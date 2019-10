Hannover

Manchmal scheint es durch, das unerklärlich brillante Glitzern des Jürgen von der Lippe. Wenn er im Theater am Aegi das ausverkaufte Haus den Text des geradezu loriotartig verzettelten „Aufguss 09“ mitsingen, oder eben besser: es hindurchstolpern lässt. Wenn er in einem Trinklied Variationen des Wortes „Prost“ durchdekliniert. Wenn er sich aus dem Publikum Buchstaben vorgeben lässt und zu jedem einen gepflegten Flachwitz assoziieren kann. Wenn er lachend mit der ersten Reihe schäkert.

Leider: Solche Momente sind selten in dem Programm „Voll Fett“, das von der Lippe am Freitagabend präsentierte. Es beginnt direkt mit einem Video, auf der großen Leinwand im Hintergrund gezeigt, in dem Hunde und Katzen den Dean-Martin-Klassiker „ That’s Amore“ singen und mündet, nach einem kurzen Exkurs über das Jugendwort des Jahres von „Ehrenmann“ bis „Alpha-Kevin“ in das Geständnis: „Ich bin ja begeisterter Handyfotograf“. Und dann beginnt sie, Onkel Jürgens Whatsapp-Resterampe: Ein großer Teil des Programms besteht tatsächlich aus lustigen Bildchen sowie Hundevideos, die wirken wie aus einer Chatgruppe zusammengekratzt, deren Hobby es eben ist, sich solche Dinge von zweifelhafter Lustigkeit gegenseitig zuzusenden.

Lustiges aus dem Netz

Da ist ein Husky in einem japanischen Kühlschrank. Da sind zwei Kühe, die durch die Perspektive des Bildes nur einen Kopf zu haben scheinen. Da ist der IKEA-Trömp-Vollpfosten. Da sind diverse Hunde, die versehentlich gegen irgendetwas gegenspringen. Es ist, als träfe man auf einer Familienfeier einen charmanten, aber leicht exzentrischen älteren Verwandten, einen Onkel vielleicht, der einem unbedingt zeigen möchte, was er und seine Saunafreunde alles Lustiges im Netz gefunden haben. Auf einem der Bilder, das von der Lippe zeigt, ist tatsächlich noch das Wasserzeichen der Website zu sehen, von der es kommt. „Ich habe mir diese Leinwand zugelegt“, sagt von der Lippe zu seinem Bühnenaufbau, „weil ich immer schon mal etwas mit Video und Bild machen wollte.“

Aber doch nicht so, möchte man ihm zurufen! Denn dass von der Lippe sein Programm inhaltlich an die witzige Chatgruppe anlehnt, die man sofort verlässt oder stumm schaltet, hat er nicht nötig.

Meister des Timings

Denn nicht nur war der Mann mit dem Hawaiihemd ein großer Wegbereiter dessen, was heute Comedy ist – er ist, das zeigt das Programm auch, noch mit 71 ein Meister der Timings. Jemand, der einen Witz minutenlang durch Mäander schleifen kann und dann exakt auf einer Pointe landet. Der mit dem Publikum interagieren kann, als säße man gemeinsam an Kneipentisch. Der es nicht nötig hat, grundlos auszuteilen, und wenn doch, dann eben nicht nur an Menschen, die sich nicht wehren können – sondern immer gleich auch an sich. Jeder Witz über dicke oder alte Menschen, jeder Witz über „ Germany’s Next Topmodel“ oder Hämorriden geht am Ende auch auf von der Lippes Kosten – eine Höflichkeit gegenüber den Opfern, die in der Comedy eher selten ist.

So schwankt der Abend zwischen altbekannten Witzbildchen aus dem Netz und der Kunst des gesitteten Altherrenwitzes, der auch gerne mal mit Fontane, Epikur und Eichendorff um die Ecke kommen darf. Und landet leider zu oft in der falschen Hälfte. Das Publikum kann von der Lippe überzeugen. Und als Zugabe gibt es eine Vertonung von Heinz Erhardts Gedicht „Der Einsame“, gesungene Imitationen von Peter Maffay, Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg. Was ja wiederum ganz lustig ist.

