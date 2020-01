Hannover

Ein Brautpaar auf einer Brücke, ein Kinderkarussell und mehrere Häuserreihen, mal sind es moderne Gebäude, mal eher Ruinen – all das vereint Franziska Stünkel in einer einzigen Fotografie. Die Inhalte ihrer Bilder bestehen dabei nicht nur nebeneinander, sondern auch übereinander, in mehreren halbtransparenten Ebenen. Was nach elektronischer Bildbearbeitung aussieht, ist in Wahrheit gekonntes Fotografieren.

„Viele Menschen denken, die Bilder seien gephotoshopt und ich würde zwei, drei Bilder übereinanderlegen“, sagt Stünkel. Stattdessen fotografiert sie Glasscheiben – sodass aus dem Geschehen hinter der Scheibe und der Spiegelung etwas Neues entsteht. „Ich manipuliere und inszeniere nichts. Das ist meine Hommage, an die Abstraktion, die in der Wirklichkeit vorkommt“, sagt die Fotografin.

In den vielschichtigen Bildern begegnen sich Menschen und Motive auf verschiedenen Ebenen. Quelle: Franziska Stünkel

Seit gut zehn Jahren reist Stünkel für das Fotoprojekt um die Welt, 2010 stellte sie die ersten Bilder aus der Reihe „Coexist“ aus, sie waren in Asien entstanden. Es folgten Ausstellungen zu Afrika, Europa und dem Mittelmeerraum. Jetzt zeigt sie „Coexist Part 5 America“ in der Galerie Robert Drees in Hannover. Zudem erscheint das Buch „Coexist“ ( Kehrer Verlag) mit 110 Fotografien aus allen fünf Ausstellungen. Zu diesem Katalog haben außerdem 17 Wissenschaftler und Autoren Texte zum Thema Koexistenz beigesteuert.

Einladung, genauer hinzusehen.

Ihre Faszination für Spiegelungen habe mehrere Gründe, sagt Stünkel. „Sie umgeben uns alltäglich, aber wir nehmen sie oft gar nicht wahr.“ Ihre Werke seien Einladungen, genauer hinzusehen. „Das ist Aufgabe der Kunst, Dinge wieder sichtbarer zu machen“, sagt sie. Zentrales Thema ist das Miteinander der verschiedenen Ebenen. „Es gibt immer ein innen und ein außen.“ So begegneten sich Menschen und Motive, dich sich sonst vielleicht nicht begegnen würden.

Für Besucher der Ausstellung kommt noch eine weitere Ebene hinzu: Da die Bilder hinter Glas hängen, spiegelt sich auch der Betrachter – je nach Licht – noch einmal darin. „So ist das Bild immer in Bewegung, und es entsteht eine spannende Mehrdeutigkeit“, sagt Stünkel.

Der fünfte Teil der Ausstellungsreihe „Coexist“ ist in Amerika entstanden. Quelle: Franziska Stünkel

Insgesamt dreimal ist die Fotografin für die neue Ausstellung nach Amerika gereist, lief zu Fuß stundenlang durch Städte wie New York und Miami. Die genaue Verortung der Bilder sei aber nicht wichtig. Bei ihren Fototouren nutzt Stünkel eine kleine, unauffällige Leica-Kamera. „So kann ich mich frei bewegen und unentdeckt bleiben – damit ich authentische Momente einfangen kann.“

Unterschiede der Kontinente.

Auf ihren Reisen habe sie die Unterschiede der verschiedenen Kontinente kennengelernt – anderes Licht, andere Kleidung und Architektur, andere Lebendigkeit und Frauenbilder, andere Farben bestimmten die Bilder der Orte. In Afrika ist Stünkel vor allem aufgefallen, dass es keine Schaufensterkultur gibt. „Händler und Restaurants sind draußen auf der Straße. Da musste ich mir andere Flächen aus Glas suchen“, erzählt sie.

Neben der Fotografie ist Stünkel auch als Filmemacherin tätig. Gerade hat sie ihren zweiten Spielfilm „Nahschuss“ mit Lars Eidinger in der Hauptrolle gedreht, er soll noch in diesem Jahr ins Kino kommen. „Im Spielfilm zeige ich eine inszenierte Wirklichkeit“, sagt Stünkel. „Bei der Fotografie interessiert mich das Gegenteil.“

Info: Die Ausstellung „Coexist Part 5 America“ eröffnet am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr in der Galerie Robert Drees am Weidendamm 15. Die Fotografien sind dort bis Sonnabend, 14. März, zu sehen. Am Sonnabend, 25. Januar, signiert die Fotografin von 11 bis 14 Uhr Kataloge. Parallel zur Hauptausstellung präsentiert die Galerie außerdem Werke des japanischen Künstlers Morio Nishimura aus der Sammlung der Dr. Christiane Hackerodt Kunst- und Kulturstiftung.

