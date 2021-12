Hannover

Am 1. September beginnt die 37. Ausgabe des Festivals „Tanztheater International“. Es wird eine Abschiedsausgabe sein. Denn Christiane Winter, die das Festival vor 37 Jahren gegründet hat, wird nach der nächsten Ausgabe die künstlerische Leitung des Festivals beenden. Auch sonst gibt es einige Veränderungen: Die Sparkasse, die das Festival 27 Jahre lang finanziell unterstützt hat, wird sich aus der Förderung zurückziehen, und der Verein „Tanz und Theater e.V.“, dessen erste Vorsitzende Christiane Winter ist, wird nach 2022 nicht mehr Träger des Festival sein.

Die Stadt Hannover will, dass das Festival weiterhin ein fester Bestandteil des hannoverschen Kulturlebens sein soll. In einer Mitteilung der Stadt hieß es von Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf: „Allen Tanzbegeisterten in Hannover möchte ich versichern, dass es auch nach 2022 ein Tanzfestival geben soll. Unter den drei Hauptförderern – neben der Landeshauptstadt Hannover die Stiftung Niedersachsen und das Land Niedersachsen – besteht ein enger Schulterschluss für den Erhalt eines Festivals im Geiste der herausragenden Vorlage Tanztheater International.“

Hannover verstärkt die Förderung

Viele Fragen sind allerdings noch offen: Wer das Festival dann leiten wird, steht offenbar ebenso wenig fest wie der Name des neuen Festivals und die Frage, wie es sich in den Festivalfahrplan der Stadt einfügen wird. Das Alleinstellungsmerkmal, das das „Tanztheater International“ in seinen Anfangsjahren hatte, ist längst nicht mehr vorhanden. Auch Festivals wie die alle zwei Jahre in Hannover stattfindenden „Theaterformen“ und auch die „Kunstfestspiele Herrenhausen“ zeigen öfter Produktionen aus dem weiten Feld des Tanztheaters.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Finanziell engagiert sich die Stadt Hannover im kommenden Jahr stärker als zuvor für das Tanztheaterfestival: Die Landeshauptstadt erhöht die Förderung um 25.000 Euro auf dann insgesamt rund 195.000 Euro. Weitere Förderer sind die Stiftung Niedersachsen und das Land Niedersachsen.

Falls das Festival auch im Jahr 2023 stattfinden soll, wäre es geboten, so schnell wie möglich ein neues Leitungsteam einzusetzen. Über das Programm eines Festivals im Jahr 2023 müsste bereits im Sommer 2022 entschieden werden.

Von Ronald Meyer-Arlt