Herr Wulff, viele Sängerinnen und Sänger mussten in der Pandemie verstummen. Glauben Sie, dass Corona die Chorszene langfristig verändern wird?

Obwohl es viele engagierte und kreative Entwicklungen etwa bei digitalen Proben gegeben hat, war das eine extrem schwere Zeit. Natürlich hat die Kultur auch Schaden genommen, und das wird man auch noch eine gewisse Zeit bemerken. Kurzfristig sind einige wichtige Probleme zu lösen. Andererseits spüre ich, dass die Begeisterung für das gemeinsame Singen wahrscheinlich größer ist als je zuvor. Mittel- und langfristig bin ich also sehr optimistisch: Es wird einen großen Aufbruch gerade in der Kultur geben, weil mehr Menschen gemerkt haben, worauf wir nicht verzichten können.

Welche Probleme müssen denn zunächst gelöst werden?

Ich sehe vor allem eine inzwischen nicht mehr nachvollziehbare Ungleichbehandlung zwischen jungen Menschen und Erwachsenen. Kinder und Jugendliche haben lange Zeit viel Rücksicht auf uns Ältere genommen und jetzt dürfen selbst geimpfte Jugendliche ab zwölf Jahren nicht gemeinsam singen oder in der Big Band spielen. Da wird wichtige Basisarbeit unmöglich gemacht. Gerade Niedersachsen geht da einen sehr, sehr harten Weg, den ich für überzogen halte.

Sie spielen darauf an, dass Erwachsene mit einigen Auflagen wieder gemeinsam singen und musizieren dürfen – in den Schulen ist das hier aber nicht möglich.

Die Schulen sind strenger geregelt als die Erwachsenenwelt – das ist empörend! Die Politik in Niedersachsen muss die Freiräume für Jugendliche erweitern, statt sie weiter einzugrenzen. Bei den Beschränkungen geht es doch im Kern mittlerweile um den Schutz von ungeimpften Erwachsenen, die ihre Verantwortung gegenüber der Jugend eben nicht so wahrnehmen, wie die Jugend die Älteren geschützt hat. Hier ist eine Unwucht, die ich als belastend empfinde. Die zu geringe Lobby und die besonderen Lasten Jugendlicher müssen jetzt unbedingt diskutiert werden.

„Regelungen sind eine Zumutung“

Die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern macht auch vielen Künstlern und Veranstaltern zu schaffen, die einen Kulturbetrieb über Landesgrenzen hinweg in Gang bringen wollen. Wie ist Ihre Position dazu?

Ich selbst fordere nicht mehr Zentralismus, weil ich den Wettbewerb zwischen guten und schlechten Regelungen befördern will. Das Schlechteste wäre ja eine bundeseinheitlich schlechte Regelung. Aber ich erwarte ein abgestimmtes Vorgehen. Es kann ja ein 2-G- und ein 3-G-Modell geben, aber dass es in verschiedenen Bundesländern noch jeweils verschiedene detaillierte Anforderungen dafür gibt, ist ärgerlicher bürokratischer Aufwand, der absolut vermeidbar wäre. Diejenigen, die in mehreren Bundesländern auftreten und arbeiten, sollten dort jeweils auf dieselben vernünftigen und nachvollziehbaren Regelungen stoßen. Man muss vereinheitlichen, wo es sinnvoll ist, und Unterschiede erklären, die sich aus einer unterschiedlichen Infektionslage ergeben können. Das Wirrwarr, das gerade herrscht, ist eine Zumutung.

Trotzdem organisiert der Deutsche Chorverband jetzt mit der Chor.com, die am Donnerstag in Hannover eröffnet wird, ein großes überregionales Branchentreffen. Was wollen Sie damit erreichen?

Wir wollen zeigen, dass es mit guten Hygienekonzepten wieder möglich ist, eine Präsenzveranstaltung zu machen. Diese Chor.com ist ein Signal zum Aufbruch. Wir wollen Chorleitenden, Musikpädagogen, Komponierenden, Sängerinnen und Sängern und allen anderen Beteiligten zeigen, dass es wieder losgeht, und ihnen für ihre Arbeit echte Hilfe anbieten. Ich bin beeindruckt, was der künstlerische Leiter Stephan Doormann für ein fantastisches Programm zusammengestellt hat. Er hat gute Kontakte nach Skandinavien und die baltischen Länder und bringt die besten Köpfe und Ensembles von dort nach Hannover. Ich bin sicher, dass die Leute sich hier davon inspirieren lassen.

