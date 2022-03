Hannover

Simon Benne erhält den Cord-Borgentrick-Stein 2022. Der Heimatbund Niedersachsen und die Stadt Hannover zeichnen den HAZ-Redakteur für seine langjährige journalistische Arbeit vor allem zur Historie der Stadt Hannover aus – oder für, wie es offiziell beim Heimatbund heißt, „bürgerschaftliches Engagement um Geschichte, Tradition und Eigenart Hannovers“.

Diese Bedingungen hat Benne in vielerlei Hinsicht erfüllt. Der 51-Jährige dokumentiert in der HAZ und mehreren Sonder- und Buchveröffentlichungen die Geschichte Hannovers, insbesondere während des Zweiten Weltkrieges und in der Zeit des Wiederaufbaus. Darüber hinaus beschäftigt sich Benne mit Kirchen und Religionen. Und in seinen Glossen deckt er auch das Preiskriterium „Eigenart Hannovers“ auf amüsante und persönliche Weise ab. In der Begründung heißt es: „Simon Benne vermittelt geschichtswissenschaftliche Erkenntnisse in anschaulicher und allgemeinverständlicher Weise einem breiten Publikum. Er weckt so bei vielen Menschen das Interesse an einer Auseinandersetzung mit ihrer Heimat und der facettenreichen Geschichte Hannovers und Niedersachsens“.

Preisverleihung im November

Die undotierte Auszeichnung erinnert an den aufmerksamen Handwerker Cord Borgentrick, der Hannover 1490 vor einem Überfall feindlicher Truppen bewahrte. Der Preis wird in diesem Jahr zum 14. Mal verliehen, und er heißt nicht nur Stein, sondern ist auch einer, genauer: eine Steinplatte, die mit dem Namen des jeweiligen Preisträgers versehen und am Döhrener Turm eingelassen wird. 13 Steine finden sich dort schon, der erste ging an Christel Wiedemann, die sich viele Jahre durch in Privatinitiative für die Rettung des Döhrener Turms eingesetzt hatte. Weitere Preisträger sind unter anderem Hannovers langjähriger Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, Historiker Carl-Hans-Hauptmeyer und der frühere Leiter der Landesbibliothek, Georg Ruppelt. Der Preis wird am 24. November im Neuen Rathaus verliehen.