Was für ein Leben! Anne Beaumanoir, geboren 1923 in der Bretagne, tritt während der deutschen Besatzung in die Kommunistischen Partei Frankreich ein, schließt sich der Résistance an und rettet in Paris die Kinder einer jüdischen Familie. Nach dem Krieg wird sie Ärztin, heiratet und hat Kinder. Dann schließt sie sich dem bewaffneten Widerstand in Algerien, damals unter französischer Kolonialherrschaft, an. Sie wird verraten, zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.

Später, beim Aufbau Algeriens zu einem eigenständigen Staat, engagiert sich im Gesundheitswesen. Im hohen Alter besucht sie regelmäßig Schulen, um mit den Schülerinnen und Schülern über Gerechtigkeit und die Notwendigkeit von Widerstand zu sprechen. Das Leben der Anne Beaumanoir, genannt Annette, verlief durchaus dramatisch.

Mit roter Perücke: Corinna Harfouch in „Annette, ein Heldinnenepos“. Quelle: Kerstin Schomburg

Es ist aber nicht gleich zu einem Drama geworden, sondern erst zu einem Roman. Die Schriftstellerin Anne Weber hat der Widerstandskämpferin ein Denkmal aus Worten errichtet. In „Annette, ein Heldinnenepos“ erzählt Weber das Leben der Anne Beaumanoir in Versen. Es ist tatsächlich ein Heldinnenepos. 2020 wurde Weber dafür mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Das Drama stellt die großen Fragen des Jahrhunderts

Als eines der ersten Theater in Deutschland hat das Schauspiel Hannover den großen Stoff nun auf die Bühne gebraucht. Regisseurin Lily Sykes hat aus dem Heldinnenepos, in dem die großen Fragen des Jahrhunderts diskutiert werden (Wie ist ein gerechtes Leben möglich? Wieviel Leid ist eine Utopie wert? Was kann die Einzelne bewirken?) ein grundsympathisches Spiel für fünf Schauspielerinnen und Schauspieler und einen Musiker gemacht – das leider, leider furchtbar harmlos ist.

Die Regisseurin, die unter anderem auch an der Pariser Clownsschule École Philippe Gaulier studiert hat, lässt die Heldinnengeschichte von Clowns (und, herrje, natürlich auch Clowninnen) nachspielen. Es ist ziemlich einfach, das so zu machen. Eine Theatergruppe kommt in die Stadt, man packt die Musikinstrumente aus, setzt sich die roten Nasen auf, singt und tanzt und präsentiert dem Publikum eine atemberaubende Geschichte. Theater. Theater. Huhuhallohallo Theater. Einer hat eine Trompete und trompetet. Eine haut auf die Pauke. Bumm Bumm. Das Problem ist: Clowns gehen immer und sie sind auf deutschen Bühnen seit ein paar Jahren durchaus überpräsent. Mit Clowns geht alles. Deshalb sind sie so langweilig. Schickt die Clowns raus!

Bei diesem Stück steht niemand als Star im Mittelpunkt

Hier allerdings sind sie da. Und sie bleiben. Man muss mit ihnen klarkommen. Das geht auch irgendwie. Aber immer wieder ist da die Frage, wie es ohne Clowns wäre. Ob das Ganze auch ernsthaft möglich wäre? Ob das Theater es wagen könnte, sich dieser großen Geschichte mit anderen Mitteln zu stellen?

Diese Wandertheatergruppe, als die sich die Schauspielerinnen und Schauspieler hier ausgeben, zeigt buntes, armes Theater. Sie spielen auf und neben einer Art Musikpavillon (entworfen von Jelena Nagorni), der als eine Art Bühne auf der Bühne die Theatralität der Angelegenheit noch betont. Jede(r) spielt hier fast alles, fast alle werden auch zum Erzähler und zur Erzählerin, keiner steht hier als Star im Mittelpunkt. Auch Corinna Harfouch nicht, die hier (wie auch ihr Kollege Oscar Olivo) als Gast das hannoversche Ensemble verstärkt.

Traurige Clowns: Mohamed Achour und Oscar Olivo in „Annette, ein Heldinnenepos“. Quelle: Kerstin Schomburg

Der Corinna-Harfouch-Sound ist klar erkennbar

Weil alle Akteure rote Perücken tragen (Handelt es sich um eine Wandertheatergruppe aus Irland? Hat das Rot etwas mit Kommunismus zu tun? Waren rote Perücken gerade übrig?) kann man Corinna Harfouch gar nicht sofort erkennen. Aber wenn sie spricht, ist die Sache klar: das ist der Harfouch-Sound – eine dunkle, gleichzeitig scharfe und lässige Stimme, die Dringlichkeit und Verzweiflung mischt. Schön, das zu hören. Ihr Kollege Oscar Olivo setzt – wie meist – auf Körperlichkeit und Sex. Nervigkeitsfakor: hoch.

Alrun Hofert aus dem hannoverschen Ensemble stellt vor allem die junge Annette vor, Katherina Sattler verleiht ihren Nebenfiguren einen ziemlich starken Groove. Ab und zu singen alle Akteure recht schöne Lieder (Live-Musik: David Schwarz).

Das ist alles ganz sympathisch und auch die Tänze sind ganz hübsch – aber irgendwann fällt auf, dass die Anzeigen der elektronischen Texttafeln rechts und links vom Bühnenportal , die die Namen sowie die Geburts- und Sterbedaten der Personen nennen, von denen gerade die Rede war, die wirklich schockierenden Momente sind. Hier bricht die Wirklichkeit mit ungeheurer Wucht in das Singspiel ein.

Wenn es aber Texttafeln sind, die die stärkste Wirkung zeitigen, dann fehlt dem Spiel etwas ganz Entscheidendes.

Von Ronald Meyer-Arlt