Hannover

Den Post-Corona-Winter hatte sich Christian Ehring anders vorgestellt. „Also, dass wir überhaupt einen Post-Corona-Winter haben“, sagt er. Immerhin ist das Aegi endlich wieder gut gefüllt, eine 2-G-Veranstaltung – „ohne Joshua Kimmich und Sahra Wagenknecht“, sagt Ehring – und für die meisten wohl die allererste Liveshow, die sich satirisch mit der Pandemie auseinandersetzt.

Und natürlich mit allem anderen, was so in der Zeitung steht. Ehring hat eine „HAZ“ auf einem Stehtisch liegen, in der er anfangs blättert und zu jedem Thema eine kurze Abhandlung gibt – man muss vom Irrsinn der Realität einiges mitgekriegt haben, um beim „Extra3“-Chef mithalten zu können: etwa, dass der britische Staat deutsche Führerscheininhaber aufforderte, aus der kalten Hose 7,5-Tonner zu bedienen. „Da hätten die Deutschen die Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg noch übertreffen können“, sagt Ehring.

Auf den „Gemüse-Goebbels“

Unsere Gesellschaft scheint anhand vieler Themen polarisiert, und an diesem Eindruck hängt Ehring seine Show auf. Er diskutiere ständig mit seinem besten Freund, der Corona leugne, den Impfstoff verschmähe und jede Form von Klimaschutz belächle. Dieser Freund sei sogar bei der großen Querdenker-Demo am Reichstag aufgelaufen, die Ehring „Deppen auf Treppen“ nennt.

Diese Struktur ist ein guter Kniff, um Gegenpositionen seiner Satire ins Programm fließen zu lassen. Ehring führt seinen (wohl fiktiven) Antagonisten nicht vor. Bei Positionen von „Gemüse-Goebbels“ Attila Hildmann verliert er trotzdem die Geduld, und auch im gemäßigten Bereich herrscht wohl viel Konsens zwischen Ehring und seinem Publikum.

Für seine Kinder ist er „cringe“

Von allzu pflichtbewusstem schulterklopfenden Kabarett unterscheidet sich der Abend dennoch, denn eine wirksame Stand-Up-Komponente fließt ein. Zwischendurch setzt Ehring sich immer wieder an seinen Flügel, klimpert sich gedankenverloren ins nächste Thema.

Dann geht es etwa ums Jugendwort des Jahres, und Ehring erzählt, wie er mit Überbenutzung von „cringe“ und „lost“ die eigenen Kinder vor Freunden blamiert: „Die Kinder geben sich selbstständig zur Adoption frei“.

Diese Mischung stimmt, denn auch beim Polit-Kabarett sollte mehr gelacht als applaudiert werden – am Ende eines langen Abends hat Ehring eine gute Quote erreicht.

Von Lilean Buhl