Das Spektakulärste an den vielen spektakulären Arbeiten dieses Künstlers ist vielleicht, dass es all diese Arbeiten nicht mehr gibt. Christo war kein Schöpfer von unvergänglichen Werken. Projekte wie der verhüllte Reichstag in Berlin, die umsäumten Inseln vor der Küste Floridas oder die Tore im New Yorker Central Park waren jeweils nur wenige Wochen oder sogar Tage zu sehen. Der Zauber aber, den diese temporären Installationen ausgelöst haben, wirkt bis heute und hat sich ins kollektive Bewusstsein gebrannt. Darum sorgt der Tod dieses Künstlers nun auf der ganzen Welt für Betroffenheit. Am Sonntag ist Christo im Alter von 84 Jahren in New York gestorben.

Bis zuletzt hatte Christo, der am 13. Juni 1935 als Christo Vladimiroff Javacheff im bulgarischen Gabrovo geboren wurde, an einem Großprojekt gearbeitet. Die Verhüllung des Pariser Triumphbogens sollte in diesem Jahr realisiert werden, musste aber wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte am Montag an, dass man auch nach dem Tod des Künstlers an diesen Plänen festhalten wolle. Schließlich hat man in Paris schon lange gewartet: Die Idee für das Projekt ist bereits 60 Jahren alt. Damals hatte Christo die ersten Skizzen angefertigt.

Offenbarung durch Verhüllung

Die wichtigste Partnerin war dabei seine Frau Jeanne-Claude, mit der er bis zu ihrem Tod 2009 sehr eng zusammengearbeitet hat. Im Zentrum ihres Schaffens stand dabei stets das Prinzip der Verpackung und Verhüllung, und doch war es nie ein einfaches Rezept, das nur in Variationen wiederholt wurde.

In ersten Arbeiten, wie etwa einer verpackten „Bild“-Zeitung, sorgte die Hülle für Verfremdung, die Abstand schafft und einen neuen Blick auf Gewohntes ermöglicht. Dieser Gedanke der Offenbarung durch Verhüllung lebt auch in den späteren Projekten, doch vermischt er sich zunehmend mit zahlreichen weiteren Elementen. Die Arbeiten von Christo und Jeanne-Claude haben Grenzen verwischt zwischen herkömmlichen Genres wie Land-Art und Malerei, Architektur und Skulptur. Nicht nur die Verhüllung des geschichtsträchtigen Berliner Reichstags mit gleißendem Silberstoff verbindet ein politisch-soziales Konzept mit verschwenderischer Schönheit – der Kunsthistoriker Werner Spies bescheinigt vielen Werken des Paars ein Spiel „mit dem Topos von Weltwundern“.

Kunst und Kommerz

Wie die Wunder der Antike sind auch diese Werke heute verschwunden. Planungszeichnungen und Fotografien, die die aufgebauten Arbeiten dokumentieren, sind das Einzige, was vom flüchtigen Werk des Künstlerpaars übrig bleibt. Zeichnungen und Fotos sind dabei sowohl als eigenständige Kunstwerke zu verstehen als auch als Mittel zum Zweck: Durch den Verkauf der Blätter haben Christo und Jeanne-Claude ihre aufwendigen Projekte stets aus eigener Kraft finanziert. Selten dürften Kommerz und Kunst eine so enge Symbiose eingegangen sein wie hier.

Christos Ruf hat das durchaus geschadet. Nicht selten wurde er als „Verpackungskünstler“ oder „Jahrmarktsgaukler“ geschmäht. Noch 2018 fragte sich das Kunstmagazin „Monopol“, ob es nicht langsam Zeit für eine Rehabilitation des Künstlers wäre. Für Reinhard Spieler, den Direktor des hannoverschen Sprengel-Museums, ist das keine Frage mehr: „Christo gehört für mich zu den ganz Großen, die wirklich Kunstgeschichte geschrieben und unseren Blick auf die Welt verändert haben“, sagte er am Montag.

Reichstag als Erlebnis

Besonders beeindruckt zeigt sich Spieler bis heute vom verhüllten Reichstag, der Berlin schon lange vor dem Fußball-Sommermärchen in „eine Oase friedlicher Weltoffenheit“ verwandelt habe. „Immer wenn ich im Sprengel-Museum seinen verpackten Bürostuhl sehe, den wir auch aktuell in der Ausstellung ,Aggregatzustände‘ zeigen, denke ich an den verhüllten Reichstag und die wunderbare Atmosphäre staunend-begeisterter Menschen, die selbst nachts um drei noch in Scharen dieses wundersame Stoffgebirge im Mondlicht erleben wollten.“

„Eine Oase friedlicher Weltoffenheit“: Christo (1935–2020) Quelle: Valery Hache/dpa

Für die Konservierung solcher Erinnerungen hat vor allem Wolfgang Volz gesorgt. Der Fotograf hat das Künstlerduo Christo und Jeanne-Claude immer wieder zum Künstlertrio erweitert. Regelmäßig sind seine Arbeiten in Ausstellungen zu sehen – zuletzt im Mönchehaus Museum in Goslar, wo Christo 1987 den Kaiserring erhalten hat.

Die großformatigen, lichtgesättigten Bilder von Volz können den Betrachter noch immer überwältigen. Die von einem künstlichen Strand leuchtend rosa umschlossenen Inseln; die Brücke Pont Neuf in Paris unter champagnerfarbenem Tuch; die schwimmenden Stege am italienischen Iseosee und natürlich der Reichstag, der – silbrig glänzend wie ein Ufo – in der damals wüsten und leeren Mitte Berlins gelandet zu sein schien: Die Fotografien strahlen dauerhaft im Abglanz von Christos rätselhaft-schöner und unbescheiden wundergleicher Kunst.

Von Stefan Arndt