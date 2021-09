Hannover

Der Jubel nach dem Konzert von „Det Norske Solistkor“ zum Abschluss der Chor.com in der Neustädter Hof- und Stadtkirche war trotz des pandemiebedingt kleinen Publikums so groß, wie er an diesem Ort nur selten zu erleben ist. Chorpräsident und Alt-Bundespräsident Christian Wulff wird hinterher der norwegischen Botschafterin begeistert zum „besten Konzert der Chor.com“ gratulieren. Und der Manager des Spitzenensembles wird sich darüber wundern, dass er schon vom ersten Ton an eine Begeisterung im Saal gespürt hat, die sich in anderen Konzerten höchstens am Ende einstellt.

Der Auftritt des „Norwegian Soloists Choir“, wie sich das Ensemble der Dirigentin Grete Pedersen bei Auftritten im Ausland nennt, war eine vokale Sternstunde. Zum inoffiziellen Abschluss des dreitägigen Branchentreffens, das vor allem viele Chorleiter und -leiterinnen nach Hannover gebracht hat, war zu erleben, welch lässige Vollendung den Mühen von Probenarbeit und Programmgestaltungen entwachsen kann.

„Das beste Konzert der Chor.com“: Christian Wulff, Präsident des Deutschen Chorverbandes, vor dem Auftritt in der Neustädter Hof- und Stadtkirche. Quelle: Katrin Kutter

Einblicke in die Chorwerkstatt

Denn bei der Chor.com geht es nicht nur um Konzertgenuss, sondern auch um die Arbeit davor. Pedersen hat mit ihrem Chor in den Tagen zuvor in einem Meisterkurs seltene Einblicke in ihre Arbeitsweise gewährt – genau wie viele andere der Künstlerinnen und Künstler, die jetzt in Hannover zu Gast waren.

Stephan Doormann, der künstlerische Leiter der Chor.com, hat in diesem Jahr einen Fokus auf die nordische Chorszene gelegt. In den skandinavischen und baltischen Ländern hat die Chormusik eine hervorgehobene Stellung. Die Frage, was man von dort lernen kann, war ein Leitthema des diesjährigen Vokaltreffens.

Großes Entwicklungspotenzial

Das Konzert von Pedersen und ihren Chorsolisten konnte einige Antworten dazu liefern. Die Mischung aus traditioneller norwegischer Musik und neuesten Klängen etwa bietet gleichzeitig Anknüpfungspunkte und Anregungen für das Publikum. So lässt sich ein Repertoire erneuern, ohne die Zuhörer zu verschrecken. Gerade Chormusik bietet mit ihrer überschaubareren Besetzung und großen Flexibilität alle Möglichkeiten dazu. Die Auswahl und Erweiterung des Repertoires könnte helfen, ihre Bedeutung gegenüber der unbeweglicheren Orchestermusik auch hierzulande zu heben.

Anknüpfungspunkte und Anregungen: Grete Pedersen dirigiert „Det Norske Solistkor“ bei der Chor.com in Hannover. Quelle: Katrin Kutter

Solche und andere Themen, die jetzt bei der Chor.com verhandelt wurden, haben für Aufbruchsstimmung in der Szene gesorgt, glaubt Doormann. Er sieht für die Zeit nach der Pandemie großes Entwicklungspotenzial.

Welche Möglichkeiten im Repertoire und im Klang von Chören stecken, war am Abschlussabend noch in weiteren Konzerten zu erleben. Das Collegium Vocale Gent setzte sich bei einem Auftritt in Zusammenarbeit mit den Niedersächsischen Musiktagen eindrucksvoll für die weithin unbekannte A-cappella-Musik des Klavier- und Orchesterromantikers Sergei Rachmaninow ein. Die Wirkung dieser erstaunlichen geistlichen Musik wäre allerdings noch größer gewesen, wenn sie statt im neutralen Funkhaus in einer Kirche erklungen wäre.

In der Marktkirche lieferten das Ensemble Asambura und das Vokalwerk Hannover mit ihrer interreligiösen „Missa Melasurej“ zu später Stunde schließlich noch ein weiteres starkes Beispiel für die Erneuerung des Repertoires aus dem Geiste der Tradition. Die nächste Chor.com ist in zwei Jahren in Hannover. Man muss gespannt sein, was sich bis dahin entwickelt.

Von Stefan Arndt