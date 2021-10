Hannover

Vielleicht haben Kinder ganz andere Alpträume. Sie kennen ja so vieles nicht. Können so vieles nicht einordnen. Wissen nicht, was harmlos ist und was nicht. Erwachsene können sich Kinderalpträume nur schwer vorstellen, aber vielleicht geben die Bilder von Christian Riebe eine Ahnung davon. Einige Arbeiten des Künstlers, der in Hannover Kunst studiert hat und hier arbeitet, sind jetzt in der Weißen Halle der Eisfabrik zu sehen. Bleierne Bilder sind das, düstere Ansichten, Eindrücke einer geordneten Katastrophe. Fast alle Arbeiten haben eine unheimliche Patina aus Geschichte und fast überall schimmert irgendetwas Völkisches durch.

Bei der Vernissage hielt der Künstler selbst die Eröffnungsrede. Christian Riebe mag es nicht, wenn ein professioneller Vermittler über seine Werke spricht – weil er der Meinung ist, dass es hier nichts zu vermitteln gibt. Seine Bilder, sagt er, hätten keine Botschaften. Er sagt: „Kunst, die - kritisch oder produktiv – an irgendwelchen allgemein akzeptierten, überindividuellen Aufgabenstellungen mitarbeitet, ist wirklich nicht meine Sache. Und die Inpflichtnahme von Bildender Kunst für Dienstleistungen irgendwo zwischen Erwachsenenbildung und sozialem Engagement kommt mir inzwischen wie eine Domestizierung von Kunst vor.“

Die Geste der Abwendung

Stattdessen liefert er mit seinen Bildern und Installationen, die so magische Titel tragen wie „Deutsch-Opium“ oder „Die Eroberung der Quellen“ oder „sitzend sterben“, Erinnerungsfetzen an Nichterlebtes, oder wie er nennt „Trümmer von kollektiven Vorstellungen“. Christian Riebe steht quer zur zeitgenössischen Kunst. Seine bevorzugte Geste ist die der Abwendung. Er wendet sich von der Gegenwart ab, von der zeitgenössischen Kunst, von Leidenschaften und von der Glätte des Gewünschten. Damit landet er in einer merkwürdig fahlen, gleichzeitig liebevollen und bedrohlichen, merkwürdig in sich vibrierenden Vergangenheit.

Winterlandschaft auf Gipsabformung von Christian Riebe. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Düster, bleiern, freudlos und auf traurige Weise verspielt sind seine Bilder. Sie fallen nicht aus dem Rahmen, weil sie meist gar keinen haben. Riebe schafft Malgründe aus Gips und Papier, die wellig und zerknittert sind und wirken, als wollen sie die Motive stören. Die wiederum wirken oft so, als seien sie gerade im Verschwinden begriffen. Was ja bei Alpträumen auch nicht ganz schlecht ist.

Bis 14. November in der Eisfabrik. Vom 7. bis zum 28. November sind Werke von ihm auch in einer Ausstellung der Galerie Falkenberg (Falkenstraße 21 A) zu sehen. Die Galerie feiert derzeit mit mehreren Ausstellungen ihr 20-jähriges Bestehen.

Von Ronald Meyer-Arlt