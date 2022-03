Hannover

Der neue Direktor des Kunstvereins Hannover ist ein Experte für Kunstvereine. Christoph Platz-Gallus hat seine Magisterarbeit über den Wandel des Kunstvereins Münster (der exemplarisch für viele Kunstvereine steht) zwischen den Jahren 1945 und 1977 geschrieben. Zum 175 Jubiläum des Kunstvereins Münster ist die Arbeit auch als Buch erschienen.

Christoph Platz-Gallus folgt in Hannover auf Kathleen Rahn, die als künstlerische Direktorin an der Museum Marta in Herford gewechselt ist. Bis zum Ende dieses Jahres ist das Ausstellungsprogramm des Kunstvereins schon fertig, der neue Leiter dürfte seine eigene kuratorische Handschrift erst im kommenden Jahr präsentieren können. Wichtig sind ihm Künstlerinnen und Künstler, die ortsspezifisch arbeiten, er schätzt kollaborative und spartenübergreifende Ansätze in der Kunstproduktion. Der weiteren Zusammenarbeit von Kunstverein, Sprengel-Museum und Kestnergesellschaft dürfte das förderlich sein. Und auch in der Kooperation zwischen Oper, Schauspiel und Kunstverein dürften weitere Projekte zu erwarten sein.

Der Hingucker „Made in Germany“ weckt Interesse

Durch die berühmte Gemeinschaftsarbeit „Made in Germany“ ist Christoph Platz-Gallus zum ersten Mal auf den Kunstverein, das Sprengel-Museum und die Kestnergesellschaft in Hannover aufmerksam geworden. Dabei ist ihm die Strahlkraft der drei hannoverschen Institutionen besonders aufgefallen. „Hannover kann froh sein, mit dem Kunstverein, der Kestnergesellschaft und dem Sprengel-Museum so fantastisch aufgestellt zu sein“, sagt er. Er nennt das Kollaborationsprojekt „Made in Germany“ ein „tolles Format“. Über eine mögliche Fortsetzung zu sprechen, sei allerdings zu früh sagt er.

Lob der weitreichenden Vernetzung

Silke Sommer, die Vorstandsvorsitzende des Kunstvereins, lobte die „außergewöhnliche Kompetenz und weitreichende Vernetzung in der internationalen Kunstwelt“, die der neue Direktor mitbringt. Christoph Platz-Gallus wurde einstimmig zum neuen Kunstvereinsdirektor berufen, an dem Bewerbungsverfahren waren auch Direktorinnen und Direktoren anderer Kunsthäuser als Sachverständige beteiligt. Christoph Platz-Gallus hat Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft studiert; er hat für die „Skulptur Projekte“ in Münster gearbeitet. 2010 war er für das Projektmanagement der Documenta 13 tätig, bei der Documenta 14 leitete er die Ausstellungen in Athen und Kassel. Seit 2018 ist er „Leiter der kuratorischen Belange“ beim Festival „Steirischer Herbst“ in Graz, dort lehrt er auch am Institut für Zeitgenössische Kunst.

Gefragt, welche Künstlerinnen und Künstler er besonders schätze, verweigert der Kunsthistoriker, Kurator und Kulturmanager zuerst die Antwort („Ich werde hier keine Namen nennen“). Dann nennt er doch ein paar Namen, darunter auch Hiwa K. Der in Berlin lebender kurdische Installationskünstler hat beimSteirischen Herbst das Projekt „Cooking with Mama“ entwickelt - ein kulinarisches Kunstprojekt, das die Exilsituation des Künstlers (der beim Kochen die Nähe zu seiner Heimat und seiner Familie findet) zum Thema hat. Es könnte gut sein, dass durch die Räume des Kunstvereins (deren Großzügigkeit der neue Chef in höchsten Tönen lobt) demnächst der Geruch frisch zubereiteter Mahlzeiten zieht.

Am Sonnabend, 26. März präsentiert sich Christoph Platz-Gallus zwischen 15 und 18 Uhr den Mitgliedern und Freunden des Kunstvereins bei einem „Meet & Greet“ im Kunstverein.