Braunschweig

Die Last der Tradition bekam Stefan Gritzka gleich in seinem ersten Jahr als Geschäftsführer von Grotrian-Steinweg zu spüren. Mit der Erfahrung eines Mannes, der schon ewig in der Branche tätig war, wollte er den Gussrahmen eines Klaviers auf der Werkbank nur einmal kurz anlupfen – und riss sich dabei prompt einen Muskel ab. Denn in Braunschweig, wo das Unternehmen seit 1859 residiert, sind die Stahlrahmen, auf die die Saiten aufgespannt werden, besonders schwer: „Ein Klavier von uns wiegt im Schnitt 20 Prozent mehr als die anderer Hersteller“, sagt Gritzka.

Der Grund dafür ist eine spezielle Bauweise: Bei Grotrian-Steinweg ist der Stahlrahmen im Inneren des Instruments nicht wie sonst mit dem dahinterliegenden hölzernen Resonanzboden verschraubt. „Freischwebender Rahmen“ nennen sie das vollmundig in Braunschweig. Gehalten wird alles von einer besonderen Rückwand, die ebenfalls hier entwickelt wurde und aus flachen Streben besteht, die von allen Seiten auf die Mitte der Rückwand zulaufen. Wegen ihrer typischen Form wird diese Konstruktion Sternraste genannt – noch so eine Spezialität der Firma.

Teure Spezialitäten

Ein schöner Rücken: Die hölzerne Rückwand des Klaviers wird bei Grotrian-Steinweg wegen seiner hier typischen Form Sternraste genannt. Darunter liegt der Resonanzboden. Quelle: Stefan Arndt

Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts werden die Klaviere bei Grotrian-Steinweg auf diese Weise gebaut. Das Verfahren sorgt für den typischen Klang der Instrumente: für Töne, die wie gemeißelt klingen, und auch den guten Namen des Herstellers festigen.

Steinweg und Steinway Die Klavierbauer Grotrian-Steinweg und Steinway & Sons haben eine gemeinsame Geschichte, die mit dem Instrumentenbauer Heinrich Engelhard Steinweg beginnt, der vor 150 Jahren in New York gestorben ist. Geboren wurde Steinweg 1797 in Wolfhagen im Harz. 1850 wanderte er mit seiner Familie nach Amerika aus – nur sein ältester Sohn Theodor blieb zurück und übernahm dem väterlichen Betrieb in Seesen. Acht Jahre später stieg Friedrich Grotrian mit viel Kapital in das Geschäft ein, 1859 verlegten die beiden den Firmensitz nach Braunschweig. Theodor Steinweg, der ein genialer Techniker war und den Klavierbau nachhaltig weiterentwickelte, verkaufte 1865 seine Braunschweiger Firmenanteile, um einem Ruf seines Vaters nach New York zu folgen. Von dort aus organisierte er eine enge Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen in Braunschweig und den USA. Die endete, als Steinway & Sons 188o eine Fabrik in Hamburg eröffnete und auf den europäischen Markt drängte. Im selben Jahr begann ein Kampf um die Namensrechte, der erst 1980 geschlichtet wurde: Seither heißt Grotrian-Steinweg außerhalb Europas nur noch Grotrian.

Ein Alleinstellungsmerkmal konnten solche Details auf Dauer aber nicht bleiben: Die Erfolgskombination wurde kopiert, als die Patente abgelaufen waren. Der japanische Musikkonzern Yamaha etwa brachte ganz ähnliche Modelle auf den Markt. Allerdings hat man die Produktion dieser Instrumente dort auch vor einigen Jahren wieder eingestellt – die Herstellung war zu teuer.

Die hohen Kosten sind natürlich auch in Braunschweig ein Problem. Verschärft wird das noch durch das Dilemma des Traditionsherstellers: „Wegen des Namens erwartet man von uns höchste Qualität – der Preis aber soll höchstens durchschnittlich sein“, sagt Geschäftsführer Gritzka. „Diesen Spagat können wir nicht länger durchhalten.“

Die Tradition als Kapital

Darum hat man bei Grotrian-Steinweg nun einen erstaunlichen Strategiewechsel eingeleitet: Nicht die Qualität soll immer weiter gesenkt werden, um irgendwie am Markt bestehen zu können – die Instrumente sollen vielmehr wieder teurer verkauft werden. Möglich macht das der asiatische Markt, den man in Braunschweig lange unterschätzt hatte. Gritzka soll das nun ändern. Der heute 49-Jährige hat vor zwei Jahren die Leitung des Unternehmens übernommen. Da gehörte Grotrian-Steinweg schon der Parsons Music Group mit Sitz in Hongkong. Auch Schimmel, der zweite Klavierhersteller in Braunschweig, ist seit 2016 im Besitz eines chinesischen Musikalienkonzerns.

Neuer Stratege im Traditionshaus: Stefan Gritzka ist seit 2019 Geschäftsführer bei Grotrian-Steinweg. Quelle: Stefan Arndt

In China hat derzeit ein Instrument Hochkonjunktur, das in Europa längst marginalisiert ist: das akustische Klavier. In Europa würden alle deutschen Klavierbauer zusammen im Jahr höchstens noch eine dreistellige Anzahl an hochwertigen Instrumenten verkaufen, schätzt Gritzka. „In Asien aber gehört jetzt in jedes anständige Haus ein Klavier.“ Und dort genießt besonders viel Prestige, was man nicht selbst herstellen kann: die große Tradition eines Unternehmens.

100 Jahre Rechtsstreit

Umso mehr schmerzt jetzt wieder die Entscheidung, mit der der US Supreme Court in den Achtzigerjahren einen fast 100-jährigen Rechtsstreit zwischen Grotrian-Steinweg und dem Marktführer Steinway & Sons schlichtete: In Europa darf das Braunschweiger Unternehmen unter seinem bekannten Namen firmieren. Im Rest der Welt kommen die Instrumente ohne den klangvollen Zweitnamen in den Handel: Trotz der gemeinsamen Wurzeln mit Steinway darf auf den Braunschweiger Klavieren seither nur Grotrian stehen.

Braunschweiger Spezialität: Ein Klavier mit freischwebendem Rahmen von Grotrian-Steinweg. Quelle: Stefan Arndt

Dabei hat Gritzka das Geschäft mit den großen Konzertflügeln, das die Amerikaner seit Jahrzehnten dominieren, ohnehin praktisch auf- und ein neues Ziel ausgegeben. „Auf der Bühne hast du als Künstler vielleicht einen Steinway“, sagt er, „doch bei dir zu Hause steht ein Steinweg.“ Noch ist das eine Zukunftsvision. Um sie zumindest teilweise Realität werden zu lassen, konzentriert man sich in Braunschweig mit frischem chinesischen Kapital mehr denn je auf hochwertige Klaviere. Natürlich mit freischwebenden Rahmen und Sternraste.

Von Stefan Arndt