Christiane Oppermann erhält den Kunstpreis der Sparkasse Hannover

Hannover

Der Preis hat eine lange Tradition, einen nicht unerheblichen Wert und eine Besonderheit: Seit 37 Jahren vergibt die Sparkasse Hannover ihren Kunstpreis an Künstlerinnen und Künstler aus der Region Hannover. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Und – das ist nicht immer so – die ausgezeichnete Künstlerin oder der ausgezeichnete Künstler kann frei über das Preisgeld verfügen. Viele niedersächsische Künstler – wie etwa Christoph Girardet, Christiane Möbus, Heinrich Riebesehl, Timm Ulrichs oder Siegfried Neuenhausen – sind bereits in den Genuss des Kunstpreises der Sparkasse gekommen.

Jetzt verkündete Kathleen Rahn, die Leitern des Kunstvereins, zusammen mit Volker Alt, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Hannover, dass der Kunstpreis der Sparkasse Hannover in diesem Jahr an Christiane Oppermann geht. Im Rahmen der Herbstausstellung des Kunstvereins (die am 3. September eröffnet wird) soll der Preis vergeben werden. Für die Ausstellung hat Oppermann zwei Projekte geplant. Sie will internationale Kunstgalerien wie David Zwirner, Gagosian oder Almine Rech dazu bewegen, in Hannover Dependancen im Miniaturformat zu eröffnen. In den Fenstern des Hauses gegenüber dem Kunstverein, dem Sitz einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sollen die großen Galerien kleine Präsentationsflächen erhalten. Hannover könnte durchaus noch einige Galerien gebrauchen, findet die Künstlerin. Eine charmante Idee.

Der Kunstpreis der Sparkasse Hannover geht an Christiane Oppermann (Mitte). Hier zusammen mit Kathleen Rahn und Volker Alt. Quelle: Samantha Franson

Ihre andere Idee für die Herbstausstellung wird mehr Raum einnehmen. Auf dem Boden hinter dem Kunstverein will sie den Grundriss des Kunstvereins aus dem 1878 nachzeichnen. Damit man weiß, wie viel Raum die Kunst damals hatte. Es wird eine Kreidearbeit sein, die langsam vom Regen fortgespült werden wird. Am Ende soll nichts vom Kunstwerk bleiben – nur eine Erinnerung.

Lob des Verschwindens

Dieses Verschwinden des Kunstwerks gehört zum Stilprinzip von Oppermann. Die Künstlerin hat ihre Karriere mit wuchtigem Material begonnen, sie ist ausgebildete Steinmetzin. Irgendwann aber ist ihr klar geworden: „Ich bin nicht der Typ für die Ewigkeit.“

Sie legt es nicht darauf an, Spuren zu hinterlassen. Von einigen ihrer früheren Performances gibt es nicht einmal Fotos. Ihr Lob des Verschwindens richtete sie bei der Bekanntgabe der Preisverleihung auch direkt an den Sparkassenchef: „Geld vergeht ja auch.“ Alt legte keinen Widerspruch ein.

Kunst aus Dreck

Oppermann steht in der Tradition der Arte Povera, deren Künstler gern mit einfachen, billigen Materialien arbeiten. Einmal hat Oppermann sogar Kunstwerke aus Dreck erschaffen. Zusammen mit ihrer Kollegin Anna Grundemann hat sie im Rahmen der Reihe „Kunst umgehen“ im Jahr 2010 Teile des Ufers am Maschpark gefegt. Aus dem Dreck, der da zusammengekehrt wurde, hat sie Skulpturen geschaffen. „Eigentlich gibt es nichts Dreckiges“, sagt sie.

Christiane Oppermann in der Fotoserie „Inspired by Calder“. Quelle: Carlotta Oppermann

Mit allem kann gestaltet werden, und jeder kann gestalten. Davon ist sie überzeugt – und das versucht sie in Kunstkursen auch Kindern zu vermitteln. Dabei lehrt sie nicht nur, sondern lernt auch viel: „Die Neugier und Offenheit von Kindern und ihre Fähigkeit, wertfrei zu schauen, fasziniert mich immer wieder.“

Von Ronald Meyer-Arlt