Frau Santo, am Freitag, 21. Mai, beginnt im Pavillon das „Clinch“-Festival, ein Festival, das (post-)koloniale Strukturen untersuchen und künstlerische und politische Perspektiven für Schwarze Menschen, People of Color und (Post-)Migranten und Migrantinnen aufzeigen will. Das Programms scheint gut anzukommen, die Stadtrundgänge, bei denen koloniale Spuren in Hannover erkundet werden sollen, sind schon ausgebucht.

Ja, auch unsere Workshops sind sehr gefragt. Weil das Festival in diesem Jahr coronabedingt digital abläuft, gibt es bei den meisten Veranstaltungen keine Teilnahmebeschränkungen. Wer will, kann den Veranstaltungen im Stream folgen und alles ist kostenfrei zugänglich.

Das ist jetzt die dritte Ausgabe des Festivals, das es seit 2016 gibt. Ist das Festival in der Zeit immer wichtiger geworden?

Die Relevanz hat jedenfalls nicht abgenommen. Antirassistische Kämpfe sind nach wie vor wichtig. Junge Leute, die neu hinzukommen, bringen andere Fragen mit sich, zum Beispiel beschäftigt sich diese Generation viel mit Fragen der Identität.

Auseinandersetzungen zu Identitätsfragen sind immer kompliziert, schließlich kann kaum jemand seine Identität einfach so ändern.

Identitätsfragen gibt es ja ohnehin. In der Mehrheitsgesellschaft ist die Identität des weißen heterosexuellen Mannes die vorherrschende. Es geht darum, anzuerkennen, dass es auch andere Identitäten gibt, die eine Perspektive haben und beachtet werden sollen.

Wie ist das mit den heterosexuellen weißen Männern? Sind die auch beim Festival willkommen?

Ja natürlich. Das Festival ist offen für alle, die Lust haben, sich mit Themen wie Antirassismus, Feminismus oder Postkolonialismus auseinanderzusetzen.

In Hannover wurde jetzt ein Vortrag des Historikers Helmut Bley über Kolonialgeschichte abgesagt. Ein anerkannter Fachmann auf dem Gebiet sollte nicht über afrikanische Geschichte sprechen. Es sieht so aus, als würde nicht überall Offenheit herrschen.

Ich kann die Kritik an dem geplanten Vortrag verstehen. Sie richtete sich vor allem daran, dass keine andere Perspektive zu dieser Veranstaltung eingeladen war. Und diese anderen Perspektiven gibt es ja.

Im Zentrum des „Clinch“-Festivals steht Empowerment, also die Ermutigung zur Überwindung von Machtlosigkeit. Braucht Empowerment eigentlich immer Abgrenzung?

Ich würde nicht von Abgrenzung sprechen. Es geht eher darum, sich zu stärken und sich der eigenen Stärken bewusst zu werden.

Ist das „Clinch“-Festival eigentlich ein Festival, das an seiner eigenen Abschaffung arbeitet? Wenn Ihr Programm erfolgreich wäre, hieße das doch, dass keine weiteren Festivals dieser Art nötig wären. Oder?

Ich glaube, dass wir auch in vielen Jahren nicht so weit sein werden, dass das „Clinch“-Festival überflüssig ist. Man wird eigentlich immer Empowerment brauchen, denn es wird immer wichtig sein, sich in der Auseinandersetzung zu stärken. Meine Utopie wäre es aber, dass Veranstaltungen wie das „Clinch“-Festival nicht mehr notwendig, sondern der Standard sind.

Das Theater spielt bei Auseinandersetzungen zum Thema Rassismus gerade eine wichtige Rolle. Es gibt Auseinandersetzungen über Rassismus bei Proben. Wird das Thema bei Ihrem Festival auch diskutiert?

Es gibt keine explizite Veranstaltung dazu, aber das Thema ist präsent. Es ist so, dass viele der Künstlerinnen und Künstler des Festivals selbst von Rassismus betroffen sind und sich auch in ihrer künstlerischen Arbeit damit auseinandersetzen.

Von Ronald Meyer-Arlt