Hannover

Neben der als dumm geltenden Blondine gibt es eine Person, über die wir Deutschen anscheinend immer lachen können: der naive Teenager. Häufig Kevin, Justin oder Chantal genannt, ist er für Komiker eine genauso sichere Witzebank wie für Mario Barth die Taten seiner Freundin. Die „Fack ju Göhte“-Triologie oder die Serie „Der Lehrer“ sind nur zwei Beispiele für die enorme Massentauglichkeit.

Auch Johannes Schröder verkörpert auf der Bühne einen Lehrer mit Frustrationshintergrund, wie er es nennt. Als Herr Schröder ist er jetzt im Pavillon aufgetreten. Mit knapp 600 Zuschauern war die Vorstellung ausverkauft. Ein Schulgong kündigte den Kabarettisten an, der sich zunächst für seine kleine Verspätung entschuldigt, seinem Publikum aber verspricht, wenn es gut mitmache, fünf Minuten früher Schluss zu machen.

Ein Deutschlehrer wie aus dem Lehrbuch

Die erste Hälfte des Abends verwandelt er in eine Deutsch-Nachhilfestunde. Er klärt über rhetorische Mittel auf wie Euphemismus und Oxymoron. Besonderen Wert legt er dabei auf Metaphern. Diese Witze sind originell – eine Lehrerfigur hat die deutsche Comedyszene noch nicht. Immer wieder fragt er dabei Lucas aus der ersten Reihe, ob er bei dem Tempo des Unterrichtes auch mitkäme.

Lucas ist aber nicht der einzige, den Herr Schröder während des gesamten Abends auf die Schippe nimmt: So bindet er die Schüler Marvin und Titus und den Junglehrer Joris aktiv in sein Programm mit ein. Dabei braucht er wenig Glück, denn die Chance, dass sich Lehrer oder Schüler im Publikum befinden, ist relativ groß. Aber auch der Rest der Gäste, egal welchen Alters, hat einen Bezug zum Thema Schule. „Peter, bist du Lehrer?“, wendet er sich an einen Herren auf der linken Raumseite, der daraufhin mit dem Kopf schüttelt. „Nein? Achso, dann arbeitest du also vollzeit.“ Das Publikum lacht.

Bei Stand-Up-Comedy fühlt sich der Kabarettist merklich wohl. Er reagiert spontan auf die Aussagen von Gästen und hat für jedes Schulfach oder jeden Beruf die passende lustige Anekdote parat. Diese Spontanität ist lustig und führt zu den Highlights des Abends.

Tief in der Klischee-Trickkiste

Die verbleibende Zeit füllt er mit Witzen über die Teenager, der meist gelangweilt ist. Bei ihm heißt diese Figur abwechselnd Justin, Lippgloss-Lisa oder Longboard-Linus. Sich über die Jugendsprache lustig zu machen lässt er genauso wenig aus wie Anspielungen auf die nicht vorhandene Technikkompetenz der Lehrkräfte zu machen. Er erzählt von Klassenfahrten, dem Elternsprechtag, einem verhassten Sportlehrerkollegen und bedient jedes Klischee, das seinen thematischen Weg kreuzt.

Die Geschichten sind lustig, aber ohne Tiefgang, und die Pointen häufig vorhersehbar. Dabei greift er tief in die Flachwitz-Trickkiste, wenn er erzählt: „Das lyrische Ich nenne ich in meiner Flüchtlingsklasse immer das syrische Ich.“ Die Schüler selbst bezeichne er liebevoll als „Fluchtzwerge“. Dass seine Witze politisch manchmal nicht sonderlich korrekt sind, merkt er selbst. Das sollte er auch, er ist schließlich Deutschlehrer.

Abschlussnote: Befreidigend

Ein Comedian, der einen Lehrer verkörpert, mag neu sein. Witze über das Thema Schule sind es allerdings nicht. Diese Vorlage zu verwenden ist einfach, denn sie hält immer, was sie verspricht: Lustige Geschichten zu erzählen, zu denen jeder leicht einen Bezug findet. So hat er das Publikum auf seiner Seite. Daran, dass er die Vorstellung fünf Minuten früher beenden wollte, denkt niemand mehr. Das Publikum applaudiert lautstark und verlässt beschwingt den Saal. Vor der Tür steht der Künstler sogar noch für Fotos bereit. Breit lächelnd hält er mit zwei Fingern das Peace-Zeichen in die Kameras der neu gewonnenen Fans.

Von Amelie Apel