Als alle Vorbereitungen getroffen und Bedenken überwunden waren, stachen die Dokumentarfilmer Christian Wüstenberg und Silke Schranz in See. Zwei Wochen Spitzbergen, im arktischen Sommer mit 24 Stunden Licht am Tag. Ein Traum für die beiden 50-Jährigen. Sie hatten einen umgebauten Fischkutter besorgt, eine neue Drohne angeschafft und sich vom Kapitän überzeugen lassen, dass es dort im Eis mehr Farben zu sehen gibt als ewiges Weiß und Blau. „Ihr habt keine Ahnung“, hatte der Seemann zuvor gesagt. Als das Paar wieder zu Hause in Frankfurt war mit all den Aufnahmen von Gletschern, Eisbären, Walen, Robben und Sonnenlicht, bemerkten sie noch einmal, dass es wirklich so war: Sie hatten vorher tatsächlich keine Ahnung von der tatsächlichen Schönheit der Landschaft gehabt.

Drehen auf eigenes Risiko

„ Spitzbergen – Auf Expedition in der Arktis“ sollte der achte Dokumentarfilm von Wüstenberg und Schranz werden. Sie hatten als unabhängige Filmemacher, und damit auf eigene Rechnung, großen Erfolg mit prächtigen Dokumentationen über Nord- und Ostsee und Erkundungen von Südafrika und Australien. Und nun, als die existenziell wichtige Vermarktung der Arktisreise in deutschen Kinos Geld einspielen sollte, legte das Virus nahezu alles kulturelle Leben lahm.

Ein Eisbär frisst sich an einem Walkadaver satt. Quelle: Wüstenberg/Schranz

315 Häuser wollten den Film zeigen, alle wurden geschlossen. Es reichte nur noch für wenige Vorpremieren. Mitte März stellte das Paar seine Dokumentation im hannoverschen Raschplatzkino vor, danach war Schluss mit Vorstellungen für ein zahlendes Publikum, das zuvor reichlich zu den Dokumentationen von Schranz und Wüstenberg erschienen war. 250.000 Zuschauer sahen „Die Nordsee von oben“, und immerhin noch 30.000 Besucher begleiteten das Paar im vergangenen Jahr im Kinosessel auf ihrer Wanderung durch Portugal.

Kein Geld für Rücklagen

Das Paar steckte nicht nur zwei Jahre in das Spitzbergen-Projekt, sondern streckte auch 250.000 Euro aus eigener Tasche vor, erzählt Wüstenberg am Telefon. Und jetzt fließt kaum ein Euro zurück. Für die Investition nicht, nicht für Miete und Lebensunterhalt, nicht für das Gehalt der einzigen Mitarbeiterin. Überhaupt nicht zu denken ist daran, ein Budget für einen neuen Film zusammenzusparen. Wüstenberg ist im Gespräch sehr bemüht, ihr persönliches Unglück in den gesellschaftlichen Kontext zu stellen, er erinnert auch an Existenzängste anderer Kulturschaffender, aber am Ende fehlt das Geld eben doch. Und in ein paar Monaten, sagt er, seien die Rücklagen aufgebracht. Tantiemen von Netflix, wo die Nord- und Ostseefilme laufen, gebe es auch nicht, die Rechte daran habe ein Partner.

Ein Walross, aus sehr kurzer Distanz. Quelle: Wüstenberg/Schranz

„ Spitzbergen – Auf Expedition in der Arktis “ früher auf DVD

Damit wenigstens etwas Geld hereinkommt, ist die geplante DVD jetzt ein halbes Jahr früher erschienen. Es ist ein Notnagel, früh verschossenes Pulver. Der Verkauf läuft bei Weitem nicht wie üblich. „Die Aufmerksamkeit fehlt einfach. Niemand geht ins Kino, es gibt keine Plakate, da kauft niemand eine DVD als Geschenk oder Erinnerung nach dem Kinobesuch.“

Lanz-Sendung wird nicht ausgestrahlt

Dann landete auch noch ein Auftritt bei Markus Lanz in den Archiven statt auf dem Bildschirm. Die fertig aufgezeichnete Sendung wurde erst aus dem Programm genommen, weil der Anschlag von Hanau wichtiger war. Bald darauf brach in Italien die Corona-Krise aus, und Aussagen vom Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach in derselben Talkshow waren plötzlich überholt. Damit ging auch Spitzbergen unter und eine gute Gelegenheit, Interesse für den Film zu wecken. Im Schnitt 1,5 Millionen Zuschauer pro Sendung, Wüstenberg hatte schon recherchiert.

Die Hoffnung ist nun, dass im Laufe des Jahres doch noch Kinos öffnen. Aber Dokumentarfilmer Wüstenberg fürchtet auch, dass die Inhaber ihre Säle zuerst mit Kassenknüllern zu füllen versuchen. Er hat begonnen, sich für staatliche Unterstützungsprogramme zu interessieren.

Von Gunnar Menkens