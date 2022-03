Hannover

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) begreift Kultur unter anderem als wichtigen Teil der Stadtentwicklung. Tourismus soll befördert, die Wirtschaft gestärkt, die Innenstadt belebt werden – alles „mit und durch die Kultur“, wie Onay sagt. Da könnte dieses Format doch helfen: Die Musikmesse Classical:Next hat nach den Worten ihrer Leiterin Fabienne Krause nämlich ein zentrales Ziel: Sie will dazu beitragen, „einen schnelleren positiven Wandel“ herbeizuführen. Im Mai kommt die Messe erstmals nach Hannover. Vielleicht haben sich hier ja zwei gefunden.

Die Classical:Next gibt es seit zehn Jahren. Nach Eigenbeschreibung des Veranstalters – der Berliner Agentur Piranha Arts – ist sie „der einzige und größte internationale Branchentreff zur Zukunft der klassischen Musik“. Sie wendet sich vor allem an Menschen, die professionell in diesem Bereich arbeiten. Anders als ähnliche Veranstaltungen, die jeweils auf bestimmte Segmente spezialisiert sind, ist das Spektrum dabei denkbar weit: Angesprochen sind Instrumentalisten und Managerinnen, Verlegerinnen, Pädagogen und alle anderen, die in irgendeiner Form beruflich mit klassischer Musik und ihren Randgebieten zu tun haben.

Ein Team für die neue Messe: Oberbürgermeister Belit Onay (hinten, von links), Regine Palmai von der Staatsoper mit den Juroren Thomas Post und Beate Schüler. Vorne stehen Classical:Next-Leiterin Fabienne Krause (links), Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf und HCC-Chef Joachim König. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ausgewählte Konzerte

In der letzten Ausgabe der Vor-Corona-Zeit waren rund 1300 Fachbesucherinnen und -besucher sowie mehr als 300 Aussteller aus aller Welt in Rotterdam zu Gast. Messechefin Krause, die Konzept und Programm am Mittwoch gemeinsam mit Onay und weiteren Partnern im Rathaus vorgestellt hat, wagt derzeit noch keine Prognose, wie voll es jetzt in Hannover werden könnte. Das Interesse sei da, es gebe bereits Voranmeldungen aus 30 Ländern. Ob wirklich alle kommen werden, hängt sicher auch vom Verlauf der Pandemie ab.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vom 17. bis zum 20. Mai können die Fachbesucher die Messestände im Kongresszentrum HCC besuchen und an den Diskussionsrunden und Workshops zu allen möglichen Fragen der Branche teilnehmen. An den Abenden werden dann ausgewählte Künstlerinnen und Künstler präsentiert – diese Veranstaltungen sind auch für normales Publikum geöffnet. Allerdings ist dieses Programm bei weitem nicht so umfangreich wie bei der ebenfalls gerade in Hannover beheimateten Sängermesse Chor.com.

Eröffnung mit hannoverschem Ensemble

Nicht größer als eine Katze: Der finnische Gitarrist Petri Kumela hat ungewöhnliche Kompositionsaufträge vergeben und präsentiert das Ergebnis in Hannover. Quelle: Heikki Tuuli

Aus 144 Bewerbungen für diese Auftrittsmöglichkeiten hat eine internationale Jury, zu der auch die Kunstfestspiel-Dramaturgin Beate Schüler und Thomas Posth vom Orchester im Treppenhaus gehören, neun Projekte ausgewählt, die am 18. und 19. Mai im Schauspielhaus zu hören sein werden. Parallel dazu gibt es in der Cumberlandschen Bühne klassiknahe Clubkonzerte, unter anderem mit dem britischen DJ und Komponisten Gabriel Prokofiev. Zur Eröffnung am 17. Mai gibt es im Opernhaus Auftritte des britischen Kollektivs Black Lives in Music und des hannoverschen Ensembles Asambura.

Das Programm Ausgewählt für Auftritte bei der Classical:Next wurde unter anderem der US-amerikanische Cellist Seth Parker Woods, das Ensemble für Neue Musik Tallin, der mexikanische Komponist Gabriel Pareyon, das spanische Morphosis Duo und das polnische „NeoQuartet“. Der finnische Gitarrist Petri Kumela stellt tönende Tierporträts vor, um die er mehr als 30 Komponisten und Komponistinnen gebeten hat – dabei gab er zwei Bedingungen vor: Das Stück soll kurz sein und das Tier nicht größer als eine Katze. Das hannoversche Flex Ensemble ist mit einer Zusammenarbeit mit dem Videokünstler Yoann Trellu im Programm vertreten, und der australische Pianist Zubin Kanga präsentiert die multimediale Erweiterung seines Instrumentes.

Zuletzt hat die Messe in Rotterdam stattgefunden, weitere Standorte waren Wien und München. Auch künftig soll sie nicht fest an einen Ort gebunden sein, weil ein weiteres Ziel Classical:Next ist, die jeweils lokale Musikszene mit den Gästen aus aller Welt zu vernetzen. Wird die Ausgabe im Mai ein Erfolg, könnte Hannover aber noch öfter Gastgeber werden.

Von Stefan Arndt