Dramatische Lichteffekte, Dudelsackmusik und donnernder Applaus: So betritt Bülent Ceylan die Bühne im Theater am Aegi. „Intensiv“ heißt das Programm des Komikers, und der gebürtige Mannheimer erklärt sogleich, was das bedeutet: „Heute spiele ich ein Best-of-Programm – und einfach alles, was mir in den Sinn kommt.“

Die ersten 20 Minuten kommt ihm vor allem in den Sinn, sich über das hannoversche Hochdeutsch lustig zu machen und geplante Showeinlagen mit großen Worten anzukündigen. Erwähnt er dabei die Namen von Figuren, die er häufig darstellt, löst das beim Publikum Beifallsstürme aus – viele haben ihn offenkundig schon mehr als ein Mal live gesehen.

Kim Jong-un sächselt

Er setzt er sich eine Baseballkappe auf, zieht eine zu enge Trainingsjacke über sein schwarzes Merchandising-T-Shirt, um in die Rolle des naiv-obszönen Harald zu schlüpfen und für Stimmung im Saal zu sorgen. Ceylan teilt seinen Fans mit, dass er sich auch selbst super finde: Egal, ob der Komiker den rappenden Türken Hassan, den Superhelden Thor oder Kim Jong-un gibt – immer wieder bezeichnet er seine Showeinlagen als „legendär“ oder „krass“. Kim hat in seiner Version übrigens einen sächsischen Dialekt: „Ich kann keinen koreanischen Akzent, Sachsen ist das Östlichste, was ich kann.“

Worte gegen rechte Gewalt

Hin und wieder erzählt Ceylan von den Höhepunkten seiner Karriere und genießt den anerkennenden Applaus seiner Fans. Er geht auf frühere Auftritte ein, spricht über den Tod seines Vaters und die Erfahrung, bei der Fernsehsendung „The Masked Singer“ mitzumachen. Ceylan nimmt auch Stellung zu den Morden in Halle und verurteilt rechte Gewalt. Und schließlich beendet er seinen Auftritt mit vier Liedern aus der „The Masked Singer“-Show – unter tosendem Applaus und Standing Ovations.

Von Amelie Apel