Fußball? „Ooooh“, seufzt Alexey Bitkine in den GOP-Saal und spitzt den Mund, als ob man gerade ein gewaltiges Fass aufgemacht hat. Schnell zeigt sich: Der Mann, der eine Stunde vor der Show noch ganz lässig im Zuschauerraum sitzt, ist Fußballkenner, jederzeit bereit zur Fachsimpelei. Und das nicht nur, was das Kicken in seinem Heimatland Ukraine betrifft.

Als Spitzenartist ist Bitkine Globetrotter und praktischerweise mit den besten Ligen der Welt vertraut. Dass er mit seiner blondierten Frisur und dem Bart dem 96-Torhüter Ron-Robert Zieler ziemlich ähnlich sieht, passt da ganz gut, obwohl er in der zweiten Bundesliga doch nicht ganz so firm ist. Aber „vielleicht besuche ich mal ein Spiel“. An ihm liegt es jedenfalls nicht, er ist noch ein paar Wochen in der Stadt, als Akteur des aktuellen GOP-Programms „Circus“.

Ehepaar und Berufspartner

Die Show bestreitet die Zirkusgruppe Bingo aus Kiew, die im GOP vor Jahren auch schon mit dem Programm „Fashion“ zu Gast war. Mit acht Artisten ging es vor mehr als 20 Jahren los, mittlerweile stellt die Truppe mehr als 100 Künstler, die in verschiedenen Programmen weltweit unterwegs sind. Bingo hat alle wichtigen Preise der Branche abgesahnt, einige präsentiert die hannoversche Crew in der Zugabe der „Circus“-Show. Bitkine ist seit acht Jahren Teil der Gruppe.

Und Action: Das Ehepaar Bitkine in der Show „Circus“ im GOP. Quelle: Christian Behrens

Im GOP sieht man den 36-Jährigen vor allem an einer vertikalen Stange turnen, als ob die Schwerkraft für ihn nicht existierte. Er teilt sich den wenigen Platz an der Pole sogar– mit seiner ein Jahr jüngeren Ehefrau Tatiana, die den Kraftakt mit ebensolcher Eleganz bewältigt. Die beiden haben sich in der heimischen Artistenschule kennengelernt. Das ist anderthalb Jahrzehnte her, seitdem sind sie ein Paar.

„Ich spüre den Respekt des Publikums“

Während Tatiana sich auf der Bühne aufwärmt, kommt die gemeinsame Tochter Lisa dazu. Lisa ist neun, seit achteinhalb Jahren unterwegs zu Hause, aber ob sie Artistin wird – „im Moment fänden wir es gar nicht so sinnvoll“, sagt Papa Alexey in Anbetracht von zwei harten Jahren, die hinter ihm und seiner Familie liegen. Die Pandemie hat Bitkine zugesetzt, das kann er kaum verbergen. „Jedes Mal, wenn ich jetzt vor Publikum stehe, könnte ich losheulen. Jeden Abend. Ich spüre den Respekt des Publikums. Das ist ein starkes Gefühl.“

Als der erste Lockdown 2020 die Artisten stoppte, konnten sie zunächst einige Monate im GOP München trainieren und in den Künstlerwohnungen bleiben. „Danach bin ich in der Ukraine Taxi gefahren.“ Onlineunterricht aus dem Boden zu stampfen sei schwierig gewesen, weil Bingo das normalerweise nicht anbietet und sich kaum Interessenten fanden.

„Wir wissen, wie die Situation ist“

Zu Hause in der Ukraine hätten Artisten ohnehin einen schweren Stand, obwohl das Land seit Jahrzehnten konstant erstklassige Ausbildung betreibe und Weltklassekünstler hervorbringe. „Aber die Leute sind nicht an Zirkus interessiert. Sie gaben dafür kein Geld aus. Und selbst wenn wir beim Zirkusfestival in Monte Carlo Preise gewinnen – und das ist wie der Oscar beim Film –, schreibt zu Hause niemand über uns.“

Natürlich behalten die ukrainischen Akteure die politische Situation in ihrer Heimat im Auge. „Wir wissen, wie die Situation ist. Unsere Familien leben dort. Das ist nicht leicht.“ Bitkine hält den Kontakt zu seinen Eltern. S sie sagen, er solle sich keine Sorgen machen. Ansonsten gebe es eigentlich nicht viel zu sagen. „Nur das: Wir wollen nicht, dass Menschen sterben.“

Auf die Wochen in Hannover freuen sich Bitkine und seine Familie. Werner Buss, der frühere Direktor im Georgspalast und spätere Kreativchef der GOP-Gruppe, habe sehr früh an ihn geglaubt und ihm die Chance gegeben zu zeigen, was er kann. „Dafür bin ich ihm sehr dankbar.“ Und vielleicht schafft er es ja auch noch zum Fußball ins 96-Stadion.

Von Uwe Janssen