und Stadtkirche) und der Junge Kammerchor Lucente (Orangerie)

Um 21.30singt der Tenebrae Choir das Programm „Auf Jakobs Weg...“ in der Marktkirche, ab 22 Uhr gibt es Maybebop im Pavillon, Lauschwerk in der Neustädter Hof- und Stadtkirche und HamburgVokal in der Kreuzkirche

Sonntag, 15. September

Zum Finale ist um 16 Uhr eine Drei-Mann-Version der Johannispassion von Bach in der Marktkirche zu erleben, unter anderem mit dem fabelhaften isländischen Tenor Benedikt Kristjánsson. Das Abschlusskonzert gestalten das Junge Vokalensemble und die Bigband Fette Hupe: Ab 19 Uhr spielen sie im Pavillon die „Sacred Concerts“ von Duke Ellington.

Von Stefan Arndt