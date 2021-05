Hannover

Finn und Jonas sitzen mit ihren Gitarren vor mir und sagen mir, dass es schön ist, dass es mich gibt. Das sollen sie mir sagen, sagen sie. Dann fangen sie an zu spielen und wippen mit den Köpfen, während sie das Lied „Nie ganz alleine“ singen.

Der Song ist Teil des Päckchens „Concert in a Box“. Das Hamburger Start Up Sofa Concerts hat es mir mit Grüßen nach Hannover geschickt. Angefangen haben sie vor der Pandemie mit Wohnzimmerkonzerten. Mittlerweile kann man Videobotschaften mit persönlichen Grüßen an Freunde und Familie bestellen, die von Künstlerinnen und Künstlern übermittelt werden. Verschickt werden sie mit der Post im Päckchen. Das soll dreifach Freude vermitteln: den Empfängern – aber auch den Künstlern und Sofa Concerts, die unter der Pandemie leiden und durch die nicht ganz günstigen Päckchen unterstützt werden.

Inklusive Bändchen und Wunderkerze

In meiner Box findet sich fast alles, was man so braucht für ein richtiges Konzert. Ein Festivalbändchen und dazu noch eine Wunderkerze – das ist allemal besser als das Licht vom Handy, das so mancher oder so manche in einer Zeit vor Corona in den dunklen Konzertsaal hielt.

Das Handy braucht es auch für andere Zwecke. Nachdem ich das Bändchen angelegt und meine persönliche Grußbotschaft gelesen habe, scanne ich den QR-Code auf dem Konzertticket. Dann wird mir auch schon mein persönlicher Link zu Finn und Jonas angezeigt und schon stellen sie sich vor.

Gute Laune Musik für ein kurzes Konzertvergnügen

Ihr Song handelt von Brüdern. Später werde ich herausfinden, dass sie tatsächlich Brüder sind und aus Dortmund kommen und dass sie bald auf Tour gehen. „Mir geht‘s gut, bin in den besten Jahren“, trällern die singenden Brüder und greifen beschwingt in die Saiten.

Ich fühle mich nach einer Minute Zuschauen auch wie in den besten Jahren, schunkele auf dem Sessel mit und wippe mit dem Kopf. Pfiffig und eingängig ist die Musik. Nicht besonders komplex, muss sie auch nicht immer sein. Es ist eben Popmusik – und die ist nach drei Minuten auch schon wieder vorbei.

Nicht schlimm. Ich habe noch die Wunderkerze.

Das „Concert in a Box“ kann man auf der Website von Sofa Concerts ab einem Preis von 45 Euro bestellen.

Von Alina Stillahn