35 Konzerte in Hannover Die Chor.com ist das wichtigste deutsche Branchentreffen der Chorszene. Seit 2019 findet sie alle zwei Jahre in Hannover statt, in diesem Jahr vom 23. bis zum 26. September. Neben Workshops für Fachbesucher gibt es ab Donnerstag 35 Konzerte mit den größten Stars aus allen Stilrichtungen wie Philippe Herreweghes klassischem Collegium Vocale Gent (Sonnabend, Großer Sendesaal des NDR) und dem dänischen Vocal-Pop-Ensemble Vocal Line (Freitag, Pavillon). Die Norwegian Soloists sind (am Sonnabend, Neustädter Hof- und Stadtkirche) ebenso zu Gast wie das US-Ensembles Roomful of Teeth (Donnerstag, Neustädter Hof- und Stadtkirche) und der Eric-Ericson-Kammerchor aus Schweden (Freitag, Marktkirche). Karten gibt es nur im Vorverkauf im Internet (www.chorcom.reservix.de) und unter Telefon (01 80) 6 70 07 33 bis einen Tag vor der Veranstaltung, eine Abendkasse gibt es aus Hygienegründen nicht.

Warum liegt Ihnen die Chormusik eigentlich so am Herzen?

Ich glaube, dass Chormusik die Herzen öffnet, die Seele erreicht und die Sinne schärft. Sie dient der persönlichen Gesundheit – und der gesellschaftlichen. Gerade nach einer so langen Phase von Einsamkeit können sich Chöre als das beste Instrument für Gemeinschaft erweisen. Menschen unterschiedlicher Herkunft werden bei gemeinsamen Proben und Auftritten zusammengebracht. Es ist eine der größten Aufgaben unserer Generation, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern. Singen ist ein gutes Programm dafür. Wenn man die Vereinzelung und Grabenbildung und das Zurückziehen in Echokammern vermindern will, muss man Chöre fördern.

Zur Person Christian Wulff ist 1959 in Osnabrück geboren. Der CDU-Politiker war sieben Jahre Ministerpräsident in Niedersachsen und von 2010 bis 2012 Bundespräsident. Seit 2018 ist er Präsident des Deutschen Chorverbandes, der unter anderem die Chor.com organisiert.Er lebt in Großburgwedel.

„In heutigen Zeiten scheint vielen der Mut zu fehlen, reinen Wein einzuschenken“: Christian Wulff in einer Ausstellung mit Fotos von Till Brönner vor einem Porträt von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Quelle: Sascha Ditscher/dpa

Sie tun das unter anderem, indem Sie vier Tage vor der Bundestagswahl die Chor.com eröffnen. Sind Sie eigentlich froh, dass Sie keinen Wahlkampf mehr machen müssen?

In meiner jetzigen Lebensphase habe ich viel in sozialen, musikalischen und sportlichen Bereichen zu tun. Diese Felder geben mir Gelegenheit, das zu tun, was ich am besten kann, nämlich zu moderieren und Brücken zwischen Menschen und Gruppen zu bauen. Das ist für mich tatsächlich beglückend. Die Chor.com ist ein wunderbarer Ort dafür, Menschen zu erleben, die Spaß an der Gemeinsamkeit haben. Der politische Konkurrenzkampf wirkt gerade nicht so anziehend. Natürlich verfolge ich den Wahlkampf und sehe mit Freude viele Menschen, die sich gerade auf kommunaler Ebene für die Demokratie engagieren. Auf der anderen Seite bedauere ich, dass zentrale Fragen zu stark gemieden und durch unwichtige verdrängt werden. In heutigen Zeiten scheint vielen der Mut zu fehlen, reinen Wein einzuschenken. Obwohl die Bürgerinnen und Bürger genau wissen, dass so manche große Aufgabe und Veränderung rasend schnell auf uns zukommt.

