Hannover

Er hat nie ein großes Geheimnis um seine Musik gemacht. Wenn Chris Barber versucht hat, seinen Erfolg zu erklären, hat er gern von Vereinfachung gesprochen. Nach seiner Erfahrung klang es für europäische Ohren einfach zu wild und wuchernd, was da aus dem fernen New Orleans nach Europa drang. Darum hat der Brite die Klänge etwas zurechtgestutzt und die Töne ein wenig gezähmt – schon wurde der Jazz auch in seiner Heimat salonfähig.

Chris Barber hat sich auch auf der Höhe seines Ruhms und als stilprägendes Vorbild nie als Genie verstanden. Er hatte das bescheidene Selbstverständnis eines musikalischen Dienstleisters: Barber war der Mann mit der Posaune, der den Menschen mit seinen Konzerten gute Laune machen wollte. Dafür wurde er auf der ganzen Welt geliebt – zuletzt ganz besonders in Deutschland, wo der Posaunist, Bandleader und Entertainer bis ins hohe Alter regelmäßig aufgetreten ist.

Häufiger Gast in Hannover: Der 84-jährige Chris Barber 2015 im Gespräch mit Hannovers damaligem Oberbürgermeister Stephan Weil. Quelle: Archiv

Hits für die Charts

In Hannover etwa war er immer wieder Stargast bei den Open-Air-Jazzkonzerten vor dem Neuen Rathaus. 1958 gab er in der Stadt sein erstes Konzert in der Eilenriedehalle, sein letzter Auftritt war 2018 ein ausverkauftes Konzert im Großen Sendesaal. An den Programmen hatte sich in den sechs Jahrzehnten dazwischen wenig geändert: Hits wie „When the Saints go marchin’ in“ und natürlich sein Erkennungsstück „Ice Cream“ markierten vor 63 Jahren genau wie vor drei Jahren das Finale seiner Konzerte.

Geboren 1930 in Welwyn Garden City begann Barber zunächst ein Jurastudium und wechselte dann an die Londoner Guildhall School of Music zu den Fächern Posaune und Kontrabass. Seine erste Band, Chris Barber’s New Orleans Band, gründete er mit 19 Jahren. Ab 1954 begann er Schallplatten aufzunehmen, die schnell erfolgreich wurden. Mit einer Coverversion von Sidney Bechets „Petite fleur“ eroberte er 1959 die ersten Top-Ten-Platzierungen in den britischen und den US-Charts.

Aufnahmen mit den Beatles

Die gesittete Variante des New-Orleans-Jazz, die als Traditional Jazz mit Klassikern wie „Down by the Riverside“ und „Tiger Rag“ weltweit populär wurde, blieb wichtigste Grundlage von Barbers Repertoire. Gleichzeitig öffnete er sich aber auch anderen Einflüssen. In England machte er Anfang der Sechzigerjahre Aufnahmen mit den Beatles – in seiner Einspielung von Paul McCartneys Stück „Cat Call“ ist der Komponist als Hintergrundsänger zu hören. In Amerika trat er mit Größen wie dem Jazzpianisten John Lewis oder dem Blues-Gitarristen Muddy Waters auf.

Obwohl die Begeisterung für Barbers Musik seit den Siebzigerjahren vielerorts abkühlte, blieb er stets auf den Bühnen der Welt präsent. Barber trat überall gern auf – in großen Konzertsälen ebenso wie in Kaufhäusern oder bei kleinen Open-Air-Veranstaltungen. Wohl auch mit dieser Ausdauer erspielte er sich die Anerkennung vieler Kollegen: An einem Album zu seinem 80. Geburtstag beteiligten sich unter anderem Eric Clapton, Van Morrison und Mark Knopfler. Erst ein gesundheitlich folgenschwerer Sturz vor zwei Jahren beendete eine fast 70-jährige, unvergleichliche Bühnenkarriere. Am Dienstag ist Chris Barber gestorben. Er wurde 90 Jahre alt.

Von Stefan Arndt