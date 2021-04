Hannover

Die Lage ist schlecht, aber immerhin besser als befürchtet. Ein Jahr lang hat Pandemie die gewohnte Arbeit der vielen Chöre der Stadt nun schon unterbrochen. Seit vielen Monaten sind Proben fast nur digital möglich – das dafür noch am wenigsten ungeeignete Konferenzprogramm Jambulus dürfte vielen Sängerinnen und Sängern inzwischen geläufiger sein als die Musik, die sie mithilfe der Computertechnik einstudieren wollen.

Die Freude am gemeinsam erzeugten Klang, die Gemeinschaft, die Lust auf neue Konzertprojekte, die Spannung vor einem Auftritt – alles, was das Singen sonst ausmacht und derzeit unmöglich ist, lässt sich aber noch nicht einmal notdürftig ersetzen. Es wäre kein Wunder, wenn viele jetzt die Lust am Chor verlieren. Doch genau das passiert offenbar nicht: In Hannover hat sich bislang kein einziges Ensemble beim niedersächsischen Chorverband abgemeldet – im Gegenteil hat es sogar vereinzelte Neugründungen gegeben.

Führungswechsel bei den Chortagen

„Vor einem Jahr war ich sehr pessimistisch und dachte, das bricht jetzt stark ein“, sagt Wolfgang Schröfel. „Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten.“ Der 74-Jährige war viele Jahre Präsident des Chorverbands und ist derzeit noch Intendant der Chortage Hannover. Das Festival in Herrenhausen ist ein Schaufenster der Chorszene der Stadt und des Landes. 2020 wurde es coronabedingt auf dieses Jahr verschoben. Nun rücken die Chortage noch weiter in die Ferne: Die zwölfte Ausgabe ist jetzt vom 19. bis zum 22. Juni 2022 geplant.

Staffelübergabe in Herrenhausen: Wolfgang Schröfel (rechts) übergibt die Leitung der Chortage Hannover an Martin Lüssenhop (Mitte) und Keno Weber. Quelle: Tim Schaarschmidt

Schröfel selbst wird sein Amt bis dahin abgegeben haben: Am 1. November übernimmt Martin Lüssenhop, bereits seit drei Jahren der Präsident des Chorverbands, die Intendanz der Chortage. Gleichzeitig wird Keno Weber künstlerischer Leiter des Festivals. Die erste gemeinsam gestaltete Ausgabe wird das neue Team aber erst 2023 präsentieren – im kommenden Jahr wird im Wesentlichen das ursprünglich für 2020 geplante Programm zu erleben sein: Als Höhepunkt ist eine Aufführung von Carl Orffs „Carmina Burana“ mit einem Projektchor geplant. Die Sänger hatten im vergangenen Jahr schon die Noten dafür angeschafft und gerade mit den Proben begonnen, als Corona die Arbeit unterbrochen hat.

Ein stiller Abschied

Der Führungswechsel ist von langer Hand geplant. Dass Schröfel nun wegen der erneuten Verschiebung der Chortage keinen richtigen öffentlichen Abschied bekommt, war dabei eigentlich nicht vorgesehen – es passt aber vielleicht nicht schlecht zu diesem bescheidenden und scheinbar unauffälligen Organisator.

„Hannover ist die Chorstadt in Deutschland“: Wolfgang Schröfel hört im Oktober als Intendant der Chortage auf. Quelle: Alexander Körner

Schröfel stand nie als Chorleiter im Rampenlicht. Und doch hat er die Chorstadt Hannover in den vergangenen Jahren wohl stärker geprägt als jeder andere. Die Chortage sind dafür nur das auffälligste Beispiel. Dabei hat Schröfel mit seinem Plan, der hannoverschen Laienmusikszene einen sichtbaren Platz in Herrenhausen und im Konzertleben der Stadt einzuräumen, zunächst für Ärger gesorgt. Bei den ersten Chortagen kam es 2009 zu einem scharfen Konflikt mit der damaligen Leitung der Kunstfestspiele, die Herrenhausen als Spielort nur für die ganz große Kunst verstanden wissen wollte.

Auf dem Weg zur Chorstadt

Dieser Streit wurde zum Ausgangspunkt einer erstaunlichen Entwicklung. Schröfel gelang es, alle Chorleiterinnen und Chorleiter der Stadt an einen Tisch zu bringen und deren teils widerstrebende Interessen in gemeinsamen Zielen zu vereinen. In Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt entwickelten Schröfel und die Sänger zunächst ein klares Profil für die Chortage.

In Formaten wie der „Singen in der Allee“, der „Jazz-Pop-Night“ und „Meisterkonzerten“ bot das Festival allen Schichten der Chorszene ein Podium. Dazu kamen besondere Ereignisse wie Mitsingkonzerte mit der NDR Radiophilharmonie oder die Aufführung eines Händel-Oratoriums mit drei unterschiedlichen Chören und Dirigenten. So bekamen die in wenigen Tagen geballten Auftritte von zuletzt weit mehr als 50 Chören den Charakter eines echten Festivals.

Eine Messehalle für Chöre

Die von Schröfel dauerhaft gepflegte Zusammenarbeit aller Akteure brachte bald weitere sichtbare Erfolge: Unter anderem gelang es, die Musikmesse Chor.com nach Hannover zu holen. Die nächste Ausgabe ist für den kommenden September geplant. Und 2023 wird auch der renommierte Deutsche Chorwettbewerb, bei dem hannoversche Ensembles zuletzt regelmäßig Preisträger waren, zum ersten Mal seit den Siebzigerjahren wieder in der Stadt ausgetragen. All das hat dazu beigetragen, den oft gebrauchten Begriff der Chorstadt mit Leben zu erfüllen.

Schröfels Netzwerk fürs Singen bewährt sich nun auch in der Pandemie: Als im Sommer kurzzeitig wieder richtige Proben mit Abstand erlaubt wurden, gelang es in Zusammenarbeit mit der Stadt, die Münchner Halle auf dem Messegelände für Chöre zu öffnen. 26 Ensembles haben das Angebot genutzt – und werden es wohl wieder tun, sobald das wieder möglich ist: Die Halle ist für diesen Zweck bereits gemietet.

Von Stefan Arndt