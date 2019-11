Jurek Becker war ein Freund der Kurzmitteilung. Beim Abend mit Nina Kunzendorf und Benjamin Sadler in Hannover werden einige seiner Postkarten vorgelesen. Was würde er wohl machen, wenn er heute noch leben würde? Wäre er ein begeisterter Instagrammer oder Twitterer? Oder würde er Whatsapp-Nachrichten an Freunde schreiben?

Jurek Becker liebte das Postkartenschreiben und damit die kurze Form. Allerdings nutze er sie nicht wirklich für Mitteilungen. Wenn es so aussah, als berichtete er von seinen Reisen, waren es tatsächlich absurd komische und meist erfundene Geschichten. Der Empfänger oder die Empfängerin einer seiner Postkarten sollte minutenlang aufs Beste unterhalten werden, das war das Ziel. Nebenbei diente die Karte als Liebeserklärung an Freunde und Familie. Mit Twitter, Instagram und Whatsapp wäre kaum die gleiche Wirkung zu erzielen. Jurek Becker, das behaupte ich, wäre beim Postkartenschreiben geblieben.

Christine Becker Quelle: Antje Fleischhauer

Der Jurek-Becker-Abend beginnt mit einer kurzen Szene aus „Jakob der Lügner“. Jakob wird in die Kommandantur gerufen und hört dort zufällig im Radio, dass die Deutschen zurückgedrängt werden, und die Front schon ziemlich nah ist. Das gibt ihm Hoffnung – und die treibt die Handlung in dem Roman voran. Was hat eigentlich den Autor Jurek Becker angetrieben?

Das Bedürfnis zu Schreiben trieb ihn an, er steckte voller Geschichten. Schon als junger Mann konnte er sich schwer vorstellen, mit etwas anderem den Lebensunterhalt zu verdienen als mit Schreiben. Als junger Mann wurde Jurek Becker zunächst ein erfolgreicher Drehbuchschreiber, das Romaneschreiben kam später.

Sie kümmern sich um den literarischen Nachlass von Jurek Becker und haben bereits ein Buch mit Aufsätzen und Interviews sowie ein Buch mit 400 seiner Postkarten herausgegeben. Wird da noch etwas folgen?

Die drei Bücher mit Briefen, Essays und Postkarten, die bisher bei Suhrkamp erschienen sind, hat sich der Verlag von mir gewünscht. Das nächste Buch werde ich mir vom Verlag wünschen. Es soll eine Auswahl von Jureks Kurzgeschichten sein. Ich habe diesen Band bereits in englischer Sprache veröffentlicht, mithilfe unseres Sohnes, der Übersetzer ist. Der hat übrigens im Alter von zwei Jahren die erste von insgesamt 120 Postkarten bekommen.

In den Postkarten, die er an Sie geschrieben hat, hat er immer recht originelle Anreden für Sie verwendet. Er nannte Sie „Mein Fischbrötchen“ , „Du süße Blutwurst“, „Du alter Doppelwhopper“ oder auch „Du alter Mietspiegel“. Was war Ihnen die liebste Anrede?

Naja, ich war nicht wirklich begeistert von diesen Anreden. „Du blaues Wunder“ oder „Du grüne Neune“ zum Beispiel fand ich ganz okay. Aber von mir aus hätte Jurek in seinen Anreden gerne deutlich weniger originell sein können. In den ersten Jahren war ich noch ein „Sehr geehrtes Schätzchen“ oder sein „prächtiges Liebchen“, das hat mir gefallen.

Und welche mochten Sie gar nicht?

Als ich das Buch herausgab, war ich geneigt, eine Karte einzig wegen der Anrede nicht in die Sammlung aufzunehmen. Es war eine ausgesprochen komische Karte aus Israel mit der Anrede „Du alter Ziegenkäse“. Dann habe ich den Anfall von Eitelkeit überwunden, und die Karte kam ins Buch.

Einmal, am 23. September 1992, hat er Ihnen aus Hannover geschrieben. Auf der Karte steht: „Du alte Hörbrille, zu Hannover gibt es nicht mehr zu sagen, als dass es eine riesige Fußgängerzone ist, um die herum tausende Autos ihre Runden drehen, auf der vergeblichen Suche nach einem Parkplatz. Hin und wieder verliert einer die Nerven und prescht zwischen die Passanten – mein Gott, gibt das dann immer ein Gespringe.“ Was hat er denn da in Hannover gemacht?

Wie meistens, wenn er mir eine Postkarte aus einer deutschen Stadt schickte, war Jurek auf Lesereise. Dabei kam keine der Städte wirklich gut weg, er machte sich grundsätzlich lustig. Aber man sollte das so wenig wie jede andere seiner komischen Geschichten für bare Münze nehmen. Er war einfach der Überzeugung, dass es lustiger ist, über etwas herzuziehen, als etwas zu loben. Außerdem wollte er auf diese Weise jeder Art von Neid vorbeugen. „Ich wäre eigentlich lieber bei Dir als hier“ war die Botschaft, die ein wenig über seine Abwesenheit hinwegtrösten sollte.

Hatten Sie Mitleid mit ihm in Hannover?

Überhaupt nicht. Trotz der scheinbaren Nörgelei war er sehr gerne auf Lesereise. So gefragt zu sein, dass er wochenlang durchs ganze Land reisen durfte, hat ihm geschmeichelt. Außerdem tat es ihm gut, nach monatelanger Einsamkeit am Schreibtisch – ein Jahr etwa schrieb er an einem Roman – seinem Publikum zu begegnen. Auch mir macht es Spaß, sein Publikum zu treffen. Ich freue mich auf Hannover.

Zur Person Christine Becker war von 1986 bis zu seinem Tod 1997 mit dem Schriftsteller Jurek Becker („Jakob der Lügner“, „Liebling Kreuzberg“) verheiratet. Mit „Am Strand von Bochum ist allerhand los“ ( Suhrkamp, 32 Euro) hat sie eine Reihe von Beckers Postkarten herausgegeben. Am Donnerstag, 28. November, lesen die Schauspieler Nina Kunzendorf und Benjamin Sadler um 19.30 Uhr im Foyer der Concordia Versicherungen (Karl-Wiechert-Allee 55) aus dem Buch. Christine Becker ist als Moderatorin dabei. Mit dem Erlös der Veranstaltung unterstützt die Concordia-Stiftung „Mensch-Natur-Gemeinschaft“ den Verein „Glücksmomente“ e.V., der Kindern Wünsche erfüllt. Karten im Vorverkauf gibt es in den HAZ/NP-Ticketshops sowie unter Telefon (05 11) 12 12 33 33.

Von Ronald Meyer-Arlt